Davie Franek Sweeps USCS Weekend at Hendry County

CLEWISTON, FL (February 7, 2026) — Davie Franek picked up his second feature win of the weekend winning Saturday night’s “King of the 360’s” feature event for the United Sprint Car Series at Hendry County Motorsports Park.
Franek, Wantage, New Jersey, took the lead from Ryder LaPlante on lap seven and held off Coen McDaniel for the victory. Jaden Bowling, Corbin Gurley, and Cale Thomas rounded out the top five.
United Sprint Car Series
King of the 360’s
Hendry County Motorsports Park
Clewiston, Florida
Saturday, February 7, 2026
USCS 360 Sprint Qualifying
1. 83-Mark Ruel Jr, 14.005[22]
2. 88R-Ryder Laplante, 14.090[11]
3. 24-Eric Riggins Jr, 14.120[10]
4. 3-Cole Schroeder, 14.178[15]
5. 28-Jeff Willingham, 14.590[3]
6. 68C-Katlyn Calhoun, 14.677[4]
DNS: 5-DJ Christie
DNS: 41-Luke Hill
DNS: 44C-Cheyenne Potter
DNS: 01-Jadan Bowling
DNS: 10-Terry Gray
DNS: 22-Riley Goodno
DNS: 126-Autumn Criste
DNS: 82-Garrett Green
DNS: 13M-Brett Moffitt
DNS: 50-Joe Zuczek
DNS: 11-Trey Meredith
DNS: 45X-Kyler Johnson
DNS: 49X-Cale Thomas
DNS: 12-Corbin Gurley
DNS: 16G-Austyn Gossel
DNS: 6S-Tyler Clem
DNS: 9D-Steve Diamond Jr
DNS: 9R-Austin Rice
DNS: 97-Ryan Harrison
Engler Machine & Tool Heat Race #1 (8 Laps)
1. 49X-Cale Thomas[1]
2. 41-Luke Hill[3]
3. 45X-Kyler Johnson[2]
4. 13M-Brett Moffitt[5]
5. 11-Trey Meredith[4]
6. 50-Joe Zuczek[6]
DNS: 6S-Tyler Clem
Butlerbuilt Heat Race #2 (8 Laps)
1. 12-Corbin Gurley[3]
2. 01-Jadan Bowling[1]
3. 97-Ryan Harrison[5]
4. 82-Garrett Green[2]
5. 16G-Austyn Gossel[4]
6. 9R-Austin Rice[6]
Schoenfeld Heat Race #3 (8 Laps)
1. 22-Riley Goodno[1]
2. 5-DJ Christie[2]
3. 10-Terry Gray[4]
4. 9D-Steve Diamond Jr[5]
5. 44C-Cheyenne Potter[3]
6. 126-Autumn Criste[6]
Huggins Cams Heat Race #4 (8 Laps)
1. 88R-Ryder Laplante[2]
2. 24-Eric Riggins Jr[1]
3. 83-Mark Ruel Jr[3]
4. 3-Cole Schroeder[4]
5. 28-Jeff Willingham[6]
6. 68C-Katlyn Calhoun[5]
Hoosier Speed Dash (6 Laps)
1. 88R-Ryder Laplante[1]
2. 28F-Davie Franek[5]
3. 49X-Cale Thomas[3]
4. 22-Riley Goodno[2]
5. 48-Coen McDaniel[4]
6. 12-Corbin Gurley[6]
B Main (10 Laps)
1. 13M-Brett Moffitt[1]
2. 9D-Steve Diamond Jr[3]
3. 16G-Austyn Gossel[6]
4. 82-Garrett Green[2]
5. 3-Cole Schroeder[4]
6. 11-Trey Meredith[5]
7. 9R-Austin Rice[10]
8. 44C-Cheyenne Potter[7]
9. 28-Jeff Willingham[8]
10. 50-Joe Zuczek[9]
11. 126-Autumn Criste[11]
12. 68C-Katlyn Calhoun[12]
DNS: 6S-Tyler Clem
USCS 360 Sprint Feature (30 Laps)
1. 28F-Davie Franek[2]
2. 48-Coen McDaniel[5]
3. 01-Jadan Bowling[8]
4. 12-Corbin Gurley[6]
5. 49X-Cale Thomas[3]
6. 5-DJ Christie[9]
7. 83-Mark Ruel Jr[14]
8. 24-Eric Riggins Jr[10]
9. 10-Terry Gray[13]
10. 11-Trey Meredith[20]
11. 45X-Kyler Johnson[11]
12. 41-Luke Hill[7]
13. 13M-Brett Moffitt[15]
14. 3-Cole Schroeder[19]
15. 97-Ryan Harrison[12]
16. 28-Jeff Willingham[23]
17. 16G-Austyn Gossel[17]
18. 9R-Austin Rice[21]
19. 22-Riley Goodno[4]
20. 88R-Ryder Laplante[1]
21. 82-Garrett Green[18]
22. 9D-Steve Diamond Jr[16]
23. 44C-Cheyenne Potter[22]