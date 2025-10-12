Matt Westfall takes “Hoosier Hustler” win and $6,000 at Montpelier

Montpelier,In (October 12,2025)- Matt Westfall took the six thousand dollar check after winning the 25 lap “Hoosier Hustler” Sunday evening at Montpelier Speedway. Chasing Westfall was Rylan Gray, Ricky Lewis, CJ Leary and Jadon Rogers.
A Feature 1 (25 Laps): 1. 54-Matt Westfall[2]; 2. 96-Rylan Gray[4]; 3. 2-Ricky Lewis[3]; 4. 4P-CJ Leary[6]; 5. 14-Jadon Rogers[8]; 6. 24P-Tye Mihocko[9]; 7. 33-Mike Miller[14]; 8. 83C-Chance Crum[17]; 9. 28-Brandon Mattox[5]; 10. 2DI-Dustin Ingle[10]; 11. 39-Matt Goodnight[13]; 12. 37P-Logan Prickett[18]; 13. 22-Brian Heitkamp[20]; 14. 23D-Alex Watson[12]; 15. 75-Devan Myers[15]; 16. 84-Mike Mann[19]; 17. 00-Austin Cory[7]; 18. (DNF) 9Z-Zack Pretorius[11]; 19. (DNF) 63-Cale Coons[1]; 20. (DNS) 16-Harley Burns
B Feature 1 (12 Laps): 1. 16-Harley Burns[2]; 2. 83C-Chance Crum[14]; 3. 37P-Logan Prickett[4]; 4. 84-Mike Mann[3]; 5. 22-Brian Heitkamp[1]; 6. 78-Rob Caho Jr[5]; 7. 6W-Chad Wilson[7]; 8. 97X-Reed Hurst[6]; 9. 0J-Scott Boyd Jr[9]; 10. 33M-Derek Hastings[10]; 11. 14A-Alex Clute[13]; 12. 37-Dave Gross[12]; 13. (DNS) 77-Todd Hobson; 14. (DNS) 17-Kole Kirkman
Heat 1 (8 Laps): 1. 2-Ricky Lewis[2]; 2. 4P-CJ Leary[1]; 3. 00-Austin Cory[3]; 4. 2DI-Dustin Ingle[4]; 5. 39-Matt Goodnight[6]; 6. 22-Brian Heitkamp[5]; 7. 37P-Logan Prickett[10]; 8. 6W-Chad Wilson[7]; 9. 33M-Derek Hastings[8]; 10. 14A-Alex Clute[9]
Heat 2 (8 Laps): 1. 63-Cale Coons[2]; 2. 96-Rylan Gray[6]; 3. 14-Jadon Rogers[7]; 4. 9Z-Zack Pretorius[4]; 5. 33-Mike Miller[8]; 6. 16-Harley Burns[1]; 7. 78-Rob Caho Jr[10]; 8. 77-Todd Hobson[9]; 9. 17-Kole Kirkman[3]; 10. 83C-Chance Crum[5]
Heat 3 (8 Laps): 1. 54-Matt Westfall[1]; 2. 28-Brandon Mattox[2]; 3. 24P-Tye Mihocko[3]; 4. 23D-Alex Watson[5]; 5. 75-Devan Myers[4]; 6. 84-Mike Mann[6]; 7. 97X-Reed Hurst[7]; 8. 0J-Scott Boyd Jr[8]; 9. 37-Dave Gross[9]
Qualifying 1: 1. 4P-CJ Leary, 00:14.592[4]; 2. 2-Ricky Lewis, 00:14.612[6]; 3. 00-Austin Cory, 00:14.778[8]; 4. 2DI-Dustin Ingle, 00:14.790[10]; 5. 22-Brian Heitkamp, 00:15.174[2]; 6. 39-Matt Goodnight, 00:15.215[1]; 7. 6W-Chad Wilson, 00:15.360[7]; 8. 33M-Derek Hastings, 00:15.465[3]; 9. 14A-Alex Clute, 00:15.871[5]; 10. (DNS) 37P-Logan Prickett
Qualifying 2: 1. 16-Harley Burns, 00:13.774[1]; 2. 63-Cale Coons, 00:13.816[3]; 3. 17-Kole Kirkman, 00:13.954[2]; 4. 9Z-Zack Pretorius, 00:14.021[8]; 5. 83C-Chance Crum, 00:14.067[7]; 6. 96-Rylan Gray, 00:14.072[6]; 7. 14-Jadon Rogers, 00:14.374[5]; 8. 33-Mike Miller, 00:14.392[4]; 9. 77-Todd Hobson, 00:14.404[10]; 10. 78-Rob Caho Jr, 00:14.520[9]
Qualifying 3: 1. 54-Matt Westfall, 00:14.191[3]; 2. 28-Brandon Mattox, 00:14.194[4]; 3. 24P-Tye Mihocko, 00:14.498[9]; 4. 75-Devan Myers, 00:14.978[5]; 5. 23D-Alex Watson, 00:15.305[2]; 6. 84-Mike Mann, 00:15.918[6]; 7. 97X-Reed Hurst, 00:17.019[1]; 8. 0J-Scott Boyd Jr, 00:17.204[7]; 9. (DNS) 37-Dave Gross