Jadon Rogers victorious at Lincoln Park

Putnamville,IN (April 25,2026)- Jadon Rogers took the 25 lap feature win at Lincoln Park Speedway Saturday night. Rogers was followed by Shane Cottle, Chance Crum, Hunter Maddox and Harley Burns.
410 Sprints – Non-Winged
A Feature 1 (25 Laps): 1. 14-Jadon Rogers[2]; 2. 34S-Shane Cottle[6]; 3. 24P-Chance Crum[8]; 4. 28-Hunter Maddox[1]; 5. 16B-Harley Burns[11]; 6. 71B-Braxton Cummings[5]; 7. 34T-Cody Trammell[13]; 8. 18-Aidan Salisbury[7]; 9. 16K-Colin Parker[15]; 10. 97-Austin Nigh[4]; 11. 38P-Seth Parker[17]; 12. 77AU-Todd Hobson[20]; 13. 5-Jesse Vermillion[10]; 14. 4C-Daylan Chambers[16]; 15. 33S-Jake Scott[14]; 16. 0G-Kyle Shipley[3]; 17. 8-Michael Clark[21]; 18. 2-Evan Mosley[19]; 19. 76-JJ Hughes[12]; 20. 99J-Kyle Johnson[9]; 21. 22S-Brandon Spencer[18]
B Feature 1 (12 Laps): 1. 4C-Daylan Chambers[4]; 2. 22S-Brandon Spencer[1]; 3. 2-Evan Mosley[3]; 4. 73-Blake Vermillion[2]; 5. 87-Tony Helton[10]; 6. 3M-Tres Mehler[7]; 7. I1-Ivan Glotzbach[5]; 8. 12-Adyn Schmidt[15]; 9. 49-Austin Cory[13]; 10. 1J-William Johnson[6]; 11. 16H-Steven Hobbs[14]; 12. 38-Travis Oldfield[8]; 13. 55-Tony Paquette[11]; 14. 33-Jesse Miller[9]; 15. 4-Justin Davis[12]
B Feature 2 (12 Laps): 1. 38P-Seth Parker[1]; 2. 77AU-Todd Hobson[4]; 3. 8-Michael Clark[3]; 4. 78-Rob Caho Jr[9]; 5. 73C-Cody Fendley[2]; 6. 13-Tyson Lady[7]; 7. 16-James Boyd[6]; 8. 3JR-Kyle Willis[12]; 9. 22-Brian Heitkamp[10]; 10. 81-Alan Brown[13]; 11. 64C-Collin Jackson[11]; 12. 21B-Ryan Barr[8]; 13. 10G-Gabriel Gilbert[14]; 14. 14B-Bryan Brewer[5]; 15. (DNS) 83-Carl Rhuebottom
Heat 1 (8 Laps): 1. 71B-Braxton Cummings[1]; 2. 5-Jesse Vermillion[2]; 3. 18-Aidan Salisbury[3]; 4. 22S-Brandon Spencer[4]; 5. 4C-Daylan Chambers[5]; 6. 14B-Bryan Brewer[6]; 7. 21B-Ryan Barr[7]; 8. 55-Tony Paquette[8]; 9. (DNS) 83-Carl Rhuebottom
Heat 2 (8 Laps): 1. 34S-Shane Cottle[4]; 2. 16B-Harley Burns[1]; 3. 34T-Cody Trammell[2]; 4. 73-Blake Vermillion[5]; 5. 8-Michael Clark[3]; 6. 16-James Boyd[6]; 7. 33-Jesse Miller[7]; 8. 4-Justin Davis[8]; 9. 16H-Steven Hobbs[9]
Heat 3 (8 Laps): 1. 97-Austin Nigh[1]; 2. 76-JJ Hughes[5]; 3. 33S-Jake Scott[2]; 4. 38P-Seth Parker[6]; 5. 77AU-Todd Hobson[4]; 6. 3M-Tres Mehler[7]; 7. 87-Tony Helton[3]; 8. 64C-Collin Jackson[8]; 9. 81-Alan Brown[9]
Heat 4 (8 Laps): 1. 24P-Chance Crum[1]; 2. 99J-Kyle Johnson[4]; 3. 0G-Kyle Shipley[5]; 4. 73C-Cody Fendley[2]; 5. I1-Ivan Glotzbach[6]; 6. 38-Travis Oldfield[3]; 7. 78-Rob Caho Jr[8]; 8. 3JR-Kyle Willis[9]; 9. (DNS) 10G-Gabriel Gilbert
Heat 5 (8 Laps): 1. 28-Hunter Maddox[1]; 2. 14-Jadon Rogers[4]; 3. 16K-Colin Parker[3]; 4. 2-Evan Mosley[5]; 5. 1J-William Johnson[9]; 6. 13-Tyson Lady[7]; 7. 22-Brian Heitkamp[8]; 8. 49-Austin Cory[2]; 9. (DNS) 12-Adyn Schmidt
Qualifying 1 (4 Laps): 1. 22S-Brandon Spencer, 12.938[6]; 2. 71B-Braxton Cummings, 13.174[8]; 3. 5-Jesse Vermillion, 13.174[5]; 4. 18-Aidan Salisbury, 13.174[3]; 5. 4C-Daylan Chambers, 13.174[9]; 6. 14B-Bryan Brewer, 13.174[1]; 7. 21B-Ryan Barr, 13.174[4]; 8. 55-Tony Paquette, 13.174[7]; 9. 83-Carl Rhuebottom, 13.174[2]
Qualifying 2 (4 Laps): 1. 34S-Shane Cottle, 12.828[9]; 2. 16B-Harley Burns, 12.828[5]; 3. 34T-Cody Trammell, 12.828[4]; 4. 8-Michael Clark, 12.828[6]; 5. 73-Blake Vermillion, 12.828[8]; 6. 16-James Boyd, 12.828[2]; 7. 33-Jesse Miller, 12.828[7]; 8. 4-Justin Davis, 12.828[1]; 9. 16H-Steven Hobbs, 12.828[3]
Qualifying 3 (4 Laps): 1. 77AU-Todd Hobson[8]; 2. 97-Austin Nigh[7]; 3. 33S-Jake Scott[6]; 4. 87-Tony Helton[5]; 5. 76-JJ Hughes[3]; 6. 38P-Seth Parker[1]; 7. 3M-Tres Mehler[9]; 8. 64C-Collin Jackson[2]; 9. 81-Alan Brown[4]
Qualifying 4 (4 Laps): 1. 0G-Kyle Shipley[8]; 2. 24P-Chance Crum[9]; 3. 73C-Cody Fendley[5]; 4. 38-Travis Oldfield[1]; 5. 99J-Kyle Johnson[6]; 6. I1-Ivan Glotzbach[7]; 7. 10G-Gabriel Gilbert[4]; 8. 78-Rob Caho Jr[3]; 9. 3JR-Kyle Willis[2]
Qualifying 5 (4 Laps): 1. 14-Jadon Rogers[8]; 2. 28-Hunter Maddox[5]; 3. 49-Austin Cory[2]; 4. 16K-Colin Parker[1]; 5. 2-Evan Mosley[9]; 6. 12-Adyn Schmidt[3]; 7. 13-Tyson Lady[4]; 8. 22-Brian Heitkamp[7]; 9. 1J-William Johnson[6]