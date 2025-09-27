Sams Wins High Limit Feature at Bridgeport

BRIDGEPORT, N.J. (September 27, 2025) — Danny Sams III collected his first career Kubota High Limit Racing feature event Saturday night at Bridgeport Speedway in an unconventional manner.
Sams, from North Port, Florida, passed Giovanni Scelzi on lap eight of the feature. Two laps later the race was stopped due to rain and eventually called complete by High Limit Racing officials. Sclezi, Brent Marks, Brad Sweet, and Rico Abreu rounded out the top five.
Kubota High Limit Racing
Bridgeport Motorsports Park
Bridgeport, New Jersey
Saturday, September 27, 2025
Capital Custom Trailers Qualifying (2 Laps)
1. 87-Aaron Reutzel, 12.570[1]
2. 24D-Danny Sams III, 12.620[12]
3. 24-Rico Abreu, 12.667[8]
4. 13-Daison Pursley, 12.683[4]
5. 49-Brad Sweet, 12.687[27]
6. 19-Brent Marks, 12.689[6]
7. 7BC-Giovanni Scelzi, 12.689[19]
8. 9-Chase Randall, 12.770[26]
9. 23-Chase Dietz, 12.790[14]
10. 48-Danny Dietrich, 12.814[18]
11. 5R-Tyler Ross, 12.846[3]
12. 14-Justin Sanders, 12.848[17]
13. 67-Justin Whittall, 12.856[24]
14. 79-Jordan Thomas, 12.875[22]
15. 26-Justin Peck, 12.920[9]
16. 20-Ryan Taylor, 12.945[11]
17. 3Z-Brock Zearfoss, 12.973[2]
18. 11-Mike Thompson, 12.990[23]
19. 95-Kody Hartlaub, 12.994[28]
20. 5-Brenham Crouch, 13.003[20]
21. 88-Tanner Thorson, 13.016[16]
22. 27H-Steven Snyder Jr, 13.037[5]
23. 42-Sye Lynch, 13.073[10]
24. 00-Kyle Spence, 13.102[7]
25. 91-Preston Lattomus, 13.141[15]
26. 85-Ricky DiEva, 13.393[13]
27. 55-Domenic Melair, 13.609[21]
28. 10-Ryan Timms, [25]
TJ Forged Heat Race #1 (8 Laps)
1. 7BC-Giovanni Scelzi[2]
2. 13-Daison Pursley[1]
3. 87-Aaron Reutzel[4]
4. 67-Justin Whittall[5]
5. 48-Danny Dietrich[3]
6. 20-Ryan Taylor[6]
7. 27H-Steven Snyder Jr[8]
8. 91-Preston Lattomus[9]
9. 95-Kody Hartlaub[7]
DNS: 10-Ryan Timms
DMI Heat Race #2 (8 Laps)
1. 49-Brad Sweet[1]
2. 24D-Danny Sams III[4]
3. 3Z-Brock Zearfoss[6]
4. 5R-Tyler Ross[3]
5. 42-Sye Lynch[8]
6. 5-Brenham Crouch[7]
7. 79-Jordan Thomas[5]
8. 85-Ricky DiEva[9]
9. 9-Chase Randall[2]
BR Motorsports Heat Race #3 (8 Laps)
1. 19-Brent Marks[1]
2. 26-Justin Peck[5]
3. 23-Chase Dietz[2]
4. 14-Justin Sanders[3]
5. 24-Rico Abreu[4]
6. 88-Tanner Thorson[7]
7. 00-Kyle Spence[8]
8. 55-Domenic Melair[9]
9. 11-Mike Thompson[6]
FK Rod Ends Dash (7 Laps)
1. 7BC-Giovanni Scelzi[1]
2. 24D-Danny Sams III[2]
3. 19-Brent Marks[4]
4. 49-Brad Sweet[3]
5. 87-Aaron Reutzel[6]
6. 24-Rico Abreu[5]
Winters Performance B-Main (12 Laps)
1. 27H-Steven Snyder Jr[3]
2. 79-Jordan Thomas[2]
3. 9-Chase Randall[1]
4. 00-Kyle Spence[4]
5. 85-Ricky DiEva[6]
6. 91-Preston Lattomus[5]
7. 95-Kody Hartlaub[8]
8. 55-Domenic Melair[7]
9. 11-Mike Thompson[9]
10. 10-Ryan Timms[10]
Kubota A-Main (Rain Shortened)
1. 24D-Danny Sams III[2]
2. 7BC-Giovanni Scelzi[1]
3. 19-Brent Marks[3]
4. 49-Brad Sweet[4]
5. 24-Rico Abreu[6]
6. 87-Aaron Reutzel[5]
7. 26-Justin Peck[8]
8. 13-Daison Pursley[7]
9. 67-Justin Whittall[11]
10. 3Z-Brock Zearfoss[9]
11. 42-Sye Lynch[15]
12. 23-Chase Dietz[10]
13. 14-Justin Sanders[13]
14. 48-Danny Dietrich[14]
15. 5R-Tyler Ross[12]
16. 5-Brenham Crouch[17]
17. 88-Tanner Thorson[18]
18. 27H-Steven Snyder Jr[19]
19. 20-Ryan Taylor[16]
20. 9-Chase Randall[21]
21. 00-Kyle Spence[22]
22. 85-Ricky DiEva[23]
23. 91-Preston Lattomus[24]
24. 79-Jordan Thomas[20]