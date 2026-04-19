Justin Sanders take “Faria Memorial” at Thunderbowl

Tulare,CA (April 18,2026)- Justin Sanders won the “Chris & Brian Faria Memorial” 30 lap NARC King of the West feature at Thunderbowl Raceway Saturday night. Sanders led all 30 circuits and was masterful threading his way through traffic until two late race cautions, but Sanders held on over Dominic Scelzi, Chance Grasty, Max Mittry and Kaleb Montgomery.
410 Sprints – Winged
Hoosier Tires A Feature (30 Laps): 1. 2X-Justin Sanders[1]; 2. 41-Dominic Scelzi[2]; 3. X1-Chance Grasty[4]; 4. 2XM-Max Mittry[3]; 5. 3-Kaleb Montgomery[10]; 6. 88N-DJ Netto[6]; 7. 21-Colby Copeland[8]; 8. 121-Caeden Steele[12]; 9. 2K-Jake Andreotti[14]; 10. 7B-Sean Becker[9]; 11. 10-Dominic Gorden[11]; 12. 83T-Tanner Carrick[15]; 13. 21L-Landon Brooks[18]; 14. 33-Dylan Bloomfield[20]; 15. 0-Tim Kaeding[5]; 16. 14-Mariah Ede[21]; 17. 7-Steven Kent[16]; 18. 26-Billy Aton[17]; 19. 12-Jarrett Soares[22]; 20. 29-Bud Kaeding[19]; 21. 17W-Shane Golobic[7]; 22. 5K-Blaine Cory[24]; 23. 73-Ryan Bernal[13]; 24. 24-Tyler Anderson[23]; 25. 09S-Geoffrey Strole[25]
HDTI Dash (6 Laps): 1. 2X-Justin Sanders[1]; 2. 41-Dominic Scelzi[2]; 3. 2XM-Max Mittry[3]; 4. X1-Chance Grasty[5]; 5. 0-Tim Kaeding[6]; 6. 88N-DJ Netto[4]
Kaeding Performance Heat 1 (8 Laps): 1. 0-Tim Kaeding[2]; 2. 17W-Shane Golobic[1]; 3. 2X-Justin Sanders[4]; 4. 10-Dominic Gorden[5]; 5. 73-Ryan Bernal[3]; 6. 7-Steven Kent[6]; 7. 29-Bud Kaeding[7]; 8. 12-Jarrett Soares[8]; 9. 5K-Blaine Cory[9]
BMRS Heat 2 (8 Laps): 1. 88N-DJ Netto[1]; 2. 21-Colby Copeland[2]; 3. X1-Chance Grasty[4]; 4. 121-Caeden Steele[3]; 5. 2K-Jake Andreotti[6]; 6. 26-Billy Aton[5]; 7. 33-Dylan Bloomfield[7]; 8. 24-Tyler Anderson[8]
Hills Meats Heat 3 (8 Laps): 1. 2XM-Max Mittry[1]; 2. 7B-Sean Becker[2]; 3. 3-Kaleb Montgomery[3]; 4. 41-Dominic Scelzi[4]; 5. 83T-Tanner Carrick[6]; 6. 21L-Landon Brooks[5]; 7. 14-Mariah Ede[7]; 8. (DNS) 09S-Geoffrey Strole
ARP Qualifying (2 Laps): 1. 2X-Justin Sanders, 13.118[11]; 2. X1-Chance Grasty, 13.455[19]; 3. 41-Dominic Scelzi, 13.464[20]; 4. 17W-Shane Golobic, 13.477[18]; 5. 88N-DJ Netto, 13.492[2]; 6. 2XM-Max Mittry, 13.512[21]; 7. 0-Tim Kaeding, 13.516[8]; 8. 21-Colby Copeland, 13.564[5]; 9. 7B-Sean Becker, 13.574[16]; 10. 73-Ryan Bernal, 13.599[14]; 11. 121-Caeden Steele, 13.661[4]; 12. 3-Kaleb Montgomery, 13.701[9]; 13. 10-Dominic Gorden, 13.731[12]; 14. 26-Billy Aton, 13.741[17]; 15. 21L-Landon Brooks, 13.760[3]; 16. 7-Steven Kent, 13.776[6]; 17. 2K-Jake Andreotti, 13.825[24]; 18. 83T-Tanner Carrick, 13.836[10]; 19. 29-Bud Kaeding, 13.837[25]; 20. 33-Dylan Bloomfield, 13.900[15]; 21. 14-Mariah Ede, 13.930[13]; 22. 12-Jarrett Soares, 14.254[22]; 23. 24-Tyler Anderson, 14.447[7]; 24. (DNS) 09S-Geoffrey Strole; 25. (DNS) 5K-Blaine Cory
13 entries
IMCA RaceSaver Sprint Car
Quick Change Liquid Energy A Feature 1 (20 Laps): 1. 2-Davey Pombo[2]; 2. 22-Maverick Myrick[4]; 3. 23T-George Tristao Jr[7]; 4. 31H-Philip Heynen[1]; 5. 36B-Kevin Barnes Sr[3]; 6. 81A-Jeremy Alves[5]; 7. 11T-Tylor Henson[8]; 8. 18-Lance Jackson[9]; 9. 3-Anthony Pombo[6]; 10. 15-Rino Felicioni[11]; 11. 28-David Knott[10]; 12. 7C-Evan Dixon[12]
American Racer Tire Southwest Heat 1 (8 Laps): 1. 22-Maverick Myrick[2]; 2. 3-Anthony Pombo[1]; 3. 31H-Philip Heynen[4]; 4. 36B-Kevin Barnes Sr[3]; 5. 15-Rino Felicioni[5]; 6. 7C-Evan Dixon[6]
BR Motorsports Heat 2 (8 Laps): 1. 81A-Jeremy Alves[2]; 2. 2-Davey Pombo[4]; 3. 11T-Tylor Henson[6]; 4. 23T-George Tristao Jr[5]; 5. 28-David Knott[1]; 6. 18-Lance Jackson[3]
Hot Laps/Qualifying: 1. 31H-Philip Heynen, 16.266[2]; 2. 2-Davey Pombo, 16.383[3]; 3. 36B-Kevin Barnes Sr, 16.414[13]; 4. 18-Lance Jackson, 16.443[8]; 5. 22-Maverick Myrick, 16.497[4]; 6. 81A-Jeremy Alves, 16.610[12]; 7. 3-Anthony Pombo, 16.651[6]; 8. 28-David Knott, 16.749[11]; 9. 15-Rino Felicioni, 16.873[10]; 10. 23T-George Tristao Jr, 16.981[9]; 11. 7C-Evan Dixon, 16.983[7]; 12. 11T-Tylor Henson, 17.447[5]; 13. 53V-Broedy Graham[1]
19 entries
Non-Winged Sprints
A Feature 1: 1. 17X-Ryan Bernal[4]; 2. 73-Cole Wakim[5]; 3. 36-Bob Newberry[10]; 4. 57S-Connor Speir[1]; 5. 17V-Danny Faria Jr[2]; 6. 29T-Ryan Timmons[6]; 7. 63D-Jon DeWees[15]; 8. 3F-Blake Bower[13]; 9. 51-Broedy Graham[19]; 10. 1-Nate Schank[12]; 11. 38-Austin Cato[14]; 12. 29C-Camie Bell[11]; 13. 94-Brandon Nelsen[18]; 14. 09-Connor Wakim[16]; 15. 3-Grant Sexton[7]; 16. 58-Mark Henry[3]; 17. 83T-Tanner Carrick[8]; 18. 44-Brent Sexton[17]; 19. 67X-Alex Peck[9]
Heat 1: 1. 17V-Danny Faria Jr[2]; 2. 3-Grant Sexton[4]; 3. 67X-Alex Peck[1]; 4. 29T-Ryan Timmons[5]; 5. 3F-Blake Bower[3]; 6. 09-Connor Wakim[6]; 7. 51-Broedy Graham[7]
Heat 2: 1. 17X-Ryan Bernal[5]; 2. 58-Mark Henry[2]; 3. 36-Bob Newberry[3]; 4. 29C-Camie Bell[4]; 5. 38-Austin Cato[1]; 6. 44-Brent Sexton[6]
Heat 3: 1. 73-Cole Wakim[2]; 2. 83T-Tanner Carrick[3]; 3. 57S-Connor Speir[5]; 4. 1-Nate Schank[4]; 5. 63D-Jon DeWees[1]; 6. 94-Brandon Nelsen[6]
Qualifying 1: 1. 29T-Ryan Timmons, 15.638[6]; 2. 17V-Danny Faria Jr, 15.659[5]; 3. 3F-Blake Bower, 15.896[2]; 4. 3-Grant Sexton, 16.007[7]; 5. 67X-Alex Peck, 16.304[1]; 6. 09-Connor Wakim, 16.529[4]; 7. 51-Broedy Graham, 16.667[3]
Qualifying 2: 1. 17X-Ryan Bernal, 15.498[3]; 2. 58-Mark Henry, 16.354[6]; 3. 36-Bob Newberry, 16.578[1]; 4. 29C-Camie Bell, 16.959[2]; 5. 38-Austin Cato, 17.211[4]; 6. 44-Brent Sexton[5]
Qualifying 3: 1. 57S-Connor Speir, 15.549[2]; 2. 73-Cole Wakim, 15.601[3]; 3. 83T-Tanner Carrick, 15.671[6]; 4. 1-Nate Schank, 15.993[1]; 5. 63D-Jon DeWees, 16.659[4]; 6. 94-Brandon Nelsen, 17.145[5]