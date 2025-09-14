Daison Pursley Wins Commonwealth Clash Finale

SARVER, PA (September 13, 2025) — Daison Pursley won the Commonwealth Clash Saturday night at Lernerville Speedway with the Kubota High Limit Racing series.
After leading the opening circuit Pursley lost the lead to Brad Sweet. Pursley remained persistent and ran down Sweet in traffic using the bottom of the race track to take the lead back on lap 25 and pulled away to a 2.036 second lead at the finish.
Sweet, Ryan Smith, Rico Abreu, and Justin Peck rounded out the top five.
Kubota High Limit Racing
Lernerville Speedway
Sarver, Pennsylvania
Saturday, September 13, 2025
Capital Custom Trailers Qualifying A (2 Laps)
1. 24-Rico Abreu, 13.215[7]
2. 39M-Anthony Macri, 13.348[9]
3. 71-Parker Price Miller, 13.361[8]
4. 5J-Jeremy Weaver, 13.424[4]
5. 19-Brent Marks, 13.453[13]
6. 42-Sye Lynch, 13.476[6]
7. 1A-Ashton Torgerson, 13.586[1]
8. 46-Michael Bauer, 13.594[3]
9. 2-AJ Flick, 13.637[11]
10. 17GP-Tim Shaffer, 13.721[10]
11. 7K-Dan Shetler, 14.006[5]
12. 21-Carmen Perigo Jr, 14.187[12]
13. M4-Louie Mattes, 14.445[2]
14. 4K-Bill Kiley, 15.108[14]
Capital Custom Trailers Qualifying B (2 Laps)
1. 55-Logan Wagner, 13.441[8]
2. 69K-Ryan Smith, 13.526[9]
3. 14-Justin Sanders, 13.578[3]
4. 87-Aaron Reutzel, 13.608[13]
5. 24D-Danny Sams III, 13.744[11]
6. 7BC-Giovanni Scelzi, 13.750[12]
7. 5-Brenham Crouch, 13.755[1]
8. 11-Carl Bowser, 13.846[5]
9. 9-Chase Randall, 13.895[2]
10. 29-Logan McCandless, 14.166[14]
11. 3J-Jacob Begenwald, 14.202[6]
12. 99-Cameron Nastasi, 14.322[10]
13. 47-Brett Brunkenhoefer, 16.128[7]
14. 3-John Jerich, [4]
TJ Forged Heat Race #1 (8 Laps)
1. 24-Rico Abreu[1]
2. 71-Parker Price Miller[2]
3. 88-Tanner Thorson[4]
4. 19-Brent Marks[3]
5. 1A-Ashton Torgerson[5]
6. 2-AJ Flick[6]
7. 7K-Dan Shetler[7]
8. M4-Louie Mattes[8]
DMI Heat Race #2 (8 Laps)
1. 39M-Anthony Macri[1]
2. 13-Daison Pursley[4]
3. 5J-Jeremy Weaver[2]
4. 42-Sye Lynch[3]
5. 17GP-Tim Shaffer[6]
6. 46-Michael Bauer[5]
7. 21-Carmen Perigo Jr[7]
8. 4K-Bill Kiley[8]
BR Motorsports Heat Race #3 (8 Laps)
1. 55-Logan Wagner[1]
2. 14-Justin Sanders[2]
3. 49-Brad Sweet[4]
4. 9-Chase Randall[6]
5. 24D-Danny Sams III[3]
6. 5-Brenham Crouch[5]
7. 3J-Jacob Begenwald[7]
8. 47-Brett Brunkenhoefer[8]
Rod End Supply Heat Race #4 (8 Laps)
1. 69K-Ryan Smith[1]
2. 7BC-Giovanni Scelzi[3]
3. 87-Aaron Reutzel[2]
4. 26-Justin Peck[4]
5. 11-Carl Bowser[5]
6. 29-Logan McCandless[6]
7. 99-Cameron Nastasi[7]
8. 3-John Jerich[8]
FK Rod Ends Dash (7 Laps)
1. 13-Daison Pursley[1]
2. 69K-Ryan Smith[2]
3. 55-Logan Wagner[4]
4. 24-Rico Abreu[3]
5. 26-Justin Peck[5]
6. 49-Brad Sweet[7]
7. 88-Tanner Thorson[8]
8. 39M-Anthony Macri[6]
Winters Performance B-Main (12 Laps)
1. 5-Brenham Crouch[2]
2. 2-AJ Flick[3]
3. 46-Michael Bauer[1]
4. 3J-Jacob Begenwald[6]
5. 29-Logan McCandless[4]
6. 99-Cameron Nastasi[8]
7. 21-Carmen Perigo Jr[7]
8. 7K-Dan Shetler[5]
9. M4-Louie Mattes[9]
10. 4TK-Todd Burgurd[12]
11. 47-Brett Brunkenhoefer[10]
12. 3-John Jerich[11]
Kubota A-Main (35 Laps)
1. 13-Daison Pursley[1]
2. 49-Brad Sweet[6]
3. 69K-Ryan Smith[2]
4. 24-Rico Abreu[4]
5. 26-Justin Peck[5]
6. 71-Parker Price Miller[9]
7. 88-Tanner Thorson[7]
8. 55-Logan Wagner[3]
9. 39M-Anthony Macri[8]
10. 7BC-Giovanni Scelzi[12]
11. 42-Sye Lynch[15]
12. 14-Justin Sanders[10]
13. 19-Brent Marks[13]
14. 87-Aaron Reutzel[14]
15. 9-Chase Randall[16]
16. 5J-Jeremy Weaver[11]
17. 24D-Danny Sams III[18]
18. 17GP-Tim Shaffer[19]
19. 2-AJ Flick[22]
20. 1A-Ashton Torgerson[17]
21. 5-Brenham Crouch[21]
22. 46-Michael Bauer[23]
23. 3J-Jacob Begenwald[24]
24. 11-Carl Bowser[20]