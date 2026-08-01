Feature Winners: Friday, July, 31, 2026

_Top Features, All Star Circuit of Champions, Attica Fremont Championship Series, Attica Raceway Park, Belleville High Banks, Black Hills Speedway, Bloomington Speedway, Buckeye Outlaw Sprint Series, Can-Am Speedway, Capital Region Sprint Car Association, Empire Super Sprints, FAST on Dirt, Jackson Motorplex, Jacksonville Speedway, Lernerville Speedway, Midwest Open Wheel Association, Midwest Pavement Midget Association, Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars, Midwest Sprint Touring Series RaceSavers, Northern Outlaw Sprint Association, Ohio Thunder IMCA RaceSaver Series, Ohio Valley Sprint Car Association, Ohsweken Speedway, POWRi Outlaw 410 Sprint Car Series, River Cities Speedway, RUSH Racing Series, Silver Dollar Speedway, Speed Tour Supermodifieds, Tri-City Raceway Park (PA), United Rebel Sprint Series, United Sprint Car Series, US 36 Raceway, USAC Midwest Wingless Racing Association, USAC National Sprint Car Series, USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Series, Williams Grove Speedway, World of Outlaws
Paulie Colagiovanni Sr. (Nick Meka Photo)
Paulie Colagiovanni Sr. (Nick Meka Photo)
Track City/ST Co. Track/Series Event Winner
Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS 305 Sprint Cars Bryabn Sebetto
Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS 410 Sprint Cars Cap Henry
Belleville High Banks Belleville, KS USA United Rebel Sprint Series Belleville 305 Sprint Car Nationals Joey Danley
Black Hills Speedway Rapid City, SD USA Winged 360 Sprint Cars Mike Pennel
Bloomington Speedway Bloomington, IN USA USAC National Sprint Car Series Indiana Sprint Week Robert Ballou
Can-Am Speedway La Fargeville, NY USA Winged Crate Sprint Cars Adam Turner
Cairns Speedway Edmonton, QLD AU Wingless V6 Sprint Cars Zane O’Toole
Cairns Speedway Edmonton, QLD AU Winged 360 Sprint Cars Gwesyn Dalliston
Electric City Speedway Butler, MO USA USAC Midwest Racing Association Jack Wagner
Grundy County Speedway Morris, IL USA Midwest Pavement Midget Series Rained Out
Hartford Motor Speedway Hartford, MI USA All Star Circuit of Champions Rained Out
Hattiesburg Speedway Hattiesburg, MS USA United Sprint Car Series Rained Out
Humboldt Speedway Humboldt, KS USA POWRi 410 Outlaw Sprint League Ryder McCutcheon
Jackson Motorplex Jackson, MN USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars Merle Johnson Memorial Rained Out
Jackson Motorplex Jackson, MN USA Midwest Sprint Touring Series RaceSavers Rained Out
Jackson County Speedway Jackson, OH USA Ohio Valley Sprint Car Association Jamie Myers
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Midwest Open Wheel Association Rained Out
Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 410 Sprint Cars Cody Bova
Mansfield Speedway Mansfield, OH USA Buckeye Outlaw Sprint Series Jakob Boxell
Mansfield Speedway Mansfield, OH USA FAST on Dirt Cale Thomas
Moler Raceway Park Williamsburg, OH USA Ohio Thunder IMCA RaceSaver Sprint Car Series Roman Gephart
Moler Raceway Park Williamsburg, OH USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Bryce Massingill
Motortplex at the Mill Emmett, ID USA Speed Tour Supermodifieds Rained Out
Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars D.J. Christie
Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Jesse Costa
Outlaw Speedway Dundee, NY USA CRSA Sprints Bryce Massingill
Outlaw Speedway Dundee, NY USA Empire Super Sprints Outlaw Summer Nationals Davie Franek
River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Northern Outlaw Sprint Association Paulie Colagiovanni Sr.
Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out
Tri City Raceway Park Franklin, PA USA RUSH Sprint Car Series Blaze Myers
Tri City Raceway Park Franklin, PA USA Winged 410 Sprint Cars Matt Farnham
US 36 Raceway Osborn, MO USA Winged 305 Sprint Cars Gunnar Pike
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA World of Outlaws Summer Nationals Buddy Kofoid