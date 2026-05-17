Chase Dietz takes big check at Port Royal

Port Royal,PA (May 16,2026)- Chase Dietz took the big money in the 30 lap $16,000 to win feature at Port Royal Speedway Saturday. Following Dietz was Aaron Reutzel, Troy Wagaman, Kasey Kahne and Brent Marks.
Alex Therrien picked up the 25 lap ESS feature.
410 Sprints – Winged
410 A Feature (30 Laps): 1. 23-Chase Dietz[2]; 2. 87-Aaron Reutzel[4]; 3. 27-Troy Wagaman Jr[5]; 4. 39M-Kasey Kahne[1]; 5. 19-Brent Marks[6]; 6. 1A-Cameron Smith[8]; 7. 48-Danny Dietrich[3]; 8. 69K-Ryan Smith[17]; 9. 55K-Kerry Madsen[7]; 10. 9P-Daison Pursley[9]; 11. 67-Justin Whittall[11]; 12. 3Z-Brock Zearfoss[10]; 13. 77S-Giovanni Scelzi[13]; 14. 8-Lance Dewease[21]; 15. 55-Logan Wagner[12]; 16. 11-TJ Stutts[14]; 17. 51-Freddie Rahmer[19]; 18. 12S-Brent Shearer[15]; 19. 22-Doug Hammaker[22]; 20. 77-AJ Flick[23]; 21. 91-Preston Lattomus[16]; 22. 18J-JT Ferry[24]; 23. 17B-Steve Buckwalter[20]; 24. 20-Ryan Taylor[18]
410 B Feature 1 (8 Laps): 1. 8-Lance Dewease[2]; 2. 77-AJ Flick[1]; 3. 13-Tanner Holmes[3]; 4. 88-Tanner Thorson[4]; 5. 38-Brett Strickler[6]; 6. 12J-Derek Hauck[5]; 7. 35B-Buddy Schweibinz[8]; 8. 9-Chase Randall[9]; 9. 10B-Dale Blaney[7]; 10. 2C-Cory Thornton[11]; 11. 7-Chris Smith[13]; 12. 8D-Billy Dietrich[10]; 13. 0X-Dallas Schott[12]; 14. 10C-Matt Campbell[14]
410 B Feature 2 (8 Laps): 1. 22-Doug Hammaker[4]; 2. 18J-JT Ferry[2]; 3. 11T-Mike Thompson[3]; 4. 28-Jordan Poirier[6]; 5. 27S-Dylan Cisney[5]; 6. 47K-Kody Lehman[9]; 7. 22E-Nash Ely[7]; 8. 17G-Hank Davis[11]; 9. 17-Mark Smith[12]; 10. 10-Jake Waters[8]; 11. D57-Jeff Miller[10]; 12. 95H-Kody Hartlaub[1]; 13. 11A-Austin Bishop[13]
410 Heat 1 (8 Laps): 1. 23-Chase Dietz[2]; 2. 87-Aaron Reutzel[4]; 3. 67-Justin Whittall[3]; 4. 77S-Giovanni Scelzi[5]; 5. 69K-Ryan Smith[1]; 6. 8-Lance Dewease[8]; 7. 13-Tanner Holmes[10]; 8. 12J-Derek Hauck[9]; 9. 10B-Dale Blaney[6]; 10. 9-Chase Randall[7]; 11. 2C-Cory Thornton[12]; 12. 7-Chris Smith[11]
410 Heat 2 (8 Laps): 1. 55K-Kerry Madsen[1]; 2. 9P-Daison Pursley[2]; 3. 19-Brent Marks[4]; 4. 12S-Brent Shearer[3]; 5. 51-Freddie Rahmer[6]; 6. 77-AJ Flick[5]; 7. 88-Tanner Thorson[7]; 8. 38-Brett Strickler[8]; 9. 35B-Buddy Schweibinz[9]; 10. (DNS) 8D-Billy Dietrich; 11. (DNS) 0X-Dallas Schott; 12. (DNS) 10C-Matt Campbell
410 Heat 3 (8 Laps): 1. 48-Danny Dietrich[3]; 2. 3Z-Brock Zearfoss[1]; 3. 27-Troy Wagaman Jr[4]; 4. 11-TJ Stutts[5]; 5. 20-Ryan Taylor[8]; 6. 18J-JT Ferry[7]; 7. 22-Doug Hammaker[10]; 8. 28-Jordan Poirier[9]; 9. 10-Jake Waters[11]; 10. 95H-Kody Hartlaub[2]; 11. 17G-Hank Davis[6]; 12. (DNS) 11A-Austin Bishop
410 Heat 4 (8 Laps): 1. 1A-Cameron Smith[1]; 2. 55-Logan Wagner[3]; 3. 39M-Kasey Kahne[4]; 4. 91-Preston Lattomus[2]; 5. 17B-Steve Buckwalter[9]; 6. 11T-Mike Thompson[6]; 7. 27S-Dylan Cisney[5]; 8. 22E-Nash Ely[8]; 9. 47K-Kody Lehman[7]; 10. D57-Jeff Miller[11]; 11. (DNS) 17-Mark Smith
410 Qualifying A (2 Laps): 1. 87-Aaron Reutzel[9]; 2. 19-Brent Marks[4]; 3. 69K-Ryan Smith[2]; 4. 55K-Kerry Madsen[3]; 5. 23-Chase Dietz[19]; 6. 9P-Daison Pursley[6]; 7. 67-Justin Whittall[17]; 8. 12S-Brent Shearer[10]; 9. 77S-Giovanni Scelzi[20]; 10. 77-AJ Flick[14]; 11. 10B-Dale Blaney[12]; 12. 51-Freddie Rahmer[15]; 13. 9-Chase Randall[18]; 14. 88-Tanner Thorson[24]; 15. 8-Lance Dewease[11]; 16. 38-Brett Strickler[16]; 17. 12J-Derek Hauck[1]; 18. 35B-Buddy Schweibinz[13]; 19. 13-Tanner Holmes[21]; 20. 8D-Billy Dietrich[7]; 21. 7-Chris Smith[8]; 22. 0X-Dallas Schott[23]; 23. 2C-Cory Thornton[5]; 24. 10C-Matt Campbell[22]
410 Qualifying B (2 Laps): 1. 27-Troy Wagaman Jr[8]; 2. 39M-Kasey Kahne[11]; 3. 3Z-Brock Zearfoss[6]; 4. 1A-Cameron Smith[15]; 5. 95H-Kody Hartlaub[1]; 6. 91-Preston Lattomus[3]; 7. 48-Danny Dietrich[21]; 8. 55-Logan Wagner[16]; 9. 11-TJ Stutts[10]; 10. 27S-Dylan Cisney[23]; 11. 17G-Hank Davis[9]; 12. 11T-Mike Thompson[12]; 13. 18J-JT Ferry[14]; 14. 47K-Kody Lehman[17]; 15. 20-Ryan Taylor[13]; 16. 22E-Nash Ely[22]; 17. 28-Jordan Poirier[4]; 18. 17B-Steve Buckwalter[20]; 19. 22-Doug Hammaker[7]; 20. 17-Mark Smith[18]; 21. 10-Jake Waters[5]; 22. D57-Jeff Miller[19]; 23. 11A-Austin Bishop[2]
410 Hot Laps (2 Laps): 1. 39M-Kasey Kahne, 15.276[34]; 2. 22E-Nash Ely, 15.487[45]; 3. 48-Danny Dietrich, 15.533[44]; 4. 3Z-Brock Zearfoss, 15.536[29]; 5. 1A-Cameron Smith, 15.554[38]; 6. 27-Troy Wagaman Jr, 15.598[31]; 7. 67-Justin Whittall, 15.655[17]; 8. 55-Logan Wagner, 15.692[39]; 9. 77-AJ Flick, 15.700[14]; 10. 13-Tanner Holmes, 15.704[21]; 11. 20-Ryan Taylor, 15.743[36]; 12. 51-Freddie Rahmer, 15.747[15]; 13. 11T-Mike Thompson, 15.754[35]; 14. 87-Aaron Reutzel, 15.758[9]; 15. 55K-Kerry Madsen, 15.818[3]; 16. 11-TJ Stutts, 15.819[33]; 17. 10B-Dale Blaney, 15.857[12]; 18. 27S-Dylan Cisney, 15.862[46]; 19. 17-Mark Smith, 15.876[41]; 20. 23-Chase Dietz, 15.890[19]; 21. 47K-Kody Lehman, 15.937[40]; 22. 88-Tanner Thorson, 15.939[47]; 23. 17G-Hank Davis, 15.977[32]; 24. 19-Brent Marks, 15.980[4]; 25. 22-Doug Hammaker, 15.991[30]; 26. 9-Chase Randall, 16.000[18]; 27. 17B-Steve Buckwalter, 16.023[43]; 28. 18J-JT Ferry, 16.052[37]; 29. 12S-Brent Shearer, 16.084[10]; 30. 9P-Daison Pursley, 16.128[6]; 31. 77S-Giovanni Scelzi, 16.140[20]; 32. 69K-Ryan Smith, 16.148[2]; 33. 10C-Matt Campbell, 16.162[22]; 34. 91-Preston Lattomus, 16.284[26]; 35. 8-Lance Dewease, 16.285[11]; 36. 8D-Billy Dietrich, 16.724[7]; 37. 95H-Kody Hartlaub, 16.802[24]; 38. 0X-Dallas Schott, 16.826[23]; 39. 11A-Austin Bishop, 16.835[25]; 40. 35B-Buddy Schweibinz, 16.970[13]; 41. 28-Jordan Poirier, 16.983[27]; 42. 12J-Derek Hauck, 17.177[1]; 43. 10-Jake Waters, 17.290[28]; 44. 7-Chris Smith, 17.419[8]; 45. 2C-Cory Thornton, 18.687[5]; 46. D57-Jeff Miller, 19.373[42]; 47. (DNS) 38-Brett Strickler
32 entries
360 Sprints – Winged
ESS A Feature (25 Laps): 1. 21-Alex Therrien[4]; 2. 32-Kyle Smith[1]; 3. 23-Chase Dietz[6]; 4. 28F-Davie Franek[2]; 5. 669-Tyler Ross[5]; 6. 28-Jordan Poirier[9]; 7. 7-Michael Walter[14]; 8. 90-Matt Tanner[15]; 9. 7C-Dylan Swiernik[8]; 10. 38-Zach Sobotka[21]; 11. 63-Josh Weller[12]; 12. 77-Derek Locke[7]; 13. 88J-Joey Amantea[20]; 14. 35S-Jason Shultz[11]; 15. 41-Dalton Rombough[18]; 16. 87-Jason Barney[16]; 17. 3-Logan Crisafulli[17]; 18. 66-Jordan Hutton[19]; 19. 35-Jared Zimbardi[13]; 20. 3A-Jeff Trombley[10]; 21. 79-Jordan Thomas[3]; 22. 10C-Paulie Colagiovanni[24]; 23. (DNS) 71-Josh Spicer; 24. (DNS) 15-Ryan Turner; 25. (DNS) 21B-Spencer Burley
ESS B Feature (11 Laps): 1. 38-Zach Sobotka[3]; 2. 71-Josh Spicer[1]; 3. 15-Ryan Turner[6]; 4. 10C-Paulie Colagiovanni[4]; 5. 21B-Spencer Burley[8]; 6. 99K-Mike Kiser[2]; 7. 29R-Seth Schnoke[5]; 8. 22R-Ronald Helmick[11]; 9. 53-Shawn Donath[7]; 10. 33-Lacey Hanson[12]; 11. 13T-Trevor Years[10]; 12. 98-Joe Trenca[9]
ESS Dash (4 Laps): 1. 77-Derek Locke; 2. 7C-Dylan Swiernik; 3. 28-Jordan Poirier; 4. 3A-Jeff Trombley; 5. 35S-Jason Shultz; 6. 63-Josh Weller
ESS Heat 1 (8 Laps): 1. 669-Tyler Ross[5]; 2. 28F-Davie Franek[2]; 3. 35S-Jason Shultz[3]; 4. 35-Jared Zimbardi[4]; 5. 3-Logan Crisafulli[6]; 6. 71-Josh Spicer[1]; 7. 29R-Seth Schnoke[8]; 8. (DNS) 98-Joe Trenca
ESS Heat 2 (8 Laps): 1. 23-Chase Dietz[1]; 2. 3A-Jeff Trombley[2]; 3. 77-Derek Locke[4]; 4. 7-Michael Walter[6]; 5. 41-Dalton Rombough[5]; 6. 99K-Mike Kiser[3]; 7. 15-Ryan Turner[7]; 8. 13T-Trevor Years[8]
ESS Heat 3 (8 Laps): 1. 21-Alex Therrien[2]; 2. 7C-Dylan Swiernik[1]; 3. 28-Jordan Poirier[3]; 4. 90-Matt Tanner[5]; 5. 66-Jordan Hutton[6]; 6. 38-Zach Sobotka[4]; 7. 53-Shawn Donath[7]; 8. 22R-Ronald Helmick[8]
ESS Heat 4 (8 Laps): 1. 32-Kyle Smith[1]; 2. 63-Josh Weller[2]; 3. 79-Jordan Thomas[3]; 4. 87-Jason Barney[5]; 5. 88J-Joey Amantea[6]; 6. 10C-Paulie Colagiovanni[4]; 7. 21B-Spencer Burley[7]; 8. 33-Lacey Hanson[8]
Qualifying 1 (2 Laps): 1. 71-Josh Spicer, 16.879[3]; 2. 28F-Davie Franek, 16.962[1]; 3. 35S-Jason Shultz, 16.965[8]; 4. 35-Jared Zimbardi, 17.033[5]; 5. 669-Tyler Ross, 17.097[4]; 6. 3-Logan Crisafulli, 17.114[2]; 7. 98-Joe Trenca, 17.231[7]; 8. (DNS) 29R-Seth Schnoke
Qualifying 2 (2 Laps): 1. 23-Chase Dietz, 16.902[6]; 2. 3A-Jeff Trombley, 16.922[1]; 3. 99K-Mike Kiser, 17.258[3]; 4. 77-Derek Locke, 17.311[4]; 5. 41-Dalton Rombough, 17.312[2]; 6. 7-Michael Walter, 17.383[8]; 7. 15-Ryan Turner, 17.391[5]; 8. 13T-Trevor Years, 18.414[7]
Qualifying 3 (2 Laps): 1. 7C-Dylan Swiernik, 16.913[4]; 2. 21-Alex Therrien, 17.135[6]; 3. 28-Jordan Poirier, 17.140[1]; 4. 38-Zach Sobotka, 17.145[3]; 5. 90-Matt Tanner, 17.162[2]; 6. 66-Jordan Hutton, 17.163[8]; 7. 53-Shawn Donath, 17.338[7]; 8. 22R-Ronald Helmick, 17.562[5]
Qualifying 4 (2 Laps): 1. 32-Kyle Smith, 16.642[8]; 2. 63-Josh Weller, 17.138[7]; 3. 79-Jordan Thomas, 17.287[1]; 4. 10C-Paulie Colagiovanni, 17.299[2]; 5. 87-Jason Barney, 17.326[5]; 6. 88J-Joey Amantea, 17.474[6]; 7. 21B-Spencer Burley, 17.496[3]; 8. 33-Lacey Hanson, 17.526[4]