Aiden Price shows the way at Butler

Quincy,Mi (JUly 11,2026)- Aiden Price from Huntersville, NC won the 25 lap feature at Butler Speedway Saturday night as out of state visitors took the top three spots. Following Price was Sterling Cling, Greg Wilson, Dan McCarron and Boston Mead.
410 Winged Sprints
A Feature 1 (25 Laps): 1. 44-Aiden Price[1]; 2. 34-Sterling Cling[2]; 3. W20-Greg Wilson[5]; 4. 22M-Dan McCarron[3]; 5. 42-Boston Mead[7]; 6. 23J-Jordan Welch[8]; 7. 13-Van Gurley Jr[6]; 8. 10B-Jason Blonde[4]; 9. 5E-Bobby Elliott[9]; 10. 10RR-Brad Lamberson[12]; 11. 41-Thomas Schinderle[14]; 12. 12-Jamie Miller[19]; 13. 4-Josh Turner[11]; 14. 22-Aaron Shaffer[13]; 15. 49-Brian Ruhlman[17]; 16. 20A-Andy Chehowski[18]; 17. 87-Logan Easterday[10]; 18. 33F-Jason Ferguson[16]; 19. 99-Jack James[20]; 20. 23-Charlie Baur[15]
B Feature 1 (12 Laps): 1. 33F-Jason Ferguson[2]; 2. 49-Brian Ruhlman[3]; 3. 20A-Andy Chehowski[4]; 4. 12-Jamie Miller[5]; 5. 99-Jack James[10]; 6. 19-Avery Neal[6]; 7. 31-Jac Nickles[1]; 8. 6-Jimmie Ward Jr[7]; 9. 30-David Bretz[8]; 10. (DNS) 2-Gary Fast
Heat 1 (8 Laps): 1. 22M-Dan McCarron[1]; 2. 10B-Jason Blonde[2]; 3. 42-Boston Mead[3]; 4. 87-Logan Easterday[5]; 5. 22-Aaron Shaffer[4]; 6. 31-Jac Nickles[8]; 7. 20A-Andy Chehowski[7]; 8. 6-Jimmie Ward Jr[6]; 9. 99-Jack James[9]
Heat 2 (8 Laps): 1. 34-Sterling Cling[1]; 2. W20-Greg Wilson[2]; 3. 23J-Jordan Welch[4]; 4. 4-Josh Turner[3]; 5. 41-Thomas Schinderle[5]; 6. 33F-Jason Ferguson[6]; 7. 12-Jamie Miller[7]; 8. 30-David Bretz[8]
Heat 3 (8 Laps): 1. 44-Aiden Price[1]; 2. 13-Van Gurley Jr[2]; 3. 5E-Bobby Elliott[5]; 4. 10RR-Brad Lamberson[3]; 5. 23-Charlie Baur[4]; 6. 49-Brian Ruhlman[6]; 7. 19-Avery Neal[8]; 8. 2-Gary Fast[7]
Qualifying 1 (99 Laps): 1. 22M-Dan McCarron, 13.532[23]; 2. 34-Sterling Cling, 13.555[22]; 3. 44-Aiden Price, 13.742[18]; 4. 10B-Jason Blonde, 13.862[2]; 5. W20-Greg Wilson, 13.865[24]; 6. 13-Van Gurley Jr, 13.866[1]; 7. 42-Boston Mead, 13.891[25]; 8. 4-Josh Turner, 13.893[11]; 9. 10RR-Brad Lamberson, 13.902[10]; 10. 22-Aaron Shaffer, 13.916[8]; 11. 23J-Jordan Welch, 13.961[3]; 12. 23-Charlie Baur, 14.016[5]; 13. 87-Logan Easterday, 14.054[20]; 14. 41-Thomas Schinderle, 14.079[13]; 15. 5E-Bobby Elliott, 14.294[16]; 16. 6-Jimmie Ward Jr, 14.307[19]; 17. 33F-Jason Ferguson, 14.355[21]; 18. 49-Brian Ruhlman, 14.408[14]; 19. 20A-Andy Chehowski, 14.458[7]; 20. 12-Jamie Miller, 14.464[6]; 21. 2-Gary Fast, 14.696[4]; 22. 31-Jac Nickles, 14.762[17]; 23. 30-David Bretz, 15.013[12]; 24. 19-Avery Neal, 15.171[9]; 25. 99-Jack James, 15.171[15]