Tyler Shullick captures Berlin ISMA/MSS win

Marne,MI (6-26-26)- Tyler Shullick drove to the 40 lap ISMA/MSS supermodified win at Berlin Raceway Friday night. Chasing Shullick to the stripe was Mike McVetta, Josh Sokolic, Mike Lichty and AJ Leseicki.
Supermodifieds
A Feature 1 (40 Laps): 1. 96-Tyler Shullick[7]; 2. 22-Mike McVetta[11]; 3. 6-Josh Sokolic[4]; 4. 84-Mike Lichty[2]; 5. 14-AJ Leseicki[3]; 6. 41-Dan Connors Jr[6]; 7. 55-Rich Reid[5]; 8. 11-Kyle Edwards[10]; 9. 61-Mike Ordway Jr[8]; 10. 98-Tyler Thompson[12]; 11. 32-Trent Stephens[1]; 12. 74-Adrian Stahle[14]; 13. 78-Mark Sammut[13]; 14. 0-Nick Snyder[15]; 15. 95-Dave Shullick Jr[9]; 16. 66-Lou LeVea Sr[16]
Heat 1 (8 Laps): 1. 41-Dan Connors Jr[2]; 2. 14-AJ Leseicki[1]; 3. 6-Josh Sokolic[4]; 4. 96-Tyler Shullick[6]; 5. 32-Trent Stephens[3]; 6. 84-Mike Lichty[5]; 7. 78-Mark Sammut[8]; 8. 0-Nick Snyder[7]
Heat 2 (8 Laps): 1. 95-Dave Shullick Jr[1]; 2. 55-Rich Reid[2]; 3. 22-Mike McVetta[6]; 4. 98-Tyler Thompson[3]; 5. 11-Kyle Edwards[4]; 6. 61-Mike Ordway Jr[5]; 7. 74-Adrian Stahle[7]; 8. 66-Lou LeVea Sr[8]
Qualifying 1: 1. 22-Mike McVetta, 13.294[16]; 2. 96-Tyler Shullick, 13.430[14]; 3. 61-Mike Ordway Jr, 13.484[2]; 4. 84-Mike Lichty, 13.612[12]; 5. 11-Kyle Edwards, 13.638[13]; 6. 6-Josh Sokolic, 13.661[5]; 7. 98-Tyler Thompson, 13.697[10]; 8. 32-Trent Stephens, 13.712[3]; 9. 55-Rich Reid, 13.765[7]; 10. 41-Dan Connors Jr, 13.783[9]; 11. 95-Dave Shullick Jr, 13.789[15]; 12. 14-AJ Leseicki, 13.986[4]; 13. 0-Nick Snyder, 13.987[11]; 14. 74-Adrian Stahle, 13.997[8]; 15. 78-Mark Sammut, 14.141[6]; 16. 66-Lou LeVea Sr, 16.809[1]