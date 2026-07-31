Christie Tops Westbrook to Win at Ohsweken

OHSWEKEN, ONT (July 31, 2026) — D.J. Christie won the winged 360 sprint car feature Friday night at Ohsweken Speedway. Christie passed Ohsweken sprint car point leader Dylan Westbrook on lap 10 and drove to a 2.525 second advantage at the finish for his third feature victory of the 2026 season.
Nick Sheridan slipped by Westbrook for the second position while Westbrook held on for the final podium position. Glenn Styres and Ryan Turner rounded out the top five.
Jesse Costa won the winged crate sprint car main event.
Ohsweken Speedway
Ohsweken, Ontario
Friday, July 31, 2026
Timed Hot Laps #1 (2 Laps)
1. 47X-Dylan Westbrook, 13.588[7]
2. 87XS-Skyler Evans, 13.838[8]
3. 90-Travis Cunningham, 13.918[5]
4. 45-Nick Sheridan, 14.004[2]
5. 88H-Josh Hansen, 14.010[1]
6. 68-Aaron Turkey, 14.361[3]
7. 11-Jamie Turner, 14.441[6]
8. 31C-Dale Curran, 14.602[4]
9. 81-Derek Jonathan, 14.719[9]
Timed Hot Laps #2 (2 Laps)
1. 12DD-Darren Dryden, 14.235[2]
2. 15-Ryan Turner, 14.286[1]
3. 84-Mike Lichty, 14.386[3]
4. 7-Eric Gledhill, 14.511[6]
5. 77E-Ashton VanEvery, 14.572[8]
6. 0-Glenn Styres, 14.578[4]
7. 21J-John Burbridge Jr, 15.328[7]
DNS: 84R-Tyler Rand
Timed Hot Laps #3 (2 Laps)
1. 39-Cory Turner, 14.199[1]
2. 5-DJ Christie, 14.248[2]
3. 5D-Jacob Dykstra, 14.384[5]
4. 21-Kyle Phillips, 14.508[3]
5. 70-Baily Heard, 14.972[8]
6. 29W-Tyler Ward, 15.071[7]
7. 77T-Tyeller Powless, 15.336[4]
8. 0C-Cole MacDonald, 15.594[6]
Qualifier #1 (8 Laps)
1. 87XS-Skyler Evans[1]
2. 88H-Josh Hansen[5]
3. 47X-Dylan Westbrook[4]
4. 45-Nick Sheridan[3]
5. 68-Aaron Turkey[6]
6. 90-Travis Cunningham[2]
7. 31C-Dale Curran[8]
8. 81-Derek Jonathan[9]
9. 11-Jamie Turner[7]
Qualifier #2 (8 Laps)
1. 15-Ryan Turner[1]
2. 7-Eric Gledhill[3]
3. 84-Mike Lichty[2]
4. 0-Glenn Styres[6]
5. 12DD-Darren Dryden[4]
6. 84R-Tyler Rand[8]
7. 77E-Ashton VanEvery[5]
8. 21J-John Burbridge Jr[7]
Qualifier #3 (8 Laps)
1. 5-DJ Christie[1]
2. 21-Kyle Phillips[3]
3. 39-Cory Turner[4]
4. 5D-Jacob Dykstra[2]
5. 70-Baily Heard[5]
6. 0C-Cole MacDonald[8]
7. 77T-Tyeller Powless[7]
8. 29W-Tyler Ward[6]
A-Main (25 Laps)
1. 5-DJ Christie[3]
2. 45-Nick Sheridan[10]
3. 47X-Dylan Westbrook[2]
4. 88H-Josh Hansen[7]
5. 0-Glenn Styres[11]
6. 15-Ryan Turner[4]
7. 39-Cory Turner[1]
8. 84-Mike Lichty[9]
9. 68-Aaron Turkey[13]
10. 21-Kyle Phillips[8]
11. 12DD-Darren Dryden[14]
12. 7-Eric Gledhill[6]
13. 87XS-Skyler Evans[5]
14. 90-Travis Cunningham[16]
15. 81-Derek Jonathan[22]
16. 5D-Jacob Dykstra[12]
17. 77T-Tyeller Powless[21]
18. 0C-Cole MacDonald[18]
19. 84R-Tyler Rand[17]
20. 31C-Dale Curran[19]
21. 29W-Tyler Ward[24]
22. 70-Baily Heard[15]
23. 77E-Ashton VanEvery[20]
24. 21J-John Burbridge Jr[23]
25. 11-Jamie Turner[25]
Winged Crate Sprint Cars
Timed Hot Laps #1 (2 Laps)
1. 52-Jesse Costa, 14.733[1]
2. 9-Liam Martin, 15.077[2]
3. 27H-Niko Hansen, 15.298[9]
4. 36-Jeremy May, 15.311[6]
5. 55-Cory Whittam, 15.417[7]
6. 44-Connor Ross, 15.491[4]
7. 20-Johnny Miller, 15.496[3]
8. 3S-Austin Roes, 15.521[8]
9. 88R-Riley Mercer, 15.830[5]
Timed Hot Laps #2 (2 Laps)
1. 4-Mack DeMan, 14.895[1]
2. 48-Lance Erskine, 14.970[6]
3. 16X-Keegan Baker, 15.143[7]
4. 26X-Campbell Baker, 15.224[2]
5. 78-Darren McLennan, 15.273[4]
6. 94-Ryan Fraser, 15.305[5]
7. 24A-AJ Lewis, 15.335[9]
8. 78X-Matt Boyes, 15.488[3]
9. 14B-Broden Weiler, 16.055[8]
Timed Hot Laps #3 (2 Laps)
1. 71-Mike Bowman, 15.003[1]
2. 14-Larry Gledhill, 15.025[4]
3. 50LS-Adrian Stahle, 15.163[2]
4. 57C-Cooper Fritz, 15.201[9]
5. 51-Trevor Young, 15.393[6]
6. 2-Travis Hofstetter, 15.685[7]
7. 28T-Cameron Thomson, 15.803[8]
8. 9C-Brian Nanticoke[3]
DNS: 22X-Brandon Sobeski
Timed Hot Laps #4 (2 Laps)
1. 2M-Steve Murdock, 14.759[1]
2. 24K-Kiana Teal, 15.116[5]
3. 1-Holly Porter, 15.251[2]
4. 89L-Logan Ferguson, 15.379[6]
5. 96-Tyler Lafantaisie, 15.435[8]
6. 53-Logan Shwedyk, 15.638[4]
7. 69K-Ken Hamilton, 15.689[3]
DNS: 2S-Al Sleight
Qualifier #1 (8 Laps)
1. 9-Liam Martin[1]
2. 52-Jesse Costa[4]
3. 55-Cory Whittam[5]
4. 27H-Niko Hansen[2]
5. 3S-Austin Roes[8]
6. 20-Johnny Miller[7]
7. 44-Connor Ross[6]
8. 36-Jeremy May[3]
9. 88R-Riley Mercer[9]
Qualifier #2 (8 Laps)
1. 48-Lance Erskine[1]
2. 4-Mack DeMan[4]
3. 16X-Keegan Baker[2]
4. 94-Ryan Fraser[6]
5. 26X-Campbell Baker[3]
6. 24A-AJ Lewis[7]
7. 78-Darren McLennan[5]
8. 78X-Matt Boyes[8]
9. 14B-Broden Weiler[9]
Qualifier #3 (8 Laps)
1. 14-Larry Gledhill[1]
2. 71-Mike Bowman[4]
3. 28T-Cameron Thomson[7]
4. 50LS-Adrian Stahle[2]
5. 57C-Cooper Fritz[3]
6. 51-Trevor Young[5]
7. 2-Travis Hofstetter[6]
8. 9C-Brian Nanticoke[8]
9. 22X-Brandon Sobeski[9]
Qualifier #4 (8 Laps)
1. 2M-Steve Murdock[4]
2. 1-Holly Porter[2]
3. 24K-Kiana Teal[1]
4. 53-Logan Shwedyk[6]
5. 2S-Al Sleight[8]
6. 69K-Ken Hamilton[7]
7. 89L-Logan Ferguson[3]
8. 96-Tyler Lafantaisie[5]
Last Chance Qualifier #(12 Laps)
1. 20-Johnny Miller[1]
2. 44-Connor Ross[5]
3. 78-Darren McLennan[6]
4. 24A-AJ Lewis[2]
5. 51-Trevor Young[3]
6. 89L-Logan Ferguson[8]
7. 36-Jeremy May[9]
8. 88R-Riley Mercer[13]
9. 14B-Broden Weiler[14]
10. 69K-Ken Hamilton[4]
11. 96-Tyler Lafantaisie[12]
12. 78X-Matt Boyes[10]
13. 9C-Brian Nanticoke[11]
14. 2-Travis Hofstetter[7]
15. 22X-Brandon Sobeski[15]
Feature (20 Laps)
1. 52-Jesse Costa[7]
2. 71-Mike Bowman[4]
3. 9-Liam Martin[2]
4. 4-Mack DeMan[1]
5. 2M-Steve Murdock[3]
6. 28T-Cameron Thomson[11]
7. 14-Larry Gledhill[5]
8. 3S-Austin Roes[17]
9. 1-Holly Porter[6]
10. 16X-Keegan Baker[10]
11. 48-Lance Erskine[8]
12. 57C-Cooper Fritz[19]
13. 27H-Niko Hansen[13]
14. 94-Ryan Fraser[14]
15. 20-Johnny Miller[21]
16. 53-Logan Shwedyk[16]
17. 24K-Kiana Teal[12]
18. 50LS-Adrian Stahle[15]
19. 51-Trevor Young[25]
20. 55-Cory Whittam[9]
21. 36-Jeremy May[27]
22. 24A-AJ Lewis[24]
23. 44-Connor Ross[22]
24. 78-Darren McLennan[23]
25. 89L-Logan Ferguson[26]
26. 88R-Riley Mercer[28]
27. 26X-Campbell Baker[18]
28. 2S-Al Sleight[20]