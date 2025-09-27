Brooks Outlasts Gorden to Win Opening Night of the Fall Nationals

CHICO, CA (September 26, 2025) — Landon Brooks won the opening night of the Fall Nationals Friday night at Silver Dollar Speedway. Brooks and Dominic Gorden traded the lead before a pair of late race cautions allowed Brooks to pull away for the victory.
Gorden, Andy Forsberg, Austin Worod, and Kaleb Montgomgery from 12th starting position rounded out the top five.
Fall Nationals
Silver Dollar Speedway
Chico, California
Friday, September 26, 2025
Qualifying Flight A
1. 10-Dominic Gorden, 11.571[8]
2. 2XM-Max Mittry, 11.761[12]
3. 83T-Tanner Carrick, 11.956[14]
4. 21-Jesse Schlotfeldt, 12.026[5]
5. 15X-Nick Parker, 12.089[13]
6. 25-Seth Standley, 12.164[17]
7. 12J-John Clark, 12.189[3]
8. 17W-Shane Golobic, 12.223[9]
9. 7-Jett Barnes, 12.223[16]
10. 9-DJ Freitas, 12.227[10]
11. 9L-Luke Hayes, 12.235[15]
12. 54X-Gauge Garcia, 12.355[4]
13. 17-Kalib Henry, 12.446[18]
14. 7DJ-Dryver Dothage, 12.484[2]
15. 18C-Colby Fox, 12.804[6]
16. 2D-Connor Grasty, 12.852[11]
17. 15-Pat Harvey Jr, 13.327[1]
18. 7L-Kevin Gray, 13.327[7]
Qualifying Flight B
1. 92-Andy Forsberg, 11.810[4]
2. 2A-Austin Wood, 11.917[10]
3. 9X-Adrianna DeMartini, 11.926[6]
4. 21L-Landon Brooks, 11.956[3]
5. 8-Casey Schmitz, 12.035[13]
6. 3-Kaleb Montgomery, 12.044[14]
7. 9T-Camden Robustelli, 12.047[9]
8. 88-Brad Bumgarner, 12.072[16]
9. 17S-Anthony Snow, 12.078[8]
10. 76-Jennifer Osborne, 12.217[17]
11. 57B-Bobby Butler, 12.329[15]
12. 2S-Jayce Steinberg, 12.418[11]
13. 10K-Ryan Hirschbock, 12.444[2]
14. 00-Steel Powell, 12.459[12]
15. 88T-Tyler Fox, 12.519[5]
16. 45D-Derek Droivold, 12.645[1]
17. 1B-Chelsea Blevins, 12.889[7]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 15X-Nick Parker[2]
2. 83T-Tanner Carrick[1]
3. 10-Dominic Gorden[4]
4. 12J-John Clark[3]
5. 17-Kalib Henry[7]
6. 17W-Shane Golobic[5]
7. 18C-Colby Fox[8]
8. 9L-Luke Hayes[6]
9. 15-Pat Harvey Jr[9]
10. 7L-Kevin Gray
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 25-Seth Standley[2]
2. 21-Jesse Schlotfeldt[1]
3. 2XM-Max Mittry[4]
4. 54X-Gauge Garcia[6]
5. 7-Jett Barnes[3]
6. 7DJ-Dryver Dothage[7]
7. 9-DJ Freitas[5]
8. 2D-Connor Grasty[8]
DNS: 7L-Kevin Gray
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 9T-Camden Robustelli[3]
2. 9X-Adrianna DeMartini[1]
3. 92-Andy Forsberg[4]
4. 8-Casey Schmitz[2]
5. 17S-Anthony Snow[5]
6. 57B-Bobby Butler[6]
7. 10K-Ryan Hirschbock[7]
8. 1B-Chelsea Blevins[9]
9. 88T-Tyler Fox[8]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 21L-Landon Brooks[1]
2. 3-Kaleb Montgomery[2]
3. 2A-Austin Wood[4]
4. 88-Brad Bumgarner[3]
5. 76-Jennifer Osborne[5]
6. 00-Steel Powell[7]
7. 2S-Jayce Steinberg[6]
8. 45D-Derek Droivold[8]
Dash (6 Laps)
1. 10-Dominic Gorden[1]
2. 2XM-Max Mittry[2]
3. 21L-Landon Brooks[4]
4. 92-Andy Forsberg[3]
5. 9T-Camden Robustelli[6]
6. 2A-Austin Wood[8]
7. 15X-Nick Parker[5]
8. 25-Seth Standley[7]
B Main (12 Laps)
1. 57B-Bobby Butler[2]
2. 17W-Shane Golobic[1]
3. 00-Steel Powell[4]
4. 7DJ-Dryver Dothage[3]
5. 9L-Luke Hayes[9]
6. 9-DJ Freitas[7]
7. 10K-Ryan Hirschbock[6]
8. 2S-Jayce Steinberg[8]
9. 2D-Connor Grasty[11]
10. 45D-Derek Droivold[12]
11. 1B-Chelsea Blevins[14]
12. 88T-Tyler Fox[10]
13. 15-Pat Harvey Jr[13]
14. 18C-Colby Fox[5]
15. 7L-Kevin Gray[15]
A Main (30 Laps)
1. 21L-Landon Brooks[3]
2. 10-Dominic Gorden[1]
3. 92-Andy Forsberg[4]
4. 2A-Austin Wood[6]
5. 3-Kaleb Montgomery[12]
6. 2XM-Max Mittry[2]
7. 17W-Shane Golobic[22]
8. 15X-Nick Parker[7]
9. 88-Brad Bumgarner[16]
10. 83T-Tanner Carrick[9]
11. 9T-Camden Robustelli[5]
12. 76-Jennifer Osborne[20]
13. 54X-Gauge Garcia[15]
14. 9X-Adrianna DeMartini[10]
15. 00-Steel Powell[23]
16. 7-Jett Barnes[19]
17. 12J-John Clark[13]
18. 57B-Bobby Butler[21]
19. 17S-Anthony Snow[18]
20. 7DJ-Dryver Dothage[24]
21. 21-Jesse Schlotfeldt[11]
22. 17-Kalib Henry[17]
23. 8-Casey Schmitz[14]
24. 25-Seth Standley[8]