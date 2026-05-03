Chase Dietz takes Lincoln loot

Abbottstown,PA (May 2,2026)- Chase Dietz took the checkers in the 35 lap feature at Lincoln Speedway Saturday night. Dietz was followed by Cameron Smith, Freddie Rahmer, Cole Macedo and Logan Rumsey.
Cody Fletcher won the 358 main.
Ciocca Automotive 410 Sprint Cars
A Feature (35 Laps): 1. 23-Chase Dietz[3]; 2. 75-Cameron Smith[1]; 3. 51-Freddie Rahmer[6]; 4. 2C-Cole Macedo[9]; 5. 41-Logan Rumsey[8]; 6. 95-Kody Hartlaub[4]; 7. 5-Tyler Ross[15]; 8. 20-Brady Bacon[13]; 9. 17-Dylan Norris[5]; 10. 10-Matt Campbell[12]; 11. 39M-Kasey Kahne[10]; 12. 91-Preston Lattomus[7]; 13. 27-Troy Wagaman Jr[11]; 14. 1X-Chad Trout[19]; 15. 99M-Kyle Moody[14]; 16. 88-Brandon Rahmer[21]; 17. 4-Ayden Hare[18]; 18. X-Greg Wilson[23]; 19. 2-Jude Siegel[16]; 20. 00-Chris Frank[24]; 21. 11-Talan Haas[20]; 22. 39-JJ Loss[17]; 23. (DNF) 19-Domenic Melair[22]; 24. (DNF) 1S-Logan Schuchart[2]
B Feature (10 Laps): 1. 1X-Chad Trout[2]; 2. 11-Talan Haas[1]; 3. 88-Brandon Rahmer[5]; 4. 19-Domenic Melair[9]; 5. X-Greg Wilson[4]; 6. 00-Chris Frank[3]; 7. 11H-Hayden Miller[6]; 8. 2D-Jordan Givler[11]; 9. 34-Andy Best[7]; 10. (DNF) 23A-Chris Arnold[8]; 11. (DNF) 5F-Glenndon Forsythe[10]
Dash (8 Laps): 1. 75-Cameron Smith[1]; 2. 1S-Logan Schuchart[2]; 3. 23-Chase Dietz[3]; 4. 95-Kody Hartlaub[4]; 5. 17-Dylan Norris[5]; 6. 51-Freddie Rahmer[6]
Heat 1 (10 Laps): 1. 23-Chase Dietz[1]; 2. 17-Dylan Norris[2]; 3. 91-Preston Lattomus[4]; 4. 39M-Kasey Kahne[3]; 5. 20-Brady Bacon[5]; 6. 2-Jude Siegel[6]; 7. 00-Chris Frank[9]; 8. 11H-Hayden Miller[8]; 9. 11-Talan Haas[7]; 10. 5F-Glenndon Forsythe[10]
Heat 2 (10 Laps): 1. 75-Cameron Smith[1]; 2. 51-Freddie Rahmer[2]; 3. 41-Logan Rumsey[4]; 4. 27-Troy Wagaman Jr[3]; 5. 99M-Kyle Moody[6]; 6. 39-JJ Loss[5]; 7. X-Greg Wilson[9]; 8. 1X-Chad Trout[7]; 9. 23A-Chris Arnold[8]; 10. 2D-Jordan Givler[10]
Heat 3 (10 Laps): 1. 1S-Logan Schuchart[6]; 2. 95-Kody Hartlaub[2]; 3. 2C-Cole Macedo[1]; 4. 10-Matt Campbell[3]; 5. 5-Tyler Ross[5]; 6. 4-Ayden Hare[4]; 7. 88-Brandon Rahmer[8]; 8. 34-Andy Best[9]; 9. 19-Domenic Melair[7]
Qualifying (2 Laps): 1. 23-Chase Dietz, 12.748[10]; 2. 75-Cameron Smith, 12.814[13]; 3. 2C-Cole Macedo, 12.866[6]; 4. 17-Dylan Norris, 12.913[14]; 5. 51-Freddie Rahmer, 12.920[15]; 6. 95-Kody Hartlaub, 12.925[19]; 7. 39M-Kasey Kahne, 12.943[26]; 8. 27-Troy Wagaman Jr, 12.992[21]; 9. 10-Matt Campbell, 13.014[4]; 10. 91-Preston Lattomus, 13.035[2]; 11. 41-Logan Rumsey, 13.048[8]; 12. 4-Ayden Hare, 13.088[17]; 13. 20-Brady Bacon, 13.097[29]; 14. 39-JJ Loss, 13.129[20]; 15. 5-Tyler Ross, 13.134[24]; 16. 2-Jude Siegel, 13.134[9]; 17. 99M-Kyle Moody, 13.136[7]; 18. 1S-Logan Schuchart, 13.180[27]; 19. 11-Talan Haas, 13.256[11]; 20. 1X-Chad Trout, 13.289[28]; 21. 19-Domenic Melair, 13.325[18]; 22. 11H-Hayden Miller, 13.331[1]; 23. 23A-Chris Arnold, 13.373[23]; 24. 88-Brandon Rahmer, 13.436[25]; 25. 00-Chris Frank, 13.455[12]; 26. X-Greg Wilson, 13.457[5]; 27. 34-Andy Best, 13.506[3]; 28. 5F-Glenndon Forsythe, 13.564[16]; 29. 2D-Jordan Givler, 13.642[22]
McConkey Insurance & Benefits 358 Sprint Cars
A Feature (25 Laps): 1. 66A-Cody Fletcher[7]; 2. 8X-Cameron Merriman[9]; 3. 45-Tim Wagaman II[4]; 4. 22K-Eli Tuckey[10]; 5. 28-Matt Findley[5]; 6. 42U-Tyler Ulrich[8]; 7. 2W-Will McNeal[11]; 8. 48-Chase Robinson[13]; 9. 76-Michael Smith[12]; 10. 19D-Wyatt Hinkle[17]; 11. 10-Nick Yinger[15]; 12. 12-Ashley Cappetta[19]; 13. 2XL-Trevor Stover[18]; 14. 18M-Brayden Mickley[20]; 15. 25S-Tom Senseney Jr[16]; 16. 15S-Cole Small[21]; 17. (DNF) 47-Adam Carberry[2]; 18. (DNF) 91-Logan Spahr[3]; 19. (DNF) 70D-Brock Hammaker[1]; 20. (DNF) 7W-Jayden Wolf[6]; 21. (DNF) 14-Colton Moyer[14]; 22. (DNS) 91H-Chance Hendershot
Heat 1 (10 Laps): 1. 91-Logan Spahr[2]; 2. 8X-Cameron Merriman[5]; 3. 47-Adam Carberry[7]; 4. 22K-Eli Tuckey[8]; 5. 48-Chase Robinson[1]; 6. 25S-Tom Senseney Jr[4]; 7. 12-Ashley Cappetta[6]; 8. (DNS) 15S-Cole Small
Heat 2 (10 Laps): 1. 66A-Cody Fletcher[4]; 2. 28-Matt Findley[2]; 3. 42U-Tyler Ulrich[3]; 4. 2W-Will McNeal[1]; 5. 14-Colton Moyer[6]; 6. 19D-Wyatt Hinkle[7]; 7. 18M-Brayden Mickley[5]
Heat 3 (10 Laps): 1. 7W-Jayden Wolf[2]; 2. 45-Tim Wagaman II[4]; 3. 70D-Brock Hammaker[3]; 4. 76-Michael Smith[6]; 5. 10-Nick Yinger[1]; 6. 2XL-Trevor Stover[5]; 7. (DNS) 91H-Chance Hendershot