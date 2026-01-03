Feature Winners: Saturday, January 3, 2026

|Bunbury Speedway
|Bunbury, WA
|AU
|Maddington Toyota Sprintcar Series
|
|Aaron Reutzel
|Bunbury Speedway
|Bunbury, WA
|AU
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Joel Ettridge
|Hi-Tec Oils Speedway
|Toowoomba, QLD
|AU
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Brock Hallett
|Hi-Tec Oils Speedway
|Toowoomba, QLD
|AU
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Brodie Tulloch
|Laang Speedway
|Laang, VIC
|AU
|Wingless V6 Sprint Cars
|Summer Slam
|Blake Walsh
|Lucas Oil Auckland Speedway
|Auckland, NZ
|NZ
|Midget Cars
|
|Rained Out
|Lucas Oil Auckland Speedway
|Auckland, NZ
|NZ
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Western Sydney Speedway
|Eastern Creek, NSW
|AU
|Midget Cars
|Sprintcar Power Tour
|Nathan Smee
|Western Sydney Speedway
|Eastern Creek, NSW
|AU
|Winged 410 Sprint Cars
|Sprintcar Power Tour
|Lachlan McHugh