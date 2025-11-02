Hank Davis survives to win Short Track Nationals at Texarkana 67

Texarkana,Ar (November 1, 2025)- Hank Davis held on through multiple cautions and red flags to win the 41 lap “Short Track Nationals”, at Texarkana 67 Speedway Saturday night. Davis pocketed $20,000 for his effort. Behind Davis was Landon Crawley, Ian Madsen, Howard Moore and Jack Dover.
A Feature 1 (41 Laps): 1. 12X-Hank Davis[2]; 2. 45X-Landon Crawley[3]; 3. 2BX-Ian Madsen[13]; 4. 40-Howard Moore[12]; 5. 53-Jack Dover[11]; 6. 17GP-Tim Shaffer[7]; 7. 17-Kale Drake[15]; 8. 2B-Breckton Crouch[18]; 9. 4-Austin Mundie[16]; 10. 4S-Danny Smith[20]; 11. 2C-Cole Macedo[6]; 12. 79-Gage Montgomery[4]; 13. 44-Chris Martin[8]; 14. 17W-Elijah Gile[14]; 15. 6-Cody Gardner[1]; 16. 91-Michael Day[19]; 17. 23H-Sam Henderson[10]; 18. J2-John Carney II[5]; 19. 15H-Sam Hafertepe Jr[9]; 20. 47-Dale Howard[17]
B Feature 1 (12 Laps): 1. 47-Dale Howard[2]; 2. 2B-Breckton Crouch[1]; 3. 91-Michael Day[3]; 4. 4S-Danny Smith[4]; 5. 44B-Brandon Hanks[5]; 6. G6-Kyle Bellm[8]; 7. 9-Josh McCord[11]; 8. 30-Joseph Miller[10]; 9. 23-Junior Jenkins[7]; 10. 80-Ronny Howard[6]; 11. (DNS) 38Z-Zach Pringle
Dash 1: 1. 6-Cody Gardner[5]; 2. 12X-Hank Davis[1]; 3. 45X-Landon Crawley[2]; 4. 79-Gage Montgomery[3]; 5. J2-John Carney II[4]; 6. 2C-Cole Macedo[6]
Heat 1 (10 Laps): 1. 6-Cody Gardner[1]; 2. 44-Chris Martin[2]; 3. 17W-Elijah Gile[4]; 4. 40-Howard Moore[3]; 5. 91-Michael Day[6]; 6. 47-Dale Howard[5]; 7. 38Z-Zach Pringle[8]; 8. (DNS) 88R-Ryder Laplante
Heat 2 (10 Laps): 1. 17GP-Tim Shaffer[2]; 2. 17-Kale Drake[4]; 3. 53-Jack Dover[3]; 4. 2B-Breckton Crouch[5]; 5. 23H-Sam Henderson[1]; 6. 80-Ronny Howard[7]; 7. 30-Joseph Miller[8]; 8. (DNS) G6-Kyle Bellm
Heat 3 (10 Laps): 1. 2C-Cole Macedo[1]; 2. 15H-Sam Hafertepe Jr[2]; 3. 2BX-Ian Madsen[3]; 4. 4-Austin Mundie[4]; 5. 44B-Brandon Hanks[6]; 6. 9-Josh McCord[8]; 7. 23-Junior Jenkins[7]; 8. 4S-Danny Smith[5]