Timms Tames the Tuscarora 50

PORT ROYAL, PA (September 6, 2025) — Ryan Timms picked up another victory in a sprint car major event after dominating the second half of the 58th Annual Tuscarora 50 Saturday night at Port Royal Speedway with the Kubota High Limit Sprint Car Series.
Timms took the lead after the halfway break in the 50 lap feature event taking the lead and dominating the remaining laps, leading by 7.265 seconds at the finish. For Timms, the 19 year old driver from Oklahoma City, Oklahoma, it was his second victory in a 50 lap feature event this year backing up his win in August at the NOS Energy Drink Knoxville Nationals presented by Casey’s.
Justin Peck, who led the first half of the feature event, maintained the runner up position. Aaron Reutzel, Parker Price-Miller, and Troy Wagaman Jr. rounded out the top five.
58th Annual Tuscarora 50
Kubota High Limit Sprint Car Series
Port Royal Speedway
Port Royal, Pennsylvania
Saturday, September 6, 2025
Capital Custom Trailers Qualifying A (2 Laps)
1. 23-Chase Dietz, 15.543[2]
2. 24D-Danny Sams III, 15.605[18]
3. 1A-Ashton Torgerson, 15.621[7]
4. 20-Brady Bacon, 15.643[12]
5. 42-Sye Lynch, 15.658[5]
6. 55W-Mike Wagner, 15.686[9]
7. 26-Justin Peck, 15.744[19]
8. 69K-Ryan Smith, 15.767[6]
9. 5W-Lucas Wolfe, 15.785[3]
10. 13-Daison Pursley, 15.788[17]
11. 55-Logan Wagner, 15.802[4]
12. 5J-Jeremy Weaver, 15.804[1]
13. 8-Brock Zearfoss, 15.845[8]
14. 66-Ryan Newton, 15.853[22]
15. 2-Gerard McIntyre Jr, 15.867[20]
16. 9-Chase Randall, 15.867[13]
17. 5K-Jake Karklin, 15.946[10]
18. 17B-Steve Buckwalter, 15.953[24]
19. 35-Austin Bishop, 15.967[11]
20. 55M-Domenic Melair, 15.990[16]
21. 27S-Dylan Cisney, 15.990[21]
22. 12H-Blane Heimbach, 16.193[14]
23. 88-Tanner Thorson, 16.215[25]
24. 22-Jonathan Preston, 16.238[23]
25. 45-Jeff Halligan, [15]
Capital Custom Trailers Qualifying B (2 Laps)
1. 10-Ryan Timms, 15.723[21]
2. 87-Aaron Reutzel, 15.763[12]
3. 24-Rico Abreu, 15.849[22]
4. 67-Justin Whittall, 15.947[18]
5. 39M-Anthony Macri, 15.974[9]
6. 12-Lance Dewease, 15.974[5]
7. 49-Brad Sweet, 15.995[10]
8. 27-Troy Wagaman Jr, 16.000[4]
9. 19-Brent Marks, 16.027[13]
10. 71-Parker Price Miller, 16.027[3]
11. 7BC-Giovanni Scelzi, 16.028[8]
12. 48-Danny Dietrich, 16.060[11]
13. 77-Michael Walter, 16.149[15]
14. X-Matt Campbell, 16.233[1]
15. 39-Lynton Jeffrey, 16.297[14]
16. 27H-Steven Snyder Jr, 16.310[7]
17. 20T-Ryan Taylor, 16.326[16]
18. 29S-Brent Shearer, 16.349[2]
19. 11-TJ Stutts, 16.350[6]
20. 22H-Doug Hammaker, 16.472[23]
21. 14-Trey Starks, 16.516[25]
22. 99-Devin Adams, 16.652[19]
23. 47K-Kody Lehman, 16.784[24]
24. 45S-Samuel Miller, 16.875[17]
25. 5-Brenham Crouch, 17.480[20]
TJ Forged Heat Race #1 (8 Laps)
1. 26-Justin Peck[2]
2. 13-Daison Pursley[1]
3. 23-Chase Dietz[4]
4. 20-Brady Bacon[3]
5. 8-Brock Zearfoss[5]
6. 9-Chase Randall[6]
7. 35-Austin Bishop[7]
8. 12H-Blane Heimbach[8]
9. 45-Jeff Halligan[9]
DMI Heat Race #2 (8 Laps)
1. 55-Logan Wagner[1]
2. 69K-Ryan Smith[2]
3. 42-Sye Lynch[3]
4. 24D-Danny Sams III[4]
5. 5K-Jake Karklin[6]
6. 66-Ryan Newton[5]
7. 88-Tanner Thorson[8]
8. 55M-Domenic Melair[7]
BR Motorsports Heat Race #3 (8 Laps)
1. 5W-Lucas Wolfe[2]
2. 1A-Ashton Torgerson[4]
3. 5J-Jeremy Weaver[1]
4. 17B-Steve Buckwalter[6]
5. 2-Gerard McIntyre Jr[5]
6. 27S-Dylan Cisney[7]
7. 55W-Mike Wagner[3]
8. 22-Jonathan Preston[8]
Winters Performance Heat Race #4 (8 Laps)
1. 71-Parker Price Miller[1]
2. 49-Brad Sweet[2]
3. 10-Ryan Timms[4]
4. 67-Justin Whittall[3]
5. 99-Devin Adams[8]
6. 77-Michael Walter[5]
7. 5-Brenham Crouch[9]
8. 27H-Steven Snyder Jr[6]
9. 11-TJ Stutts[7]
FK Rod Ends Heat Race #5 (8 Laps)
1. 7BC-Giovanni Scelzi[1]
2. 87-Aaron Reutzel[4]
3. 39M-Anthony Macri[3]
4. 27-Troy Wagaman Jr[2]
5. 20T-Ryan Taylor[6]
6. X-Matt Campbell[5]
7. 22H-Doug Hammaker[7]
8. 47K-Kody Lehman[8]
Rod End Supply Heat Race #6 (8 Laps)
1. 48-Danny Dietrich[1]
2. 12-Lance Dewease[3]
3. 19-Brent Marks[2]
4. 24-Rico Abreu[4]
5. 39-Lynton Jeffrey[5]
6. 14-Trey Starks[7]
7. 29S-Brent Shearer[6]
8. 45S-Samuel Miller[8]
C-Main (8 Laps)
1. 5-Brenham Crouch[6]
2. 29S-Brent Shearer[2]
3. 22H-Doug Hammaker[4]
4. 11-TJ Stutts[14]
5. 47K-Kody Lehman[10]
6. 35-Austin Bishop[3]
7. 27H-Steven Snyder Jr[8]
8. 45S-Samuel Miller[12]
9. 55M-Domenic Melair[7]
10. 55W-Mike Wagner[1]
11. 88-Tanner Thorson[5]
12. 12H-Blane Heimbach[9]
13. 22-Jonathan Preston[11]
14. 45-Jeff Halligan[13]
FK Rod Ends B-Main (12 Laps)
1. 24-Rico Abreu[2]
2. 67-Justin Whittall[4]
3. 27-Troy Wagaman Jr[6]
4. 24D-Danny Sams III[1]
5. 20-Brady Bacon[3]
6. 8-Brock Zearfoss[7]
7. 66-Ryan Newton[13]
8. 17B-Steve Buckwalter[5]
9. 20T-Ryan Taylor[10]
10. 2-Gerard McIntyre Jr[9]
11. 99-Devin Adams[12]
12. 77-Michael Walter[14]
13. 5-Brenham Crouch[19]
14. 9-Chase Randall[15]
15. 14-Trey Starks[18]
16. X-Matt Campbell[16]
17. 39-Lynton Jeffrey[8]
18. 29S-Brent Shearer[20]
19. 5K-Jake Karklin[11]
20. 27S-Dylan Cisney[17]
Kubota A-Main (50 Laps)
1. 10-Ryan Timms[8]
2. 26-Justin Peck[1]
3. 87-Aaron Reutzel[10]
4. 71-Parker Price Miller[3]
5. 27-Troy Wagaman Jr[21]
6. 55-Logan Wagner[4]
7. 48-Danny Dietrich[6]
8. 23-Chase Dietz[7]
9. 19-Brent Marks[18]
10. 69K-Ryan Smith[11]
11. 5W-Lucas Wolfe[2]
12. 49-Brad Sweet[14]
13. 12-Lance Dewease[12]
14. 67-Justin Whittall[20]
15. 24-Rico Abreu[19]
16. 88-Tanner Thorson[25]
17. 20-Brady Bacon[23]
18. 13-Daison Pursley[13]
19. 7BC-Giovanni Scelzi[5]
20. 1A-Ashton Torgerson[9]
21. 77-Michael Walter[26]
22. 8-Brock Zearfoss[24]
23. 42-Sye Lynch[15]
24. 55M-Domenic Melair[27]
25. 24D-Danny Sams III[22]
26. 5J-Jeremy Weaver[17]
27. 5-Brenham Crouch[28]
28. 39M-Anthony Macri[16]