Hallett Scores Second Feature Victory of 2026 at Toowoomba

TOOWOOMBA, QLD (January 3, 2025) — Brock Hallett picked up his second feature victory of the 2026 season Saturday night at Hi-Tec Oils Speedway. Hallett backed up his feature victory Thursday at Premier Speedway by topping Aaron Kelly and Jayden Peacock during Saturday’s main event. Nicholas Whell and Ryan Newton rounded out the top five.
Brodie Tulloch won the accompanying Winged 360/LS Sprint Car feature.
Hi-Tec Oils Speedway
Toowoomba, Queensland
Saturday, January 3, 2025
Winged 410 Sprint Cars
Feature:
1. Q5 Brock Hallett
2. Q7 Aaron Kelly
3. Q55 Jayden Peacock
4. Q21 Nicholas Whell
5. Q66 Ryan Newton
6. Q16 Brodie Davis
7. Q2 Brent Kratzmann
8. Q96 Harry Stewart
9. Q54 Randy Morgan
10. N48 Jackson Delamont
11. Q83 Charlie Bowen
12. Q59 Kevin Titman
13. Q49 Cody O’Connell
14. USA5w Lucas Wolfe
15. USA12 Ayrton Gennetten
16. Q27 Ewan Oliver
17. Q97 Tarhlea Apelt
18. Q53 Kaydon Iverson
19. NQ11 Casey O’Connell
20. NS49 Cooper Norman
21. Q10 Adam Butler
Winged 360/LS Sprint Cars
Feature:
1. Q11 Brodie Tulloch
2. Q82 Jacob Jolley
3. NQ17 Ryley Smith
4. Q75 Darren Jensen
5. Q86 Luke Manttan
6. NQ33 John Magro
7. Q20 Nicholas O’Keefe
8. Q18 Rahnee Cooper-McNae
9. T47 Aydin Claridge
10. NQ73 Libby Ellis
11. Q26 Beau Bateman
12. NS25 Jack Walker
13. NQ21 Alyssa Cherrie
14. NQ40 Noah Ball
15. Q37 Nathan Heuschele-Black