Kobi Wright Wins at Western Sydney Speedway

EASTERN CREEK, NSW (February 14, 2026) — Kobi Wright won the winged 410 sprint car feature Saturday night at Western Sydney Speedway. Wright took the lead from Shaun Dobson on lap 16 and drove to his first feature win of the 2026 calendar year. Daniel Sayre, Jesse Attard, Parker Scott, and Dobson rounded out the top five.
Western Sydney Speedway
Eastern Creek, New South Wales
Saturday, February 14, 2026
Winged 410 Sprint Cars
Heat Race #One (10 Laps)
1. NQ10-Jy Corbet[2]
2. NS14-Max Guilford[7]
3. Q69-Mick Sauer[3]
4. N42-Zac Pacchiarotta[1]
5. N72-Coby Elliott[4]
6. S55-Parker Scott[10]
7. N9-Lachlan Caunt[9]
8. N78-Kobi Wright[8]
9. N43-Alex Orr[5]
10. NS49-Cooper Norman[6]
11. Q83-Charlie Bowen[11]
Heat Race #Two (10 Laps)
1. N57-Matthew Dumesny[5]
2. NS53-Jessie Attard[1]
3. N16-Daniel Sayre[2]
4. Q77-Shaun Dobson[4]
5. N35-Michael Braggs[3]
6. N53-Alex Attard[10]
7. Q12-Kye Jensen[8]
8. N88-Ben Matchett[6]
9. N24-Blake Skipper[9]
10. NS67-Joseph Licciardello[7]
Heat Race #Three (10 Laps)
1. N57-Matthew Dumesny[6]
2. NS14-Max Guilford[5]
3. Q83-Charlie Bowen[1]
4. N9-Lachlan Caunt[3]
5. N42-Zac Pacchiarotta[10]
6. NS53-Jessie Attard[9]
7. Q69-Mick Sauer[8]
8. N24-Blake Skipper[2]
9. N35-Michael Braggs[7]
10. N43-Alex Orr[11]
11. NS67-Joseph Licciardello[4]
Heat Race #Four (10 Laps)
1. N53-Alex Attard[1]
2. N78-Kobi Wright[4]
3. S55-Parker Scott[2]
4. Q77-Shaun Dobson[7]
5. N88-Ben Matchett[5]
6. NQ10-Jy Corbet[10]
7. N16-Daniel Sayre[9]
8. Q12-Kye Jensen[3]
9. NS49-Cooper Norman[6]
10. N72-Coby Elliott[8]
HiTec Oils A-Main (25 Laps)
1. N78-Kobi Wright[9]
2. N16-Daniel Sayre[10]
3. NS53-Jessie Attard[4]
4. S55-Parker Scott[1]
5. Q77-Shaun Dobson[3]
6. NS14-Max Guilford[7]
7. Q69-Mick Sauer[11]
8. NQ10-Jy Corbet[6]
9. N57-Matthew Dumesny[8]
10. N53-Alex Attard[5]
11. N9-Lachlan Caunt[12]
12. Q12-Kye Jensen[16]
13. N42-Zac Pacchiarotta[2]
14. Q83-Charlie Bowen[14]
15. NS49-Cooper Norman[19]
16. N24-Blake Skipper[18]
17. N88-Ben Matchett[13]
18. N72-Coby Elliott[17]
19. N35-Michael Braggs[15]
20. NS67-Joseph Licciardello[21]
21. N43-Alex Orr[20]