Hallett Starts New Year in Victory Lane at Warrnambool

WARRNAMBOOL, VIC (January 1, 2026) — Brock Hallett started off 2026 in victory lane Thursday night at Premier Speedway with the Sprintcar Racing Association of Victoria during the Sprintcar Power Tour. Lachlan McHugh, Jamie Veal, Max Guilford, and Tate Frost rounded out the top five.
Keenan Fleming won the midget car main event over Caleb Mills and Kaidon Brown.
Premier Speedway
Warrnambool, Victoria
Thursday, January 1, 2026
Winged 410 Sprint Cars
Feature:
1. Q5-Brock Hallett
2. NQ7-Lachlan McHugh
3. V35-Jamie Veal
4. NZ1-Max Guilford
5. T62-Tate Frost
6. S52-Matt Egel
7. S63-Ryan Jones
8. N47-Marcus Dumesny
9. V45-Rusty Hickman
10. VA36-Ashley Cook
11. S50-Dylan Jenkin
12. S37-Brendan Quinn
13. S27-Daniel Pestka
14. V60-Jordyn Charge
15. V25-Jock Goodyer
16. S80-Bradley Vaughan
17. S3-Ben Morris
18. V98-Peter Doukas
19. NQ10-Jy Corbet
20. Q46-Dylan Menz
21. S98-Luke Storer
22. Q66-Ryan Newton
23. VA43-Daniel Storer
24. V37-Grant Anderson
Midget Cars
Feature:
1. W26-Keenan Fleming
2. V10-Caleb Mills
3. A1-Kaidon Brown
4. V39-Nick Parker
5. N42-Nathan Smee
6. T91-Brock Webster
7. N6-Matt Geering
8. V3-Dillon Ghent
9. N18-Luke Geering
10. V77-Michael Conway
11. S30-Aron Sharp
12. N36-Rhys Birkett
13. ACT3-Mitchell Saunderson
14. N97-Matt Jackson
15. V55-Toby Smith
16. V27-Conor Ryan