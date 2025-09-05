Reutzel Returns to Victory Lane at Port Royal

PORT ROYAL, PA (September 5, 2025) — After sitting out nearly two months of racing with a broken foot Aaron Reutzel returned to victory lane in his second race back in the driver seat with the Kubota High Limit Racing series Friday night at Port Royal Speedway. Reutzel took the lead from Parker Price-Miller on lap nine and held off Thursday night’s feature winner at Port Royal, Anthony Macri, for the victory.
Brent Marks, Ryan Smith, and Price-Miller rounded out the top five.
High Limit Racing
Port Royal Speedway
Port Royal, Pennsylvania
Friday, September 5, 2025
Capital Custom Trailers Qualifying Flight A
1. 87-Aaron Reutzel, 15.342[6]
2. 42-Sye Lynch, 15.374[7]
3. 5-Brenham Crouch, 15.431[1]
4. 39M-Anthony Macri, 15.530[2]
5. 7BC-Giovanni Scelzi, 15.536[12]
6. 8-Brock Zearfoss, 15.548[3]
7. 2-Gerard McIntyre Jr, 15.604[5]
8. 48-Danny Dietrich, 15.643[10]
9. 26-Justin Peck, 15.686[11]
10. 1A-Ashton Torgerson, 15.699[17]
11. 27-Troy Wagaman Jr, 15.761[24]
12. 20-Brady Bacon, 15.806[18]
13. 35-Austin Bishop, 15.831[4]
14. 9-Chase Randall, 15.873[15]
15. 5W-Lucas Wolfe, 15.878[23]
16. 27S-Dylan Cisney, 15.885[25]
17. 17B-Steve Buckwalter, 15.896[9]
18. 55-Logan Wagner, 15.905[13]
19. 12-Lance Dewease, 15.936[20]
20. 5J-Jeremy Weaver, 15.944[26]
21. 12H-Blane Heimbach, 16.041[21]
22. 22-Jonathan Preston, 16.047[14]
23. 99-Devin Adams, 16.116[16]
24. 18J-JT Ferry, 16.182[8]
25. 33-Derek Hauck, 16.379[19]
26. 45S-Samuel Miller, 16.385[22]
Capital Custom Trailers Qualifying Flight B
1. 23-Chase Dietz, 15.743[3]
2. 19-Brent Marks, 15.754[1]
3. 69K-Ryan Smith, 15.801[8]
4. 71-Parker Price Miller, 15.807[12]
5. 49-Brad Sweet, 15.924[7]
6. 13-Daison Pursley, 15.930[5]
7. 66-Ryan Newton, 16.031[2]
8. 14-Trey Starks, 16.072[4]
9. 24-Rico Abreu, 16.089[9]
10. 11-TJ Stutts, 16.207[23]
11. 10-Ryan Timms, 16.211[13]
12. 88-Tanner Thorson, 16.240[25]
13. 22H-Doug Hammaker, 16.241[14]
14. X-Matt Campbell, 16.289[16]
15. 55W-Mike Wagner, 16.293[19]
16. 5K-Jake Karklin, 16.361[20]
17. 45-Jeff Halligan, 16.369[11]
18. 77-Michael Walter, 16.370[10]
19. 29S-Brent Shearer, 16.429[22]
20. 67-Justin Whittall, 16.451[26]
21. 27H-Steven Snyder Jr, 16.491[21]
22. 39-Lynton Jeffrey, 16.542[6]
23. 20T-Ryan Taylor, 16.605[24]
24. 95-Garrett Bard, 16.774[17]
25. 47K-Kody Lehman, 16.832[18]
26. 24D-Danny Sams III, [15]
TJ Forged Heat Race #1 (8 Laps)
1. 7BC-Giovanni Scelzi[2]
2. 5-Brenham Crouch[1]
3. 87-Aaron Reutzel[4]
4. 26-Justin Peck[5]
5. 2-Gerard McIntyre Jr[3]
6. 27-Troy Wagaman Jr[6]
7. 12-Lance Dewease[10]
8. 5W-Lucas Wolfe[8]
9. 99-Devin Adams[12]
10. 35-Austin Bishop[7]
11. 12H-Blane Heimbach[11]
12. 33-Derek Hauck[13]
13. 17B-Steve Buckwalter[9]
DMI Heat Race #2 (8 Laps)
1. 39M-Anthony Macri[1]
2. 42-Sye Lynch[4]
3. 1A-Ashton Torgerson[5]
4. 8-Brock Zearfoss[2]
5. 48-Danny Dietrich[3]
6. 20-Brady Bacon[6]
7. 55-Logan Wagner[9]
8. 5J-Jeremy Weaver[10]
9. 9-Chase Randall[7]
10. 22-Jonathan Preston[11]
11. 18J-JT Ferry[12]
12. 45S-Samuel Miller[13]
13. 27S-Dylan Cisney[8]
BR Motorsports Heat Race #3 (8 Laps)
1. 49-Brad Sweet[2]
2. 69K-Ryan Smith[1]
3. 66-Ryan Newton[3]
4. 10-Ryan Timms[6]
5. 24-Rico Abreu[5]
6. 23-Chase Dietz[4]
7. 22H-Doug Hammaker[7]
8. 27H-Steven Snyder Jr[11]
9. 55W-Mike Wagner[8]
10. 47K-Kody Lehman[13]
11. 20T-Ryan Taylor[12]
12. 45-Jeff Halligan[9]
13. 29S-Brent Shearer[10]
Rod End Supply Heat Race #4 (8 Laps)
1. 71-Parker Price Miller[1]
2. 13-Daison Pursley[2]
3. 19-Brent Marks[4]
4. 88-Tanner Thorson[6]
5. X-Matt Campbell[7]
6. 5K-Jake Karklin[8]
7. 67-Justin Whittall[10]
8. 14-Trey Starks[3]
9. 11-TJ Stutts[5]
10. 24D-Danny Sams III[13]
11. 77-Michael Walter[9]
12. 95-Garrett Bard[12]
13. 39-Lynton Jeffrey[11]
FK Rod Ends Dash (7 Laps)
1. 87-Aaron Reutzel[1]
2. 69K-Ryan Smith[2]
3. 39M-Anthony Macri[3]
4. 71-Parker Price Miller[4]
5. 7BC-Giovanni Scelzi[6]
6. 19-Brent Marks[5]
7. 49-Brad Sweet[7]
8. 42-Sye Lynch[8]
C-Main (10 Laps)
1. 35-Austin Bishop[1]
2. 47K-Kody Lehman[2]
3. 24D-Danny Sams III[4]
4. 33-Derek Hauck[9]
5. 12H-Blane Heimbach[5]
6. 20T-Ryan Taylor[6]
7. 22-Jonathan Preston[3]
8. 17B-Steve Buckwalter[13]
9. 27S-Dylan Cisney[15]
10. 18J-JT Ferry[7]
11. 29S-Brent Shearer[14]
12. 45S-Samuel Miller[11]
13. 77-Michael Walter[8]
14. 45-Jeff Halligan[10]
15. 95-Garrett Bard[12]
16. 39-Lynton Jeffrey[16]
Winters Performance B-Main (12 Laps)
1. 23-Chase Dietz[2]
2. 27-Troy Wagaman Jr[1]
3. 12-Lance Dewease[5]
4. 5W-Lucas Wolfe[9]
5. 20-Brady Bacon[3]
6. 67-Justin Whittall[8]
7. 22H-Doug Hammaker[6]
8. 55-Logan Wagner[7]
9. 99-Devin Adams[13]
10. 27H-Steven Snyder Jr[10]
11. 14-Trey Starks[12]
12. 5J-Jeremy Weaver[11]
13. 55W-Mike Wagner[14]
14. 9-Chase Randall[15]
15. 11-TJ Stutts[16]
16. 5K-Jake Karklin[4]
17. 35-Austin Bishop[17]
18. 47K-Kody Lehman[18]
Kubota A-Main (25 Laps)
1. 87-Aaron Reutzel[1]
2. 39M-Anthony Macri[3]
3. 19-Brent Marks[6]
4. 69K-Ryan Smith[2]
5. 71-Parker Price Miller[4]
6. 7BC-Giovanni Scelzi[5]
7. 24-Rico Abreu[18]
8. 5-Brenham Crouch[9]
9. 27-Troy Wagaman Jr[22]
10. 49-Brad Sweet[7]
11. 2-Gerard McIntyre Jr[17]
12. 66-Ryan Newton[12]
13. 88-Tanner Thorson[16]
14. 26-Justin Peck[13]
15. 42-Sye Lynch[8]
16. 10-Ryan Timms[14]
17. 67-Justin Whittall[26]
18. 12-Lance Dewease[23]
19. 23-Chase Dietz[21]
20. 1A-Ashton Torgerson[11]
21. 13-Daison Pursley[10]
22. 8-Brock Zearfoss[15]
23. X-Matt Campbell[20]
24. 14-Trey Starks[25]
25. 48-Danny Dietrich[19]
26. 5W-Lucas Wolfe[24]
27. 55-Logan Wagner[27]