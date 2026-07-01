Briggs Danner wins BC39 at Indy

Speedway,IN (July 1, 2026)- Briggs Danner won the action packed exciting 39 lap “8th BC39” at The Dirt Track at Indianapolis Motor Speedway Wednesday night. Following Danner to the checkers was Kevin Thomas Jr., Jacob Denney, Cannon McIntosh and Kale Drake.
(Full story to follow)
Midgets
BC39 by AVANTI (39 Laps): 1. 40X-Briggs Danner[1]; 2. 14-Kevin Thomas Jr[3]; 3. 67-Jacob Denney[9]; 4. 71K-Cannon McIntosh[4]; 5. 4-Kale Drake[2]; 6. 97-Gavin Miller[6]; 7. 89-Steven Snyder Jr[12]; 8. 98K-Brandon Carr[26]; 9. 43-Gunnar Setser[8]; 10. 87-Justin Grant[18]; 11. 57-Logan Seavey[14]; 12. 86-Daison Pursley[19]; 13. 54-Jake Swanson[13]; 14. 1R-Ricky Thornton Jr[11]; 15. 19AZ-Hayden Reinbold[17]; 16. 3G-Kyle Cummins[21]; 17. 19-Drew Sherman[20]; 18. 11-Kaylee Bryson[24]; 19. 32J-Tanner Thorson[28]; 20. 14K-Jakeb Boxell[22]; 21. 63-Cale Coons[27]; 22. 3J-JJ Yeley[23]; 23. 3P-Justin Peck[7]; 24. 20Q-Brecken Reese[25]; 25. 45-Bradley Cox[15]; 26. 40D-Drake Edwards[5]; 27. 67K-Colton Robinson[16]; 28. 1-Zach Wigal[10]
Semi-Feature (15 Laps): 1. 86-Daison Pursley[2]; 2. 19-Drew Sherman[1]; 3. 3G-Kyle Cummins[6]; 4. 14K-Jakeb Boxell[4]; 5. 3J-JJ Yeley[3]; 6. 11-Kaylee Bryson[7]; 7. 98K-Brandon Carr[5]; 8. 3N-Logan Julien[9]; 9. 19M-Ethan Mitchell[12]; 10. 63-Cale Coons[16]; 11. 36-Jonathan Beason[8]; 12. 7U-Karter Sarff[13]; 13. 5D-Zach Daum[11]; 14. 19K-Riley Kreisel[18]; 15. 20Q-Brecken Reese[14]; 16. 40L-Mack Leopard[19]; 17. 05-Alex Midkiff[15]; 18. 19H-Joel Myers Jr[10]; 19. 8B-Jeffrey Abbey[17]; 20. 32A-Alex Sewell[20]
C-Main 1 (12 Laps): 1. 7U-Karter Sarff[1]; 2. 05-Alex Midkiff[3]; 3. 8B-Jeffrey Abbey[5]; 4. 40L-Mack Leopard[6]; 5. 22H-Rylan Gray[2]; 6. 5P-Wesley Smith[9]; 7. 8L-Cooper Miller[7]; 8. 19X-Adyn Schmidt[4]; 9. 14J-Wout Hoffmans[10]; 10. T21-Kade Taylor[8]; 11. 7T-Adam Taylor[12]; 12. 19R-Beau Doyle[15]; 13. 32-Eric Heydenreich[11]; 14. 99K-Robert Carson[14]; 15. 5U-Jake Robinson[13]
C-Main 2 (12 Laps): 1. 20Q-Brecken Reese[1]; 2. 63-Cale Coons[2]; 3. 19K-Riley Kreisel[9]; 4. 32A-Alex Sewell[3]; 5. 7TX-Kyle Jones[5]; 6. 81-Frank Flud[4]; 7. 20W-Cody Weisensel[10]; 8. 33-Cameron Hagin[8]; 9. 1M-Dodge Carlbert[6]; 10. 32J-Tanner Thorson[14]; 11. 7W-Tyler Watkins[11]; 12. 35S-Christopher Hartman[13]; 13. 8XL-Christian Miller[12]; 14. 21K-Cord Kisthardt[7]
K1 Race Gear Qualifying Race 1 (10 Laps): 1. 43-Gunnar Setser[3]; 2. 86-Daison Pursley[2]; 3. 89-Steven Snyder Jr[4]; 4. 1R-Ricky Thornton Jr[5]; 5. 97-Gavin Miller[6]; 6. 7TX-Kyle Jones[10]; 7. 81-Frank Flud[7]; 8. 32J-Tanner Thorson[11]; 9. 19K-Riley Kreisel[8]; 10. 14J-Wout Hoffmans[1]; 11. 5U-Jake Robinson[9]
TJ Forged Qualifying Race 2 (10 Laps): 1. 67K-Colton Robinson[2]; 2. 57-Logan Seavey[3]; 3. 3P-Justin Peck[5]; 4. 45-Bradley Cox[4]; 5. 1-Zach Wigal[6]; 6. 32A-Alex Sewell[7]; 7. 8L-Cooper Miller[9]; 8. 7W-Tyler Watkins[10]; 9. 35-Josh Hodge[8]; 10. 20W-Cody Weisensel[1]
KN Filters Qualifying Race 3 (10 Laps): 1. 40D-Drake Edwards[4]; 2. 14K-Jakeb Boxell[2]; 3. 14-Kevin Thomas Jr[6]; 4. 19H-Joel Myers Jr[7]; 5. 36-Jonathan Beason[3]; 6. 19AZ-Hayden Reinbold[5]; 7. 33-Cameron Hagin[9]; 8. 21K-Cord Kisthardt[8]; 9. T21-Kade Taylor[1]; 10. 35S-Christopher Hartman[10]
Indy Powersports Qualifying Race 4 (10 Laps): 1. 71K-Cannon McIntosh[4]; 2. 40X-Briggs Danner[5]; 3. 3J-JJ Yeley[3]; 4. 22H-Rylan Gray[1]; 5. 05-Alex Midkiff[6]; 6. 8B-Jeffrey Abbey[7]; 7. 19X-Adyn Schmidt[2]; 8. 8XL-Christian Miller[8]; 9. 5D-Zach Daum[9]; 10. (DNS) 27-Austin Wood
Qualifying Race 5 (10 Laps): 1. 4-Kale Drake[5]; 2. 98K-Brandon Carr[8]; 3. 19M-Ethan Mitchell[1]; 4. 11-Kaylee Bryson[3]; 5. 54-Jake Swanson[6]; 6. 40L-Mack Leopard[9]; 7. 99K-Robert Carson[10]; 8. 1M-Dodge Carlbert[7]; 9. 63-Cale Coons[4]; 10. 5P-Wesley Smith[2]
Qualifying Race 6 (10 Laps): 1. 19-Drew Sherman[2]; 2. 3N-Logan Julien[1]; 3. 67-Jacob Denney[5]; 4. 7U-Karter Sarff[7]; 5. 3G-Kyle Cummins[4]; 6. 20Q-Brecken Reese[3]; 7. 87-Justin Grant[6]; 8. 7T-Adam Taylor[9]; 9. 32-Eric Heydenreich[8]; 10. 19R-Beau Doyle[10]