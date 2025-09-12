Thorson Tears Through Field for Lernerville Victory

SARVER, PA (September 12, 2025) — Tanner Thorson picked up the first High Limit Racing feature victory of his career Friday night at Lernerville Speedway during the Commonwealth Clash in spectacular style. Thorson moved up from 12th starting position passing cars two and three wide through slower traffic including Brad Sweet for the lead with three laps to go in the main event.
Sweet held on for second while Daison Pursley, Justin Peck, and Sye Lynch from 19th starting position rounded out the top five.
Kasey Weaver won the Allegheny Sprint Tour feature.
Commonwealth Clash
Kubota High Limit Racing
Lernerville Speedway
Sarver, Pennsylvania
Friday, September 12, 2025
Capital Custom Trailers Qualifying (2 Laps)
1. 69K-Ryan Smith, 13.174[27]
2. 42-Sye Lynch, 13.190[7]
3. 49-Brad Sweet, 13.192[12]
4. 13-Daison Pursley, 13.227[25]
5. 7BC-Giovanni Scelzi, 13.262[17]
6. 71-Parker Price Miller, 13.303[23]
7. 24-Rico Abreu, 13.309[20]
8. 1A-Ashton Torgerson, 13.313[6]
9. 26-Justin Peck, 13.335[10]
10. 55-Logan Wagner, 13.340[8]
11. 87-Aaron Reutzel, 13.361[14]
12. 88-Tanner Thorson, 13.420[22]
13. 39M-Anthony Macri, 13.439[24]
14. 19-Brent Marks, 13.465[29]
15. 17GP-Tim Shaffer, 13.481[4]
16. 5-Brenham Crouch, 13.497[15]
17. 5J-Jeremy Weaver, 13.551[2]
18. 14-Justin Sanders, 13.558[28]
19. 2-AJ Flick, 13.563[3]
20. 3-John Jerich, 13.593[16]
21. 29-Logan McCandless, 13.650[21]
22. 24D-Danny Sams III, 13.659[13]
23. 21-Carmen Perigo Jr, 13.711[18]
24. 46-Michael Bauer, 13.768[11]
25. 9-Chase Randall, 13.769[26]
26. 11-Carl Bowser, 13.774[1]
27. 7K-Dan Shetler, 13.955[9]
28. 3J-Jacob Begenwald, 14.062[5]
29. M4-Louie Mattes, 14.480[19]
TJ Forged Heat Race #1 (8 Laps)
1. 13-Daison Pursley[1]
2. 55-Logan Wagner[3]
3. 24-Rico Abreu[2]
4. 69K-Ryan Smith[4]
5. 39M-Anthony Macri[5]
6. 5-Brenham Crouch[6]
7. 9-Chase Randall[9]
8. 24D-Danny Sams III[8]
9. 2-AJ Flick[7]
10. 3J-Jacob Begenwald[10]
DMI Heat Race #2 (8 Laps)
1. 7BC-Giovanni Scelzi[1]
2. 1A-Ashton Torgerson[2]
3. 19-Brent Marks[5]
4. 5J-Jeremy Weaver[6]
5. 11-Carl Bowser[9]
6. 21-Carmen Perigo Jr[8]
7. M4-Louie Mattes[10]
8. 87-Aaron Reutzel[3]
9. 42-Sye Lynch[4]
10. 3-John Jerich[7]
BR Motorsports Heat Race #3 (8 Laps)
1. 49-Brad Sweet[4]
2. 26-Justin Peck[2]
3. 14-Justin Sanders[6]
4. 88-Tanner Thorson[3]
5. 71-Parker Price Miller[1]
6. 17GP-Tim Shaffer[5]
7. 29-Logan McCandless[7]
8. 46-Michael Bauer[8]
9. 7K-Dan Shetler[9]
FK Rod Ends Dash (7 Laps)
1. 49-Brad Sweet[1]
2. 13-Daison Pursley[3]
3. 26-Justin Peck[2]
4. 7BC-Giovanni Scelzi[5]
5. 1A-Ashton Torgerson[4]
6. 69K-Ryan Smith[6]
Winters Performance B-Main (12 Laps)
1. 42-Sye Lynch[1]
2. 87-Aaron Reutzel[2]
3. 9-Chase Randall[3]
4. 24D-Danny Sams III[6]
5. 46-Michael Bauer[7]
6. 2-AJ Flick[8]
7. 3J-Jacob Begenwald[10]
8. 29-Logan McCandless[5]
9. 7K-Dan Shetler[9]
10. M4-Louie Mattes[4]
11. 3-John Jerich[11]
Kubota A-Main (30 Laps)
1. 88-Tanner Thorson[12]
2. 49-Brad Sweet[1]
3. 13-Daison Pursley[2]
4. 26-Justin Peck[3]
5. 42-Sye Lynch[19]
6. 69K-Ryan Smith[6]
7. 24-Rico Abreu[8]
8. 7BC-Giovanni Scelzi[4]
9. 19-Brent Marks[9]
10. 14-Justin Sanders[10]
11. 39M-Anthony Macri[13]
12. 55-Logan Wagner[7]
13. 9-Chase Randall[21]
14. 17GP-Tim Shaffer[18]
15. 71-Parker Price Miller[15]
16. 24D-Danny Sams III[22]
17. 87-Aaron Reutzel[20]
18. 5J-Jeremy Weaver[11]
19. 1A-Ashton Torgerson[5]
20. 11-Carl Bowser[14]
21. 5-Brenham Crouch[16]
22. 2-AJ Flick[24]
23. 46-Michael Bauer[23]
24. 21-Carmen Perigo Jr[17]
Allegheny Sprint Tour
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 48G-George Loux[2]
2. 4J-Jacob Gomola[4]
3. 88-Greg Dobrosky[1]
4. 21-Hunter Hite[5]
5. 17K-Steven Kenawell Jr[3]
6. 42-Jim Pattock[6]
7. 20M-Vivian Jones[9]
8. 47-Brett Brunkenhoefer[8]
9. 14A-Alex Clute[7]
10. 30-Jazlyn Boyles[10]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 52-Jeff Weaver Jr[2]
2. 01-Timmy Bittner[3]
3. 4W-Kasey Weaver[4]
4. 82M-Roman Jones[5]
5. 27K-Jeremy Kornbau[9]
6. 25-Jarrett Rosencrance[6]
7. 34M-Aaron Marano[10]
8. 22-Dillon Beadle[1]
9. 51-Shelby Kelly[8]
10. 3-Bella Begenwald[7]
A-Main (20 Laps)
1. 4W-Kasey Weaver[1]
2. 27K-Jeremy Kornbau[7]
3. 82M-Roman Jones[3]
4. 17K-Steven Kenawell Jr[5]
5. 52-Jeff Weaver Jr[8]
6. 4J-Jacob Gomola[10]
7. 21-Hunter Hite[2]
8. 42-Jim Pattock[11]
9. 88-Greg Dobrosky[9]
10. 48G-George Loux[6]
11. 20M-Vivian Jones[13]
12. 25-Jarrett Rosencrance[12]
13. 51-Shelby Kelly[18]
14. 34M-Aaron Marano[14]
15. 22-Dillon Beadle[16]
16. 30-Jazlyn Boyles[19]
17. 47-Brett Brunkenhoefer[15]
18. 14A-Alex Clute[17]
19. 3-Bella Begenwald[20]
DNS: 01-Timmy Bittner