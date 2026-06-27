Westbrook denies bounty hunters at Ohsweken

Ohsweken,ON (6-26-26)- Dylan Westbrook didn’t allow anyone to collect the $10,000 bounty as he won a 25 lap battle with Darren Dryden and Cory Turner en-route to the checkers Friday night at Ohsweken Speedway. Following Westbrook was Cory Turner, DJ Christie, Darren Dryden and Ryan Turner.
Kool Kidz-Corr/Pak 360 Sprints
A Feature 1 (25 Laps): 1. 47X-Dylan Westbrook[4]; 2. 39-Cory Turner[6]; 3. 5-DJ Christie[10]; 4. 12DD-Darren Dryden[2]; 5. 15-Ryan Turner[1]; 6. 87XS-Skyler Evans[5]; 7. 21K-Kyle Phillips[13]; 8. 88H-Josh Hansen[7]; 9. 66-Chase Dunham[3]; 10. 0X-Dan McCarron[8]; 11. 0-Glenn Styres[12]; 12. 77-Tyeller Powless[9]; 13. 20I-Kelsey Ivy[14]; 14. 77E-Ashton VanEvery[15]; 15. 77X-Alex Hill[18]; 16. 71H-Max Stambaugh[11]; 17. 6-Ryan Coniam[16]; 18. 7C-Phil Gressman[19]; 19. 49T-Gregg Dalman[17]; 20. 28K-Tate O’Leary[20]; 21. 11-Jamie Turner[21]; 22. 7-Eric Gledhill[22]
Engler Machine Tool Heat 1 (8 Laps): 1. 87XS-Skyler Evans[1]; 2. 15-Ryan Turner[2]; 3. 88H-Josh Hansen[4]; 4. 77-Tyeller Powless[3]; 5. 0-Glenn Styres[6]; 6. 77E-Ashton VanEvery[5]; 7. 77X-Alex Hill[7]; 8. 11-Jamie Turner[8]
Miami Paint Heat 2 (8 Laps): 1. 39-Cory Turner[2]; 2. 47X-Dylan Westbrook[4]; 3. 0X-Dan McCarron[1]; 4. 5-DJ Christie[3]; 5. 21K-Kyle Phillips[6]; 6. 6-Ryan Coniam[5]; 7. 7C-Phil Gressman[7]
Northwood University Heat 3 (8 Laps): 1. 12DD-Darren Dryden[3]; 2. 66-Chase Dunham[1]; 3. 7-Eric Gledhill[2]; 4. 71H-Max Stambaugh[4]; 5. 20I-Kelsey Ivy[5]; 6. 49T-Gregg Dalman[6]; 7. 28K-Tate O’Leary[7]
Ti22 Performance Qualifying 1 (99 Laps): 1. 87XS-Skyler Evans, 13.398[22]; 2. 0X-Dan McCarron, 13.424[3]; 3. 66-Chase Dunham, 13.433[19]; 4. 15-Ryan Turner, 13.461[11]; 5. 39-Cory Turner, 13.537[16]; 6. 7-Eric Gledhill, 13.569[21]; 7. 77-Tyeller Powless, 13.597[2]; 8. 5-DJ Christie, 13.657[9]; 9. 12DD-Darren Dryden, 13.701[8]; 10. 88H-Josh Hansen, 13.702[1]; 11. 47X-Dylan Westbrook, 13.813[20]; 12. 71H-Max Stambaugh, 13.830[4]; 13. 77E-Ashton VanEvery, 13.890[10]; 14. 6-Ryan Coniam, 13.916[6]; 15. 20I-Kelsey Ivy, 13.959[14]; 16. 0-Glenn Styres, 13.990[18]; 17. 21K-Kyle Phillips, 13.998[7]; 18. 49T-Gregg Dalman, 14.010[15]; 19. 77X-Alex Hill, 14.129[12]; 20. 7C-Phil Gressman, 14.134[17]; 21. 28K-Tate O’Leary, 14.144[13]; 22. 11-Jamie Turner, 14.397[5]