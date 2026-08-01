Franek and Colagiovanni Win ESS/CRSA Double Header at Outlaw Speedway

DUNDEE, N.Y. (July 31, 2026) — Davie Franek and Paulie Colagiovanni Sr. won feature events Friday night at Outlaw Motor Speedway in a rare double header with the Empire Super Sprints an CRSA Sprint Car Series.
Franek took the lead from Jordan Poirier on lap eight and was able to drive away to a 1.576 second lead at the finish. Shawn Donath was able to get past Poirier for the runner up position while Poirier, Zach Sobotka, and Billy VanInwegen Jr. rounded out the top five.
In the CSRA feature Colagiovanni fended off a mid race challenge by Sobotka for the feature win over Kyle PIerce, Thomas, Sobotka, and Dillon Paddock.
Outlaw Speedway
Dundee, New York
Friday, July 31, 2026
Empire Super Sprints
Qualifying Flight A (2 Laps)
1. 21B-Spencer Burley, 13.381[5]
2. 3-Denny Peebles, 13.517[1]
3. 53-Shawn Donath, 13.564[6]
4. 90-Matt Tanner, 13.667[4]
5. 87-Jason Barney, 13.975[3]
6. 77-Matt Rotz, 14.007[2]
7. 31C-Maverick Coffey, 14.353[7]
Qualifying Flight B (1 Laps)
1. 66-Jordan Hutton, 13.516[1]
2. 28-Jordan Poirier, 13.567[5]
3. 4V-Billy VanInwegen Jr, 13.591[7]
4. 25G-Tyler Graves, 13.695[6]
5. 41-Dalton Rombough, 13.837[3]
6. 13T-Trevor Years, 13.922[4]
7. 29-Dalton Herrick, 14.111[2]
Qualifying Flight C (1 Laps)
1. 79-Jordan Thomas, 13.477[5]
2. 35-Jared Zimbardi, 13.567[3]
3. 28F-Davie Franek, 13.641[4]
4. 38-Zach Sobotka, 13.663[2]
5. 8-Dillon Paddock, 13.849[1]
6. 33-Lacey Hanson, 14.180[6]
ELab Heat Race #1 (8 Laps)
1. 53-Shawn Donath[3]
2. 3-Denny Peebles[2]
3. 90-Matt Tanner[4]
4. 87-Jason Barney[5]
5. 31C-Maverick Coffey[7]
6. 77-Matt Rotz[6]
7. 21B-Spencer Burley[1]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 66-Jordan Hutton[1]
2. 28-Jordan Poirier[2]
3. 4V-Billy VanInwegen Jr[3]
4. 13T-Trevor Years[6]
5. 25G-Tyler Graves[4]
6. 29-Dalton Herrick[7]
7. 41-Dalton Rombough[5]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 35-Jared Zimbardi[2]
2. 79-Jordan Thomas[1]
3. 28F-Davie Franek[3]
4. 38-Zach Sobotka[4]
5. 33-Lacey Hanson[6]
6. 8-Dillon Paddock[5]
Lanes Yamaha Dash #1 (4 Laps)
1. 4V-Billy VanInwegen Jr[1]
2. 79-Jordan Thomas[4]
3. 13T-Trevor Years[2]
4. 38-Zach Sobotka[3]
5. 90-Matt Tanner[6]
6. 3-Denny Peebles[5]
A-Main (25 Laps)
1. 28F-Davie Franek[5]
2. 53-Shawn Donath[1]
3. 28-Jordan Poirier[2]
4. 38-Zach Sobotka[10]
5. 4V-Billy VanInwegen Jr[7]
6. 35-Jared Zimbardi[4]
7. 87-Jason Barney[6]
8. 3-Denny Peebles[12]
9. 90-Matt Tanner[11]
10. 25G-Tyler Graves[14]
11. 8-Dillon Paddock[18]
12. 41-Dalton Rombough[20]
13. 31C-Maverick Coffey[13]
14. 79-Jordan Thomas[8]
15. 29-Dalton Herrick[17]
16. 33-Lacey Hanson[15]
17. 77-Matt Rotz[16]
18. 13T-Trevor Years[9]
19. 66-Jordan Hutton[3]
DNS: 21B-Spencer Burley
CRSA Sprint Car Series
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 48JR-Darryl Ruggles[2]
2. 48A-Alysha Bay[1]
3. 23-John Smith[4]
4. 10SR-Paul Colagiovanni Sr[8]
5. 3-Bailey Boyd[6]
6. D9-Dustin Sehn[5]
7. 3V-Zach Virkler[3]
8. 31C-Maverick Coffey[7]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 61-Johnny Scarborough[2]
2. 56V-Billy VanInwegen Jr[1]
3. 66-Jordan Hutton[5]
4. 25G-Tyler Graves[3]
5. 27G-Dillon Paddock[7]
6. 22-Gary Drum[4]
7. 9Z-Zach Bobbett[6]
8. 4-Cliff Pierce[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 29-Dalton Herrick[1]
2. 38-Zach Sobotka[4]
3. 15B-Spencer Burley[3]
4. 25NG-Nolan Groves[7]
5. 410-Jerry Sehn Jr[2]
6. 17E-Ethan Gray[5]
7. 30-Kirsten Dombroski[6]
8. 22M-CJ Jones[8]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 18C-Dan Craun[1]
2. 9K-Kyle Pierce[4]
3. 79-Jordan Thomas[6]
4. 18-Timmy Lotz[2]
5. 99-Adam Depuy[3]
6. 27W-Nick Webb[7]
7. 121-Steve Glover[5]
Elab Smokers Boutique Dash (10 Laps)
1. 66-Jordan Hutton[1]
2. 25NG-Nolan Groves[2]
3. 56V-Billy VanInwegen Jr[4]
4. 48A-Alysha Bay[3]
5. 23-John Smith[5]
6. 15B-Spencer Burley[6]
B Main (10 Laps)
1. D9-Dustin Sehn[2]
2. 27W-Nick Webb[1]
3. 22-Gary Drum[4]
4. 17E-Ethan Gray[3]
5. 9Z-Zach Bobbett[5]
6. 121-Steve Glover[7]
7. 4-Cliff Pierce[9]
8. 30-Kirsten Dombroski[6]
9. 3V-Zach Virkler[8]
10. 31C-Maverick Coffey[10]
11. 22M-CJ Jones[11]
A Main (25 Laps)
1. 10SR-Paul Colagiovanni Sr[2]
2. 9K-Kyle Pierce[3]
3. 79-Jordan Thomas[7]
4. 38-Zach Sobotka[8]
5. 27G-Dillon Paddock[15]
6. 56V-Billy VanInwegen Jr[11]
7. D9-Dustin Sehn[21]
8. 18C-Dan Craun[6]
9. 29-Dalton Herrick[4]
10. 3-Bailey Boyd[17]
11. 17E-Ethan Gray[24]
12. 61-Johnny Scarborough[5]
13. 25NG-Nolan Groves[10]
14. 15B-Spencer Burley[14]
15. 22-Gary Drum[23]
16. 410-Jerry Sehn Jr[20]
17. 23-John Smith[13]
18. 48JR-Darryl Ruggles[1]
19. 99-Adam Depuy[19]
20. 27W-Nick Webb[22]
21. 121-Steve Glover[25]
22. 66-Jordan Hutton[9]
23. 48A-Alysha Bay[12]
24. 18-Timmy Lotz[18]
25. 25G-Tyler Graves[16]