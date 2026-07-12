Doug Hammaker wins at Port Royal

Port Royal,PA (July 11,2026)- Doug Hammaker drove to the 25 lap feature victory at Port Royal Speedway Saturday night. Chasing Hammaker was Nash Ely, Logan Wagner, Jason Shultz and Lance Dewease.
410 Sprints – Winged
410 A Feature (25 Laps): 1. 22-Doug Hammaker[6]; 2. 22E-Nash Ely[1]; 3. 55-Logan Wagner[8]; 4. 35S-Jason Shultz[3]; 5. 8-Lance Dewease[7]; 6. 67-Justin Whittall[17]; 7. 3Z-Brock Zearfoss[15]; 8. 35-Buddy Schweibinz[11]; 9. 11A-Austin Bishop[22]; 10. 11T-Mike Thompson[5]; 11. 66-Ryan Newton[23]; 12. 11-TJ Stutts[10]; 13. 5K-Jake Karklin[13]; 14. 47K-Kody Lehman[12]; 15. 55M-Domenic Melair[21]; 16. 27S-Dylan Cisney[14]; 17. 18J-JT Ferry[19]; 18. 17D-Owen Dimm[9]; 19. 99-Devin Adams[2]; 20. 11Z-Zach Newlin[20]; 21. 9-Ryan Linder[18]; 22. 69X-Kassidy Kreitz[24]; 23. 12J-Derek Hauck[4]; 24. 17-Mark Smith[16]
410 B Feature (8 Laps): 1. 18J-JT Ferry[2]; 2. 11Z-Zach Newlin[1]; 3. 55M-Domenic Melair[5]; 4. 11A-Austin Bishop[8]; 5. 66-Ryan Newton[7]; 6. 69X-Kassidy Kreitz[3]; 7. 7-Chris Smith[4]; 8. 2A-Todd Allen[6]; 9. 69K-Ryan Smith[9]
410 Heat 1 (8 Laps): 1. 22E-Nash Ely[1]; 2. 22-Doug Hammaker[4]; 3. 55-Logan Wagner[3]; 4. 11-TJ Stutts[6]; 5. 5K-Jake Karklin[8]; 6. 17-Mark Smith[5]; 7. 11Z-Zach Newlin[2]; 8. 7-Chris Smith[9]; 9. 66-Ryan Newton[7]
410 Heat 2 (8 Laps): 1. 12J-Derek Hauck[2]; 2. 99-Devin Adams[1]; 3. 17D-Owen Dimm[4]; 4. 35-Buddy Schweibinz[3]; 5. 27S-Dylan Cisney[5]; 6. 67-Justin Whittall[9]; 7. 18J-JT Ferry[6]; 8. 55M-Domenic Melair[7]; 9. 11A-Austin Bishop[8]
410 Heat 3 (8 Laps): 1. 8-Lance Dewease[2]; 2. 35S-Jason Shultz[1]; 3. 11T-Mike Thompson[3]; 4. 47K-Kody Lehman[6]; 5. 3Z-Brock Zearfoss[8]; 6. 9-Ryan Linder[5]; 7. 69X-Kassidy Kreitz[4]; 8. 2A-Todd Allen[9]; 9. 69K-Ryan Smith[7]
410 Hot Laps (2 Laps): 1. 11A-Austin Bishop, 15.780[23]; 2. 9-Ryan Linder, 15.781[15]; 3. 35-Buddy Schweibinz, 15.788[8]; 4. 69K-Ryan Smith, 15.796[21]; 5. 67-Justin Whittall, 15.831[26]; 6. 47K-Kody Lehman, 15.872[18]; 7. 55M-Domenic Melair, 15.930[20]; 8. 11T-Mike Thompson, 15.938[9]; 9. 8-Lance Dewease, 15.941[6]; 10. 35S-Jason Shultz, 16.078[3]; 11. 12J-Derek Hauck, 16.093[5]; 12. 22E-Nash Ely, 16.149[1]; 13. 55-Logan Wagner, 16.175[7]; 14. 17-Mark Smith, 16.218[13]; 15. 3Z-Brock Zearfoss, 16.243[24]; 16. 5K-Jake Karklin, 16.246[22]; 17. 18J-JT Ferry, 16.274[17]; 18. 66-Ryan Newton, 16.308[19]; 19. 99-Devin Adams, 16.393[2]; 20. 27S-Dylan Cisney, 16.430[14]; 21. 17D-Owen Dimm, 16.510[11]; 22. 7-Chris Smith, 16.600[25]; 23. 11Z-Zach Newlin, 16.819[4]; 24. 69X-Kassidy Kreitz, 16.844[12]; 25. 2A-Todd Allen, 17.816[27]; 26. (DNS) 22-Doug Hammaker; 27. (DNS) 11-TJ Stutts