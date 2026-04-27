Kyle Cummins races to Kokomo sprint car win

Kokomo,IN (April 26,2026)- Kyle Cummins won the 25 lap non wing feature at Kokomo Speedway Sunday night. Cummins was chased by Robert Ballou, Jadon Rogers, Chelby Hinton and Gavin Miller.
Non Wing 410 Sprints
A Feature 1 (25 Laps): 1. 3P-Kyle Cummins[3]; 2. 12-Robert Ballou[5]; 3. 14-Jadon Rogers[6]; 4. 2B-Chelby Hinton[8]; 5. 21AZ-Gavin Miller[7]; 6. 47-Jake Swanson[9]; 7. 6T-Trey Osborne[1]; 8. 13P-Cameron La Rose[12]; 9. 9Z-Zack Pretorius[11]; 10. 06-Rylan Gray[15]; 11. 16-Harley Burns[10]; 12. 44-Todd Hobson[17]; 13. 5A-CJ Leary[13]; 14. 2BX-Dalton Stevens[16]; 15. 11-Aaron Davis[19]; 16. 16K-Colin Parker[14]; 17. 78-Rob Caho Jr[18]; 18. 18-Landon Butler[20]; 19. 87-Tony Helton[21]; 20. 41-Ricky Lewis[2]; 21. 57S-Logan Seavey[4]
B Feature 1 (10 Laps): 1. 2BX-Dalton Stevens[1]; 2. 44-Todd Hobson[6]; 3. 78-Rob Caho Jr[7]; 4. 11-Aaron Davis[9]; 5. 18-Landon Butler[2]; 6. 87-Tony Helton[10]; 7. (DNF) 77S-David Gasper[3]; 8. (DNF) 84-Camden Winter[8]; 9. (DNF) 18K-Kole Kirkman[4]; 10. (DNF) 8T-Adam Taylor[11]; 11. (DNS) 57B-Billy Briscoe; 12. (DNS) 57-Jack Hoyer
Heat 1 (8 Laps): 1. 12-Robert Ballou[2]; 2. 6T-Trey Osborne[6]; 3. 21AZ-Gavin Miller[3]; 4. 16-Harley Burns[5]; 5. 5A-CJ Leary[4]; 6. 2BX-Dalton Stevens[7]; 7. 18K-Kole Kirkman[1]; 8. 78-Rob Caho Jr[9]; 9. (DNF) 87-Tony Helton[8]
Heat 2 (8 Laps): 1. 41-Ricky Lewis[2]; 2. 57S-Logan Seavey[1]; 3. 2B-Chelby Hinton[4]; 4. 9Z-Zack Pretorius[3]; 5. 16K-Colin Parker[7]; 6. 18-Landon Butler[5]; 7. 57B-Billy Briscoe[9]; 8. (DNF) 84-Camden Winter[8]; 9. (DNF) 8T-Adam Taylor[6]
Heat 3 (8 Laps): 1. 14-Jadon Rogers[3]; 2. 3P-Kyle Cummins[4]; 3. 47-Jake Swanson[2]; 4. 13P-Cameron La Rose[1]; 5. 06-Rylan Gray[5]; 6. 77S-David Gasper[7]; 7. 44-Todd Hobson[6]; 8. 11-Aaron Davis[8]; 9. (DNS) 57-Jack Hoyer
Qualifying 1 (3 Laps): 1. 5A-CJ Leary, 13.210[7]; 2. 21AZ-Gavin Miller, 13.311[6]; 3. 12-Robert Ballou, 13.365[1]; 4. 18K-Kole Kirkman, 13.504[4]; 5. 16-Harley Burns, 13.504[9]; 6. 2BX-Dalton Stevens, 13.721[3]; 7. 87-Tony Helton, 13.897[2]; 8. 78-Rob Caho Jr, 13.923[8]; 9. 6T-Trey Osborne, 15.358[5]
Qualifying 2 (3 Laps): 1. 2B-Chelby Hinton, 13.093[2]; 2. 9Z-Zack Pretorius, 13.268[9]; 3. 41-Ricky Lewis, 13.305[3]; 4. 57S-Logan Seavey, 13.424[1]; 5. 18-Landon Butler, 13.654[5]; 6. 8T-Adam Taylor, 13.736[7]; 7. 16K-Colin Parker, 13.808[8]; 8. 84-Camden Winter, 14.203[6]; 9. 57B-Billy Briscoe, 15.237[4]
Qualifying 3 (3 Laps): 1. 3P-Kyle Cummins, 12.904[7]; 2. 14-Jadon Rogers, 13.065[6]; 3. 47-Jake Swanson, 13.179[5]; 4. 13P-Cameron La Rose, 13.180[9]; 5. 06-Rylan Gray, 13.184[1]; 6. 44-Todd Hobson, 13.209[3]; 7. 77S-David Gasper, 13.277[2]; 8. 11-Aaron Davis, 13.566[4]; 9. (DNS) 57-Jack Hoyer