Danley Drives Away to Victory in the Rick Salem Memorial at Belleville

BELLEVILLE, KS (July 31, 2026) — Joey Danley won the Rick Salem Memorial to open the 2026 edition of the Belleville 305 Sprint Car Nationals Friday night at the Belleville High Banks. Danley, from Lincoln Nebraska, started on the pole and led 20-laps of the main event.
Garrett benson, Justin Fifield, Brandon Bosma, and Jake Bubak rounded out the top five.
The Belleville 305 Sprint Car Nationals concludes tonight with the $13,000 to win $1,200 to start finale.
Rick Salem Memorial
10th Belleville 305 Sprint Car Nationals
Belleville High Banks
Belleville, Kansas
Friday, July 31, 2026
Qualifying Flight A
1. 23-Brandon Bosma, 16.596[5]
2. 20B-Kaylee Bryson, 16.764[8]
3. 8R-Ryker Pacee, 16.819[4]
4. 24B-Johnny Boos, 16.844[2]
5. 12-Tyler Drueke, 16.899[1]
6. 19-Ryan Oerter, 18.305[7]
7. 11C-Cole Cloud, 18.830[6]
DNS: 6-Mason Day, 50.101
DNS: 23F-Colton Fisher, 50.102
Qualifying Flight B
1. 11J-Justin Fifield, 16.557[1]
2. 81-Jon Freeman, 16.692[6]
3. 2-Whit Gastineau, 16.702[2]
4. 4J-Jacob Gomola, 16.795[4]
5. 98W-Taylor Velasquez, 16.938[8]
6. 911-Ty Williams, 17.035[7]
7. 1O-Mike Oliver, 17.149[3]
8. 88T-Kyle Tyler, 17.846[5]
Qualifying Flight C
1. 10-Trevor Serbus, 16.584[3]
2. 5-Stuart Snyder, 16.735[6]
3. 5L-Joe Bob Lee, 16.786[5]
4. 88J-Jeremy Huish, 16.826[8]
5. 88-Jordan Knight, 16.950[1]
6. 44-Ryan Rader, 17.379[7]
7. 07-Owen Carlson, 50.103[4]
DNS: 9-Kyle Jones, 50.104
Qualifying Flight D
1. 27B-Garrett Benson, 16.625[6]
2. 32-Trefer Waller, 16.955[7]
3. 51-Jeremy Campbell, 16.973[8]
4. 112-Brayton Dewell, 17.025[5]
5. 7T-Landon Thompson, 17.106[2]
6. 20D-Jacob Dye, 17.207[4]
7. 5S-Danny Smith, 17.418[3]
8. 17-Zac Millikin, 17.472[1]
Qualifying Flight E
1. 14-Joey Danley, 16.585[1]
2. 9B-Jake Bubak, 16.874[5]
3. 20-Bryant Wiedeman, 16.879[7]
4. 22D-Danny Nekolite, 16.917[6]
5. 31BW-Braxton Weger, 16.968[4]
6. 88R-Ryder Laplante, 16.979[8]
7. 11K-Tyler Knight, 17.130[3]
8. 72C-Kayden Cole, 17.649[2]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 20B-Kaylee Bryson[1]
2. 23-Brandon Bosma[4]
3. 23F-Colton Fisher[9]
4. 8R-Ryker Pacee[2]
5. 24B-Johnny Boos[3]
6. 19-Ryan Oerter[6]
7. 6-Mason Day[8]
8. 12-Tyler Drueke[5]
9. 11C-Cole Cloud[7]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 81-Jon Freeman[1]
2. 11J-Justin Fifield[4]
3. 2-Whit Gastineau[2]
4. 911-Ty Williams[6]
5. 4J-Jacob Gomola[3]
6. 98W-Taylor Velasquez[5]
7. 1O-Mike Oliver[7]
8. 88T-Kyle Tyler[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 5-Stuart Snyder[1]
2. 5L-Joe Bob Lee[2]
3. 10-Trevor Serbus[4]
4. 88J-Jeremy Huish[3]
5. 9-Kyle Jones[8]
6. 88-Jordan Knight[5]
7. 44-Ryan Rader[6]
DNS: 07-Owen Carlson
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 51-Jeremy Campbell[2]
2. 32-Trefer Waller[1]
3. 27B-Garrett Benson[4]
4. 112-Brayton Dewell[3]
5. 20D-Jacob Dye[6]
6. 5S-Danny Smith[7]
7. 17-Zac Millikin[8]
8. 7T-Landon Thompson[5]
Heat Race #5 (8 Laps)
1. 9B-Jake Bubak[1]
2. 14-Joey Danley[4]
3. 20-Bryant Wiedeman[2]
4. 22D-Danny Nekolite[3]
5. 11K-Tyler Knight[7]
6. 88R-Ryder Laplante[6]
7. 31BW-Braxton Weger[5]
8. 72C-Kayden Cole[8]
B-Main (10 Laps)
1. 11K-Tyler Knight[2]
2. 88-Jordan Knight[4]
3. 9-Kyle Jones[3]
4. 31BW-Braxton Weger[6]
5. 4J-Jacob Gomola[1]
6. 5S-Danny Smith[5]
7. 44-Ryan Rader[7]
8. 6-Mason Day[8]
9. 88T-Kyle Tyler[10]
10. 7T-Landon Thompson[9]
DNS: 11C-Cole Cloud
B-Main 2 (10 Laps)
1. 24B-Johnny Boos[1]
2. 12-Tyler Drueke[8]
3. 88R-Ryder Laplante[4]
4. 98W-Taylor Velasquez[3]
5. 20D-Jacob Dye[2]
6. 72C-Kayden Cole[9]
7. 19-Ryan Oerter[5]
8. 17-Zac Millikin[7]
9. 1O-Mike Oliver[6]
DNS: 07-Owen Carlson
A-Main (20 Laps)
1. 14-Joey Danley[1]
2. 27B-Garrett Benson[3]
3. 11J-Justin Fifield[4]
4. 23-Brandon Bosma[9]
5. 9B-Jake Bubak[7]
6. 5L-Joe Bob Lee[11]
7. 51-Jeremy Campbell[6]
8. 88J-Jeremy Huish[17]
9. 2-Whit Gastineau[13]
10. 20B-Kaylee Bryson[2]
11. 5-Stuart Snyder[10]
12. 81-Jon Freeman[5]
13. 10-Trevor Serbus[8]
14. 20-Bryant Wiedeman[14]
15. 24B-Johnny Boos[22]
16. 32-Trefer Waller[12]
17. 88-Jordan Knight[23]
18. 911-Ty Williams[20]
19. 12-Tyler Drueke[24]
20. 8R-Ryker Pacee[16]
21. 112-Brayton Dewell[19]
22. 11K-Tyler Knight[21]
23. 23F-Colton Fisher[15]
24. 22D-Danny Nekolite[18]