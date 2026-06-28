Nate Dussel takes Mansfield FAST checkers, Hayslett wins BOSS main

Mansfield,OH (June 27,2026)- Nate Dussel won the 25 lap FAST feature at Mansfield Speedway Saturday night. Following Dussel was Cap Henry, Greg Wilson, Ricky Peterson and Gauge Garcia.
Korbyn Hayslett won the companion BOSS feature.
410 Sprints – Winged
A Feature (25 Laps): 1. 1-Nate Dussel[2]; 2. 33W-Cap Henry[3]; 3. W20-Greg Wilson[4]; 4. 98-Ricky Peterson[1]; 5. 16-Gauge Garcia[10]; 6. 15C-Chris Andrews[5]; 7. 11N-Darin Naida[6]; 8. 34-Sterling Cling[12]; 9. 77-Geoff Dodge[7]; 10. 25R-Jordan Ryan[15]; 11. 15-Mitch Harble[11]; 12. 9-Lance Heinberger[9]; 13. 4-Danny Smith[14]; 14. 59-Bryan Nuckles[16]; 15. 68G-Tyler Gunn[13]; 16. 19-Tyler Esh[18]; 17. 26AU-Todd Moule[20]; 18. 3-John Jerich[8]; 19. 7DK-Dylan Kingan[19]; 20. 13-Van Gurley Jr[17]
B Feature (10 Laps): 1. 59-Bryan Nuckles[1]; 2. 13-Van Gurley Jr[4]; 3. 19-Tyler Esh[2]; 4. 7DK-Dylan Kingan[6]; 5. 26AU-Todd Moule[9]; 6. 3TN-Tyler Newhart[3]; 7. 6J-Jonah Aumend[5]; 8. 35-Stuart Brubaker[8]; 9. 94-Jacob Stickle[7]; 10. 18-Elijah Ernst[11]; 11. (DNF) 25-Chris Pifher[10]; 12. (DNS) 16E-Caleb Erwin
Heat 1 (8 Laps): 1. W20-Greg Wilson[2]; 2. 77-Geoff Dodge[1]; 3. 15C-Chris Andrews[4]; 4. 16-Gauge Garcia[3]; 5. 68G-Tyler Gunn[5]; 6. 3TN-Tyler Newhart[7]; 7. 6J-Jonah Aumend[6]; 8. 94-Jacob Stickle[8]; 9. 25-Chris Pifher[9]
Heat 2 (8 Laps): 1. 98-Ricky Peterson[2]; 2. 3-John Jerich[1]; 3. 33W-Cap Henry[4]; 4. 15-Mitch Harble[3]; 5. 4-Danny Smith[7]; 6. 19-Tyler Esh[5]; 7. 7DK-Dylan Kingan[6]; 8. 35-Stuart Brubaker[8]; 9. (DNF) 16E-Caleb Erwin[9]
Heat 3 (8 Laps): 1. 11N-Darin Naida[2]; 2. 9-Lance Heinberger[1]; 3. 1-Nate Dussel[4]; 4. 34-Sterling Cling[3]; 5. 25R-Jordan Ryan[5]; 6. 13-Van Gurley Jr[7]; 7. 59-Bryan Nuckles[6]; 8. 26AU-Todd Moule[8]; 9. 18-Elijah Ernst[9]
Hot Laps 1 (3 Laps): 1. 77-Geoff Dodge, 14.518[9]; 2. 16-Gauge Garcia, 14.791[2]; 3. W20-Greg Wilson, 14.792[3]; 4. 68G-Tyler Gunn, 14.905[6]; 5. 15C-Chris Andrews, 15.115[8]; 6. 6J-Jonah Aumend, 15.247[4]; 7. 3TN-Tyler Newhart, 16.047[1]; 8. 94-Jacob Stickle, 16.564[5]; 9. 25-Chris Pifher, 19.179[7]
Hot Laps 2 (3 Laps): 1. 98-Ricky Peterson, 14.630[9]; 2. 33W-Cap Henry, 14.812[8]; 3. 15-Mitch Harble, 14.840[6]; 4. 3-John Jerich, 14.845[1]; 5. 4-Danny Smith, 15.082[2]; 6. 35-Stuart Brubaker, 15.084[4]; 7. 19-Tyler Esh, 15.166[5]; 8. 7DK-Dylan Kingan, 15.267[7]; 9. 16E-Caleb Erwin, 15.403[3]
Hot Laps 3 (3 Laps): 1. 1-Nate Dussel, 14.203[5]; 2. 9-Lance Heinberger, 14.722[4]; 3. 26AU-Todd Moule, 14.744[8]; 4. 25R-Jordan Ryan, 14.906[6]; 5. 59-Bryan Nuckles, 15.050[1]; 6. 18-Elijah Ernst, 15.788[2]; 7. 34-Sterling Cling, 15.788[7]; 8. 13-Van Gurley Jr, 15.788[9]; 9. 11N-Darin Naida, 15.788[3]
14 entries
410 Sprints – Non-Winged
A Feature (25 Laps): 1. 1H-Korbyn Hayslett[1]; 2. 54-Jakob Boxell[2]; 3. 33-Mike Miller[3]; 4. 19-Matt Cooley[4]; 5. 5V-Jesse Vermillion[5]; 6. 71-Stratton Briggs[11]; 7. 2DI-Dustin Ingle[6]; 8. 32M-Derek Hastings[8]; 9. 16-Jackson Slone[10]; 10. 24-Lee Underwood[9]; 11. 73-Blake Vermillion[7]; 12. 91X-Aaron Middaugh[12]; 13. 5-Bob McMillin[14]; 14. (DNS) 73L-Zach Lamb
Heat 1 (8 Laps): 1. 1H-Korbyn Hayslett[4]; 2. 5V-Jesse Vermillion[3]; 3. 19-Matt Cooley[2]; 4. 73-Blake Vermillion[5]; 5. 24-Lee Underwood[1]; 6. 71-Stratton Briggs[6]; 7. (DNF) 73L-Zach Lamb[7]
Heat 2 (8 Laps): 1. 2DI-Dustin Ingle[3]; 2. 54-Jakob Boxell[4]; 3. 33-Mike Miller[2]; 4. 32M-Derek Hastings[1]; 5. 16-Jackson Slone[5]; 6. 91X-Aaron Middaugh[6]; 7. 5-Bob McMillin[7]
Hot Laps 1 (3 Laps): 1. 1H-Korbyn Hayslett[5]; 2. 5V-Jesse Vermillion[7]; 3. 19-Matt Cooley[6]; 4. 24-Lee Underwood[4]; 5. 73-Blake Vermillion[2]; 6. 71-Stratton Briggs[1]; 7. 73L-Zach Lamb[3]
Hot Laps 2 (3 Laps): 1. 54-Jakob Boxell[1]; 2. 2DI-Dustin Ingle[3]; 3. 33-Mike Miller[7]; 4. 32M-Derek Hastings[5]; 5. 16-Jackson Slone[6]; 6. 91X-Aaron Middaugh[4]; 7. 5-Bob McMillin[2]