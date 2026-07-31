Farmham Wins at Tri-City

FRANKLIN, PA (July 31, 2026) — Matt Farnham won the winged 410 sprint car feature Friday night at Tri-City Raceway Park. Logan McCandless, Derek Hauck, Bob Felmlee, and Dusty Larsonrounded out the top five.
Blaze Myers won the RUSH Sprint Car Series main event.
Tri-City Raceway Park
Franklin, Pennsylvania
Friday, July 31, 2026
Winged 410 Sprint Cars
Feature:
1. 7NY-Matt Farnham
2. 29M-Logan McCandless
3. 12j-Derek Hauck
4. 6-Bob Felmlee
5. 47L-Dusty Larson
6. 56N-Nash Gierke
7. 7-Chris Smith
8. X7-Andy Cavanaugh
9. 14K-Victoria Matus
10. 33-Brent Matus
11. 30-Jazlyn Boyles
12. 3J-Joel Mellon
13. 23-Charlie Utsinger
14. 13-Brandon Matus
15. 19M-Bodey McClintock
16. 23JR-Jack Sodeman Jr.
17. 32-Jeremy Kornbau
RUSH Sprint Car Series
Feature:
1. 41-Blaze Myers
2. 24-Gale Ruth Jr
3. 58-Logen Lockhart
4. 21-Grayson Bayle
5. 10-Brayden Blackshear
6. 54-Devon Deeter
7. 21N-Samantha Priest
8. 213-Lucas Roessner
9. 5B-Joe Buccola
10. 16-Jayden Shiffer
11. 17M-Charles McClintock
12. 9-Arnie Kent
13. 29-Owen James
14. 7-Cooper Macormac