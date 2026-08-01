Feature Winners: Friday, July, 31, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Track/Series
|Event
|Winner
|Attica Raceway Park
|Attica, OH
|USA
|AFCS 305 Sprint Cars
|
|Bryabn Sebetto
|Attica Raceway Park
|Attica, OH
|USA
|AFCS 410 Sprint Cars
|
|Cap Henry
|Belleville High Banks
|Belleville, KS
|USA
|United Rebel Sprint Series
|Belleville 305 Sprint Car Nationals
|Joey Danley
|Black Hills Speedway
|Rapid City, SD
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Mike Pennel
|Bloomington Speedway
|Bloomington, IN
|USA
|USAC National Sprint Car Series
|Indiana Sprint Week
|Robert Ballou
|Can-Am Speedway
|La Fargeville, NY
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|
|Adam Turner
|Cairns Speedway
|Edmonton, QLD
|AU
|Wingless V6 Sprint Cars
|
|Zane O’Toole
|Cairns Speedway
|Edmonton, QLD
|AU
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Gwesyn Dalliston
|Electric City Speedway
|Butler, MO
|USA
|USAC Midwest Racing Association
|
|Jack Wagner
|Grundy County Speedway
|Morris, IL
|USA
|Midwest Pavement Midget Series
|
|Rained Out
|Hartford Motor Speedway
|Hartford, MI
|USA
|All Star Circuit of Champions
|
|Rained Out
|Hattiesburg Speedway
|Hattiesburg, MS
|USA
|United Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Humboldt Speedway
|Humboldt, KS
|USA
|POWRi 410 Outlaw Sprint League
|
|Ryder McCutcheon
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|Merle Johnson Memorial
|Rained Out
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|Midwest Sprint Touring Series RaceSavers
|
|Rained Out
|Jackson County Speedway
|Jackson, OH
|USA
|Ohio Valley Sprint Car Association
|
|Jamie Myers
|Jacksonville Speedway
|Jacksonville, IL
|USA
|Midwest Open Wheel Association
|
|Rained Out
|Lernerville Speedway
|Sarver, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Cody Bova
|Mansfield Speedway
|Mansfield, OH
|USA
|Buckeye Outlaw Sprint Series
|
|Jakob Boxell
|Mansfield Speedway
|Mansfield, OH
|USA
|FAST on Dirt
|
|Cale Thomas
|Moler Raceway Park
|Williamsburg, OH
|USA
|Ohio Thunder IMCA RaceSaver Sprint Car Series
|
|Roman Gephart
|Moler Raceway Park
|Williamsburg, OH
|USA
|USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series
|
|Bryce Massingill
|Motortplex at the Mill
|Emmett, ID
|USA
|Speed Tour Supermodifieds
|
|Rained Out
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Winged 360 Sprint Cars
|
|D.J. Christie
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Winged Crate Sprint Cars
|
|Jesse Costa
|Outlaw Speedway
|Dundee, NY
|USA
|CRSA Sprints
|
|Bryce Massingill
|Outlaw Speedway
|Dundee, NY
|USA
|Empire Super Sprints
|Outlaw Summer Nationals
|Davie Franek
|River Cities Speedway
|Grand Forks, ND
|USA
|Northern Outlaw Sprint Association
|
|Paulie Colagiovanni Sr.
|Silver Dollar Speedway
|Chico, CA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Tri City Raceway Park
|Franklin, PA
|USA
|RUSH Sprint Car Series
|
|Blaze Myers
|Tri City Raceway Park
|Franklin, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Matt Farnham
|US 36 Raceway
|Osborn, MO
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Gunnar Pike
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|USA
|World of Outlaws
|Summer Nationals
|Buddy Kofoid