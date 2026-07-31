Bova Wins at Lernerville

SARVER, PA (July 31, 2026) — Cody Bova won the winged 410 sprint car feature Friday night at Lernerville Speedway. Bova led all 25-laps in route to his frist feature victory of the 2026 season. Ryan Smith, Jeremy Weaver, Carmen Perigo, Jr, and Leyton Wagner rounded out the top five.
Lernerville Speedway
Sarver, Pennsylvania
Friday, July 31, 2026
Winged 410 Sprint Cars
Qualifying
1. 22-Brandon Spithaler[4]
2. 10X-Ryan Smith[7]
3. 20B-Cody Bova[5]
4. 4W-Kasey Weaver[3]
5. 21-Carmen Perigo Jr[8]
6. 38-Leyton Wagner[6]
7. 00-Chris Frank[2]
8. 4K-Bill Kiley[9]
9. 82M-Roman Jones[1]
Qualifying 2
1. 5-Jeremy Weaver[3]
2. 2-AJ Flick[5]
3. 79W-Will Fleming[9]
4. 7K-Dan Shetler[1]
5. 3J-Jacob Begenwald[6]
6. 11-Carl Bowser[4]
7. 08-Danny Kuriger[2]
8. M4-Louie Mattes[8]
9. 7A-Tim Robertson[7]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 20B-Cody Bova[2]
2. 22-Brandon Spithaler[4]
3. 21-Carmen Perigo Jr[5]
4. 10X-Ryan Smith[3]
5. 38-Leyton Wagner[6]
6. 00-Chris Frank[7]
7. 82M-Roman Jones[9]
8. 4K-Bill Kiley[8]
9. 4W-Kasey Weaver[1]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 7K-Dan Shetler[1]
2. 79W-Will Fleming[2]
3. 5-Jeremy Weaver[4]
4. 2-AJ Flick[3]
5. 3J-Jacob Begenwald[5]
6. 11-Carl Bowser[6]
7. 08-Danny Kuriger[7]
8. M4-Louie Mattes[8]
9. 7A-Tim Robertson[9]
A-Main (25 Laps)
1. 20B-Cody Bova[3]
2. 10X-Ryan Smith[6]
3. 5-Jeremy Weaver[4]
4. 21-Carmen Perigo Jr[1]
5. 38-Leyton Wagner[7]
6. 00-Chris Frank[11]
7. 79W-Will Fleming[8]
8. 7K-Dan Shetler[2]
9. 11-Carl Bowser[12]
10. 08-Danny Kuriger[14]
11. 4W-Kasey Weaver[17]
12. M4-Louie Mattes[16]
13. 82M-Roman Jones[13]
14. 7A-Tim Robertson[18]
15. 22-Brandon Spithaler[10]
16. 3J-Jacob Begenwald[5]
17. 2-AJ Flick[9]
18. 4K-Bill Kiley[15]