Goodyer Wins Sprint Car Power Tour Feature at Toowoomba

TOOWOOMBA, QLD (January 9, 2026) — Jock Goodyer won the Sprint Car Power Tour main event Friday night at Hi-Tec Oils Speedway. Goodyer, from Launceston, Tasmania, held off Lachlan McHugh and Brock Hallett for his first feature victory of the 2026 calendar year.
Dylan Menz and Jy Corbet rounded out the top five.
Jason Bates won the wingless v6 sprint car main event.
Hi-Tec Oils Speedway
Toowoomba, Queensland
Friday, January 9, 2026
Sprint Car Power Tour
A-Main:
1. T22-Jock Goodyer
2. NQ7-Lachlan McHugh
3. Q5-Brock Hallett
4. Q46-Dylan Menz
5. NQ10-Jy Corbet
6. N47-Marcus Dumesny
7. V98-Peter Doukas
8. NZ1-Max Guilford
9. Q16-Brodie Davis
10. S37-Brendan Quinn
11. SA55-Parker Scott
12. N78-Kobi Wright
13. Q21-Nicholas Whell
14. USA12-Ayrton Gennetten
15. Q66-Ryan Newton
16. Q47-Kinser Claridge
17. Q10-Adam Butler
18. USA88-Tim Kaeding
19. Q7-Aaron Kelly
20. N16-Daniel Sayre
Wingless V6 Sprint Cars
Feature:
1. N41-Jason Bates
2. Q38-Jeremy Burt
3. NX11-Kevin Willis
4. Q5-Zeth Cox
5. Q57-Tommy Robertson
6. Q74-Stuart Jefferies
7. Q42-Kristy Bonsey
8. Q97-Nicholas Potts
9. Q24-Harry Fowler
10. NX2-Nathan Smee
11. Q18-Corey O’Toole
12. Q54-Caleb Paterson
13. Q12-Ben Manson
14. Q59-Dan Welke
15. N36-Indi Butcher
16. Q8-Ralph Carroll
17. Q64-Matthew Brown
18. Q2-Daniel Williams
19. Q90-Brae Sanderson
20. Q66-Angus Maher