Sabo Ends Henry’s Winning Streak to Close Season at Attica

ATTICA, OH (August 5, 2025) — Zeth Sabo ended Cap Henry’s winning streak at five straight races at Attica Raceway Park by winning the 2025 season finale Friday night. Sabo, from took the lead from Kasey Jedrzejek on lap 17 after Jedrzejek ended up with a flat left front tire. Sabo then had to hold off Henry in the closing laps to collect $4,000 for the feature victory plus an additional $1,000 for a bounty put on Henry for the final three weekly programs at Attica during the 2025 season.
Henry, Craig Mintz, Trey Jacobs, and Mike Keegan rounded out the top five.
Jedrzejek bounced back from his misfortune during the 410 sprint car feature by winning the 305 sprint car main event.
Attica Raceway Park
Attica, Ohio
Friday, September 5, 2025
Winged 410 Sprint Cars
Qualifying Flight A
1. 11N-Kasey Jedrzejek, 12.479[4]
2. 32-Bryce Lucius, 12.526[5]
3. 15C-Chris Andrews, 12.741[2]
4. 3-John Jerich, 12.836[3]
5. 35-Stuart Brubaker, 12.939[6]
6. 98-Ky Harper, 13.008[7]
7. 22M-Dan McCarron, 13.312[1]
Qualifying Flight B
1. 19-TJ Michael, 12.457[6]
2. 5-Kody Brewer, 12.808[3]
3. X-Mike Keegan, 12.834[1]
4. 15-Mitch Harble, 12.865[2]
5. 7M-Brandon Moore, 12.924[5]
6. 10TS-Tyler Schiets, 13.112[7]
7. 6J-Jonah Aumend, 13.214[4]
Qualifying Flight C
1. 09-Craig Mintz, 12.574[1]
2. 16-DJ Foos, 12.574[5]
3. 3J-Trey Jacobs, 12.582[2]
4. 15K-Creed Kemenah, 12.736[3]
5. 8T-Tanner Tecco, 13.090[7]
6. 7DK-Dylan Kingan, 13.208[6]
7. 75-Jerry Dahms, 13.426[4]
Qualifying 4 (3 Laps)
1. 33W-Cap Henry, 12.090[2]
2. 1-Nate Dussel, 12.356[1]
3. 29-Zeth Sabo, 12.401[3]
4. 34-Sterling Cling, 12.472[4]
5. 21-Larry Kingseed Jr, 12.506[5]
6. 01-Bryan Sebetto, 12.619[7]
7. 13-Van Gurley Jr, 13.318[6]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 15C-Chris Andrews[2]
2. 11N-Kasey Jedrzejek[4]
3. 32-Bryce Lucius[3]
4. 3-John Jerich[1]
5. 98-Ky Harper[6]
6. 35-Stuart Brubaker[5]
7. 22M-Dan McCarron[7]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. X-Mike Keegan[2]
2. 15-Mitch Harble[1]
3. 19-TJ Michael[4]
4. 5-Kody Brewer[3]
5. 7M-Brandon Moore[5]
6. 6J-Jonah Aumend[7]
7. 10TS-Tyler Schiets[6]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 3J-Trey Jacobs[2]
2. 09-Craig Mintz[4]
3. 16-DJ Foos[3]
4. 15K-Creed Kemenah[1]
5. 7DK-Dylan Kingan[6]
6. 8T-Tanner Tecco[5]
7. 75-Jerry Dahms[7]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 29-Zeth Sabo[2]
2. 33W-Cap Henry[4]
3. 1-Nate Dussel[3]
4. 01-Bryan Sebetto[6]
5. 34-Sterling Cling[1]
6. 21-Larry Kingseed Jr[5]
7. 13-Van Gurley Jr[7]
B-Main (10 Laps)
1. 7M-Brandon Moore[2]
2. 98-Ky Harper[1]
3. 21-Larry Kingseed Jr[8]
4. 34-Sterling Cling[4]
5. 7DK-Dylan Kingan[3]
6. 35-Stuart Brubaker[5]
7. 22M-Dan McCarron[9]
8. 10TS-Tyler Schiets[10]
9. 8T-Tanner Tecco[7]
10. 13-Van Gurley Jr[12]
11. 75-Jerry Dahms[11]
12. 6J-Jonah Aumend[6]
A-Main (30 Laps)
1. 29-Zeth Sabo[2]
2. 33W-Cap Henry[8]
3. 09-Craig Mintz[3]
4. 3J-Trey Jacobs[6]
5. X-Mike Keegan[4]
6. 19-TJ Michael[7]
7. 15K-Creed Kemenah[15]
8. 16-DJ Foos[12]
9. 01-Bryan Sebetto[16]
10. 32-Bryce Lucius[11]
11. 7M-Brandon Moore[17]
12. 5-Kody Brewer[14]
13. 15C-Chris Andrews[9]
14. 3-John Jerich[13]
15. 34-Sterling Cling[20]
16. 98-Ky Harper[18]
17. 11N-Kasey Jedrzejek[1]
18. 1-Nate Dussel[10]
19. 15-Mitch Harble[5]
20. 21-Larry Kingseed Jr[19]
Winged 305 Sprint Cars
Qualifying Flight A
1. 36-Seth Schneider, 13.647[2]
2. 19R-Steve Rando, 13.667[6]
3. 10X-Dustin Stroup, 13.813[7]
4. 49I-John Ivy, 13.822[3]
5. X15-Kasey Ziebold, 13.855[5]
6. 8K-Zach Kramer, 13.965[4]
7. 13M-Kael Mowrer, 14.169[1]
Qualifying Flight B
1. 4T-Kasey Jedrzejek, 13.473[7]
2. 5JR-Jimmy McGrath Jr, 13.606[2]
3. 9R-Logan Riehl, 13.659[4]
4. 26-Jamie Miller, 13.694[1]
5. 11-Brayden Harrison, 13.859[6]
6. 6W-Chad Wilson, 13.956[3]
7. 26S-Lee Sommers, 14.101[5]
Qualifying Flight C
1. 09-Daniel Hoffman, 13.677[4]
2. 6-Dustin Dinan, 13.679[1]
3. 1W-Paul Weaver, 13.786[3]
4. 3M-Logan Mongeau, 13.810[7]
5. 34-Jud Dickerson, 13.874[6]
6. 0-Bradley Bateson, 14.055[2]
7. 63-Randy Ruble, 14.102[5]
Qualifying Flight D
1. 4M-Blayne Keckler, 13.796[3]
2. 63B-Matt Lucius, 13.810[7]
3. 18-Ben Watson, 13.821[4]
4. 36J-JJ Henes, 13.862[2]
5. 18Z-Brian Smith, 13.968[6]
6. 78-Austin Black, 14.142[5]
7. 39T-Trevor St Clair, 14.191[1]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 49I-John Ivy[1]
2. 10X-Dustin Stroup[2]
3. 36-Seth Schneider[4]
4. 19R-Steve Rando[3]
5. X15-Kasey Ziebold[5]
6. 8K-Zach Kramer[6]
7. 13M-Kael Mowrer[7]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 26-Jamie Miller[1]
2. 9R-Logan Riehl[2]
3. 4T-Kasey Jedrzejek[4]
4. 6W-Chad Wilson[6]
5. 26S-Lee Sommers[7]
6. 11-Brayden Harrison[5]
7. 5JR-Jimmy McGrath Jr[3]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 1W-Paul Weaver[2]
2. 3M-Logan Mongeau[1]
3. 09-Daniel Hoffman[4]
4. 6-Dustin Dinan[3]
5. 0-Bradley Bateson[6]
6. 63-Randy Ruble[7]
7. 34-Jud Dickerson[5]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 36J-JJ Henes[1]
2. 18-Ben Watson[2]
3. 4M-Blayne Keckler[4]
4. 18Z-Brian Smith[5]
5. 63B-Matt Lucius[3]
6. 78-Austin Black[6]
7. 39T-Trevor St Clair[7]
B-Main (10 Laps)
1. X15-Kasey Ziebold[1]
2. 5JR-Jimmy McGrath Jr[10]
3. 26S-Lee Sommers[2]
4. 0-Bradley Bateson[3]
5. 8K-Zach Kramer[5]
6. 11-Brayden Harrison[6]
7. 63-Randy Ruble[7]
8. 13M-Kael Mowrer[9]
9. 39T-Trevor St Clair[12]
10. 63B-Matt Lucius[4]
11. 78-Austin Black[8]
DNS: 34-Jud Dickerson
A-Main (25 Laps)
1. 4T-Kasey Jedrzejek[3]
2. 10X-Dustin Stroup[2]
3. 4M-Blayne Keckler[12]
4. 5JR-Jimmy McGrath Jr[18]
5. 36-Seth Schneider[9]
6. 3M-Logan Mongeau[7]
7. 49I-John Ivy[8]
8. 19R-Steve Rando[13]
9. 26-Jamie Miller[1]
10. 6W-Chad Wilson[14]
11. X15-Kasey Ziebold[17]
12. 0-Bradley Bateson[20]
13. 09-Daniel Hoffman[11]
14. 18Z-Brian Smith[16]
15. 26S-Lee Sommers[19]
16. 1W-Paul Weaver[10]
17. 9R-Logan Riehl[4]
18. 36J-JJ Henes[5]
19. 18-Ben Watson[6]
20. 6-Dustin Dinan[15]