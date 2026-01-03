Feature Winners: Saturday, January 3, 2026

_Top Features, Bunbury City Speedway, Eastern Creek Speedway, Features, Hi-Tec Oils Speedway, Western Springs Speedway, Winners
Aaron Reutzel. (Jim Denhamer photo)
Bunbury Speedway Bunbury, WA AU Maddington Toyota Sprintcar Series Aaron Reutzel
Bunbury Speedway Bunbury, WA AU Winged 360 Sprint Cars Joel Ettridge
Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Brock Hallett
Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, QLD AU Winged 360 Sprint Cars Brodie Tulloch
Laang Speedway Laang, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars Summer Slam Blake Walsh
Lucas Oil Auckland Speedway Auckland, NZ NZ Midget Cars Rained Out
Lucas Oil Auckland Speedway Auckland, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars Rained Out
Western Sydney Speedway Eastern Creek, NSW AU Midget Cars Sprintcar Power Tour Nathan Smee
Western Sydney Speedway Eastern Creek, NSW AU Winged 410 Sprint Cars Sprintcar Power Tour Lachlan McHugh