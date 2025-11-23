Logan Seavey wins “Chase Johnson Classic” at Merced

Richie Murray
Merced,California (November 22,2025)- Logan Seavey passed Jacob Denney with two laps remaining of the 30 lap USAC National Midget “Chase Johnson Classic” and won Saturday night at Merced Speedway. Behind Seavey and Denney was Corey Day, Carson Macedo, and Drake Edwards.
Corey Day won the 30 lap winged 360 feature over Dominic Scelzi, Cole Macedo, Dominic Gorden and Daison Pursley.
USAC NOS ENERGY DRINK MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE RESULTS: November 22, 2025 – Merced Speedway – Merced, California – 1/4-Mile Dirt Oval – Chase Johnson Classic – Golden State Invasion
HONEST ABE ROOFING QUALIFYING: 1. Steven Snyder Jr., 4, RMS-12.555; 2. Cannon McIntosh, 71K, Kunz/Curb-Agajanian-12.576; 3. Landon Brooks, 57w, Wood-12.584; 4. Logan Seavey, 57, Abacus-12.593; 5. Jake Andreotti, 00, Davis-12.599; 6. Buddy Kofoid, 71, Kunz/Curb-Agajanian-12.656; 7. Corey Day, 4K, Kahne-12.704; 8. Carson Macedo, 99AU, Dyson-12.710; 9. Jacob Denney, 67, Kunz/Curb-Agajanian-12.713; 10. Drake Edwards, 83, CBI-12.742; 11. Tanner Carrick, 98, Kunz/Curb-Agajanian-12.760; 12. Brecken Reese, 20Q, Reese-12.800; 13. Hayden Reinbold, 19AZ, Reinbold-Underwood-12.810; 14. Justin Grant, 87, CBI-12.820; 15. Kevin Thomas Jr., 14, 4 Kings-12.839; 16. Jett Yantis, 4y, Carlile-12.843; 17. Daison Pursley, 86, CBI-12.883; 18. Michael Pickens, 31, Beilman-12.919; 19. Jakeb Boxell, 14JB, 4 Kings-12.939; 20. Austin Wood, 87w, Wood-12.972; 21. Colton Robinson, 67K, Kunz/Curb-Agajanian-13.048; 22. Kyle Jones, 27x, Joyner-13.077; 23. Kale Drake, 97K, Kunz/Curb-Agajanian-13.083; 24. Gavin Miller, 97, Kunz/Curb-Agajanian-13.100; 25. Gunnar Setser, 43, Arnold-13.113; 26. Connor Speir, 14JR, Streeter/Graunstadt-13.175; 27. Mathew Radisich, 17NZ, Out & About-13.242; 28. Cale Coons, 63, Dooling/Curb-Agajanian-13.246; 29. T.J. Smith, 68, Six8-13.252; 30. Brandon Carr, 98K, Kunz/Curb-Agajanian-13.263; 31. Jake Swanson, 31B, Beilman-13.280; 32. Ty Gibbs, 84, CBI-13.291; 33. Anthony Bruno, 9, Boscacci-13.485; 34. Broedy Graham, 66, BGR-14.671; 35. Myles Tomlinson, 22s, GR-16.360; 36. Dane Culver, 50, Knuckles Up-NT; 37. Caden Sarale, 32, Sarale-NT; 38. Terry Nichols, 22G, GR-NT (time of 13.492 disallowed due to illegal right rear tire)
CAR IQ FIRST HEAT: (8 laps, top-5 transfer to the feature) 1. Jacob Denney, 2. Daison Pursley, 3. Hayden Reinbold, 4. Jake Andreotti, 5. Steven Snyder Jr., 6. Colton Robinson, 7. Gunnar Setser, 8. T.J. Smith, 9. Anthony Bruno. 1:45.617
K1 RACEGEAR SECOND HEAT: (8 laps, top-5 transfer to the feature) 1. Drake Edwards, 2. Brandon Carr, 3. Kyle Jones, 4. Michael Pickens, 5. Broedy Graham, 6. Buddy Kofoid, 7. Connor Speir, 8. Cannon McIntosh, 9. Justin Grant. NT
USAC GEAR THIRD HEAT: (8 laps, top-5 transfer to the feature) 1. Kale Drake, 2. Corey Day, 3. Jakeb Boxell, 4. Kevin Thomas Jr., 5. Tanner Carrick, 6. Jake Swanson, 7. Mathew Radisich, 8. Landon Brooks, 9. Myles Tomlinson. NT
COOK OUT FOURTH HEAT: (8 laps, top-5 transfer to the feature) 1. Austin Wood, 2. Jett Yantis, 3. Carson Macedo, 4. Cale Coons, 5. Logan Seavey, 6. Gavin Miller, 7. Ty Gibbs, 8. Brecken Reese, 9. Terry Nichols. NT
MAY MOTORSPORTS CHASE FOR CASH DASH: (8 laps) 1. Logan Seavey, 2. Kale Drake, 3. Drake Edwards, 4. Corey Day, 5. Austin Wood, 6. Steven Snyder Jr., 7. Jacob Denney, 8. Jake Andreotti. NT
ELLIOTT’S CUSTOM TRAILERS & CARTS SEMI: (12 laps, top-4 transfer to the feature) 1. Cannon McIntosh, 2. Landon Brooks, 3. Justin Grant, 4. Gunnar Setser, 5. Brecken Reese, 6. Gavin Miller, 7. Ty Gibbs, 8. Jake Swanson, 9. Colton Robinson, 10. Mathew Radisich, 11. Anthony Bruno, 12. T.J. Smith, 13. Myles Tomlinson. NT
FEATURE: (30 laps, starting positions in parentheses) 1. Logan Seavey (5), 2. Jacob Denney (1), 3. Corey Day (3), 4. Carson Macedo (2), 5. Drake Edwards (7), 6. Cannon McIntosh (10), 7. Landon Brooks (11), 8. Kale Drake (9), 9. Austin Wood (8), 10. Tanner Carrick (12), 11. Jett Yantis (16), 12. Kevin Thomas Jr. (15), 13. Justin Grant (14), 14. Cale Coons (22), 15. Daison Pursley (17), 16. Jake Andreotti (4), 17. Jakeb Boxell (19), 18. Hayden Reinbold (13), 19. Michael Pickens (18), 20. Gunnar Setser (21), 21. Gavin Miller (25-P), 22. Colton Robinson (26-P), 23. Broedy Graham (24), 24. Brandon Carr (23), 25. Steven Snyder Jr. (6), 26. Kyle Jones (20). NT
(P) represents a provisional starter.
FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-28 Jacob Denney, Laps 29-30 Logan Seavey.
**Caden Sarale flipped during hot laps. Dane Culver flipped during qualifying. Cannon McIntosh flipped during the second heat. Buddy Kofoid & Connor Speir flipped during the second heat. Landon Brooks flipped during the third heat. Brecken Reese flipped during the semi. Steven Snyder Jr. flipped on lap 25 of the feature.
USAC NOS ENERGY DRINK MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP POINTS: 1-Cannon McIntosh-1357, 2-Justin Grant-1293, 3-Jacob Denney-1263, 4-Kevin Thomas Jr.-1257, 5-Gavin Miller-1148, 6-Kale Drake-1145, 7-Logan Seavey-1094, 8-Drake Edwards-1090, 9-Steven Snyder Jr.-1090, 10-Hayden Reinbold-941.
USAC PARALLAX GROUP NATIONAL PASSING MASTER POINTS: 1-Kale Drake-226, 2-Gunnar Setser-173, 3-Briggs Danner-151, 4-Justin Grant-141, 5-C.J. Leary-141, 6-Kevin Thomas Jr.-138, 7-Logan Seavey-131, 8-Hayden Reinbold-124, 9-Kyle Cummins-120, 10-Chase Stockon-119.
NEXT USAC NOS ENERGY DRINK MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE: November 25, 2025 – Bakersfield Speedway at Kevin Harvick’s Kern Raceway – Bakersfield, California – 1/3-Mile Dirt Oval – Jason Leffler Memorial – Golden State Invasion
CONTINGENCY AWARD WINNERS:
Dirt Draft Hot Laps Fastest Driver: Caden Sarale (12.503)
Honest Abe Roofing/QuickCar Racing Products/Del Morris Insurance Agency Fast Qualifier: Steven Snyder Jr. (12.555)
Car IQ First Heat Winner: Jacob Denney
K1 RaceGear Second Heat Winner: Drake Edwards
USAC Gear Third Heat Winner: Kale Drake
Cook Out Fourth Heat Winner: Austin Wood
FK Rod Ends/Painted Canyon Bourbon Heat Race Winner Bonus: Jacob Denney, Drake Edwards, Kale Drake & Austin Wood
Elliott’s Custom Trailers & Carts Semi Winner: Cannon McIntosh
Rod End Supply Hard Charger: Cale Coons (22nd to 14th)
Inferno Armor Fire Move of the Night: Logan Seavey
Pill Draw #24 Barrel of Methanol: Dane Culver
Kaeding Performance 18th Fastest Qualifier: Michael Pickens
Kaeding Performance 24th Fastest Qualifier: Gavin Miller
Mittry Construction Most Exciting Qualifying Performance: Dane Culver
Eibach Springs Heat Race First Non-Transfers: Colton Robinson, Buddy Kofoid, Jake Swanson & Gavin Miller
Race for Chase Pole Award Courtesy of Keith Trusso: Jacob Denney
Pierovich Heavy Truck Smog Semi First Non-Transfer: Brecken Reese
Kaeding Performance Semi Second Non-Transfer: Gavin Miller
May Motorsports Chase for Cash Dash Winner: Logan Seavey
The Butcher Family Dump Truck Award: Steven Snyder Jr.
Keizer Wheels 18th Place Feature Finisher: Hayden Reinbold
Beilman Motorsports Feature Lap 24 Leader: Jacob Denney
Keen Concrete Cleanest Car Award: Abacus Racing
McCloskey Electric Best Grooved Right Rear Tire: Mitchell Johnson (Six8 Motorsports)
Pierovich Farming Highest Finishing USAC Western States Midget Regular: Jett Yantis
Chris Tramel Cleanest Trailer Award: Caden Sarale #32 & CB Industries #86
Rudeen Racing/Bell Helmets/Rocket Science Concepts Highest Finishing Double Duty Driver: Corey Day
Rudeen Racing Second Highest Finishing Double Duty Driver: Tanner Carrick
Rudeen Racing Third Highest Finishing Double Duty Driver: Daison Pursley
360 Sprints – Winged
A Main (30 Laps): 1. 14M-Corey Day[1]; 2. 41-Dominic Scelzi[3]; 3. 21T-Cole Macedo[4]; 4. 10-Dominic Gorden[13]; 5. 86-Daison Pursley[21]; 6. 0-Tim Kaeding[9]; 7. 12-Michael Faccinto[2]; 8. 83T-Tanner Carrick[6]; 9. X1-Chance Grasty[7]; 10. 75-Tony Gomes[10]; 11. 3-Cole Schroeder[12]; 12. 14-Mariah Ede[8]; 13. 14W-Jodie Robinson[20]; 14. 7-Jett Barnes[16]; 15. 15X-Michael Sellers[22]; 16. 56C-Carson Hammes[15]; 17. 9-Adrianna DeMartini[23]; 18. 73-Cole Wakim[18]; 19. 5-Aiden Larimer[14]; 20. 3G-Grant Sexton[24]; 21. (DNF) 28K-Gauge Garcia[11]; 22. (DNF) 54X-Max Mittry[19]; 23. (DNF) 55D-Dawson Hammes[17]; 24. (DNF) 21-Carson Macedo[5]
B Feature (12 Laps): 1. 86-Daison Pursley[1]; 2. 15X-Michael Sellers[4]; 3. 9-Adrianna DeMartini[3]; 4. 3G-Grant Sexton[2]; 5. 15-Colton Key[5]; 6. 56-Taylor Hall[6]; 7. 5E-Elexa Herrera[9]; 8. 82J-Steve Jaquith[8]; 9. 42X-Hayden Klein[7]; 10. (DNS) 54-Carson Hall
Dash (8 Laps): 1. 14M-Corey Day[4]; 2. 12-Michael Faccinto[2]; 3. 41-Dominic Scelzi[6]; 4. 21T-Cole Macedo[3]; 5. 21-Carson Macedo[8]; 6. 83T-Tanner Carrick[1]; 7. X1-Chance Grasty[7]; 8. 14-Mariah Ede[5]
Heat 1 (8 Laps): 1. 21T-Cole Macedo[1]; 2. 0-Tim Kaeding[5]; 3. 10-Dominic Gorden[3]; 4. 55D-Dawson Hammes[7]; 5. 12-Michael Faccinto[2]; 6. 86-Daison Pursley[4]; 7. 3G-Grant Sexton[6]; 8. 82J-Steve Jaquith[8]
Heat 2 (8 Laps): 1. 21-Carson Macedo[1]; 2. 14M-Corey Day[4]; 3. 75-Tony Gomes[2]; 4. 5-Aiden Larimer[3]; 5. 73-Cole Wakim[5]; 6. 9-Adrianna DeMartini[6]; 7. 56-Taylor Hall[7]; 8. 5E-Elexa Herrera[8]
Heat 3 (8 Laps): 1. X1-Chance Grasty[1]; 2. 83T-Tanner Carrick[4]; 3. 28K-Gauge Garcia[2]; 4. 56C-Carson Hammes[3]; 5. 54X-Max Mittry[5]; 6. 15X-Michael Sellers[6]; 7. (DNS) 54-Carson Hall
Heat 4 (8 Laps): 1. 41-Dominic Scelzi[4]; 2. 14-Mariah Ede[1]; 3. 3-Cole Schroeder[3]; 4. 7-Jett Barnes[2]; 5. 14W-Jodie Robinson[5]; 6. 15-Colton Key[6]; 7. 42X-Hayden Klein[7]
Qualifying A: 1. 86-Daison Pursley, 00:10.700[9]; 2. 14M-Corey Day, 00:10.704[30]; 3. 83T-Tanner Carrick, 00:10.840[4]; 4. 41-Dominic Scelzi, 00:10.842[11]; 5. 21T-Cole Macedo, 00:10.872[21]; 6. 21-Carson Macedo, 00:10.922[18]; 7. X1-Chance Grasty, 00:10.981[20]; 8. 14-Mariah Ede, 00:11.077[13]; 9. 12-Michael Faccinto, 00:11.105[5]; 10. 75-Tony Gomes, 00:11.108[12]; 11. 28K-Gauge Garcia, 00:11.139[23]; 12. 7-Jett Barnes, 00:11.155[28]; 13. 10-Dominic Gorden, 00:11.183[22]; 14. 5-Aiden Larimer, 00:11.198[14]; 15. 56C-Carson Hammes, 00:11.207[15]; 16. 3-Cole Schroeder, 00:11.292[8]; 17. 0-Tim Kaeding, 00:11.317[26]; 18. 73-Cole Wakim, 00:11.326[3]; 19. 54X-Max Mittry, 00:11.328[27]; 20. 14W-Jodie Robinson, 00:11.366[17]; 21. 3G-Grant Sexton, 00:11.427[7]; 22. 9-Adrianna DeMartini, 00:11.494[10]; 23. 15X-Michael Sellers, 00:11.519[16]; 24. 15-Colton Key, 00:11.537[2]; 25. 55D-Dawson Hammes, 00:11.623[25]; 26. 56-Taylor Hall, 00:11.858[24]; 27. 54-Carson Hall, 00:11.877[19]; 28. 42X-Hayden Klein, 00:11.916[1]; 29. 82J-Steve Jaquith, 00:12.475[6]; 30. 5E-Elexa Herrera, 00:12.547[29]