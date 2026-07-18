Macri Scores Second Crown at Eldora

ROSSBURG, OH (July 18, 2026) — Anthony Macri made history Saturday night at ELdora Speedway by winning the 43rd Kings Royal with the World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series. Macri became the second driver in Eldora Speedway history to win the Kings Royal in two consecutive years, but it was far from an easy task as Macri lost the lead to Garet Williamson on lap 13 and rallied back through slower traffic to take the top position back from Williamson on lap 38. Macri then had to endure a fuel stop just before the green/white/checkered finish for the win, $200,000 prize, and becoming only the second driver to win the Kings Royal in back to back years.

43rd Kings Royal

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

Eldora Speedway

Rossburg, Ohio

Saturday, July 18, 2026

Honest Abe Roofing Qualifying (2 Laps)

1. 23D-Chase Dietz, 14.141[6]

2. 2-David Gravel, 14.304[2]

3. 1S-Logan Schuchart, 14.330[1]

4. 87-Aaron Reutzel, 14.343[25]

5. 83-Michael Kofoid, 14.430[35]

6. 21H-Brady Bacon, 14.456[15]

7. 15-Donny Schatz, 14.463[3]

8. 13-Tanner Holmes, 14.472[28]

9. 14M-Corey Day, 14.477[50]

10. 18-Sheldon Haudenschild, 14.480[22]

11. 19-Brent Marks, 14.487[4]

12. 21T-James McFadden, 14.502[23]

13. 21-Brian Brown, 14.556[31]

14. 77-Giovanni Scelzi, 14.597[14]

15. 1A-Cameron Smith, 14.605[5]

16. 9R-Chase Randall, 14.607[21]

17. 33W-Cap Henry, 14.613[19]

18. 39M-Anthony Macri, 14.701[20]

19. 41-Carson Macedo, 14.761[7]

20. 55-Kerry Madsen, 14.761[10]

21. 23-Garet Williamson, 14.777[45]

22. 7S-Chris Windom, 14.800[26]

23. 101-Kalib Henry, 14.811[27]

24. 24D-Danny Sams III, 14.818[11]

25. 17-Spencer Bayston, 14.835[16]

26. 2C-Cole Macedo, 14.864[12]

27. 71-Parker Price Miller, 14.869[18]

28. 14-Rico Abreu, 14.877[43]

29. 5-Brenham Crouch, 14.917[29]

30. 27-Emerson Axsom, 14.964[17]

31. 17GP-Brock Zearfoss, 15.042[30]

32. 7BC-Tyler Courtney, 15.131[49]

33. 87X-Steven Snyder Jr, 15.150[55]

34. 1K-Kelby Watt, 15.165[54]

35. 45W-Cory Eliason, 15.167[39]

36. 51-Ashton Torgerson, 15.224[46]

37. 11-TJ Stutts, 15.246[8]

38. 19JR-Joel Myers Jr, 15.270[53]

39. 26-Justin Peck, 15.275[44]

40. 88-Tanner Thorson, 15.290[32]

41. 5B-Karter Sarff, 15.298[9]

42. 11N-Darin Naida, 15.339[13]

43. 14Z-Zane DeVault, 15.456[42]

44. 27H-Bryce Lucius, 15.480[36]

45. 9-Daison Pursley, 15.507[51]

46. 28M-Conner Morrell, 15.577[33]

47. 6-Brad Lamberson, 15.585[48]

48. 42-Sye Lynch, 15.665[38]

49. 16C-Skylar Gee, 15.681[40]

50. 48-Danny Dietrich, 15.705[41]

51. 22-Brandon Spithaler, 16.134[52]

52. 15K-Creed Kemenah, 16.169[56]

53. 98-Ricky Peterson, 16.297[47]

54. 5J-Jeremy Weaver, 16.334[57]

55. G5-Gage Pulkrabek, 16.920[24]

56. 15C-Chris Andrews, [34]

57. 17B-Bill Balog, [37]

NOS Energy Drink Heat Race #1 (10 Laps)

1. 41-Carson Macedo[1]

2. 15-Donny Schatz[3]

3. 21-Brian Brown[2]

4. 23D-Chase Dietz[4]

5. 17-Spencer Bayston[5]

6. 17GP-Brock Zearfoss[6]

7. 16C-Skylar Gee[9]

8. 14Z-Zane DeVault[8]

9. G5-Gage Pulkrabek[10]

10. 11-TJ Stutts[7]

Knoxville Bound Heat Race #2 (10 Laps)

1. 55-Kerry Madsen[1]

2. 77-Giovanni Scelzi[2]

3. 13-Tanner Holmes[3]

4. 2-David Gravel[4]

5. 2C-Cole Macedo[5]

6. 7BC-Tyler Courtney[6]

7. 48-Danny Dietrich[9]

8. 19JR-Joel Myers Jr[7]

9. 27H-Bryce Lucius[8]

10. 15C-Chris Andrews[10]

WIX Filter Heat Race #3 (10 Laps)

1. 23-Garet Williamson[1]

2. 14M-Corey Day[3]

3. 1S-Logan Schuchart[4]

4. 1A-Cameron Smith[2]

5. 26-Justin Peck[7]

6. 71-Parker Price Miller[5]

7. 87X-Steven Snyder Jr[6]

8. 9-Daison Pursley[8]

9. 22-Brandon Spithaler[9]

Golf Cart Services Heat Race #4 (10 Laps)

1. 7S-Chris Windom[1]

2. 14-Rico Abreu[5]

3. 18-Sheldon Haudenschild[3]

4. 87-Aaron Reutzel[4]

5. 9R-Chase Randall[2]

6. 1K-Kelby Watt[6]

7. 88-Tanner Thorson[7]

8. 15K-Creed Kemenah[9]

9. 28M-Conner Morrell[8]

Tub O Towels Heat Race #5 (10 Laps)

1. 19-Brent Marks[3]

2. 101-Kalib Henry[1]

3. 83-Michael Kofoid[4]

4. 45W-Cory Eliason[6]

5. 33W-Cap Henry[2]

6. 6-Brad Lamberson[8]

7. 5B-Karter Sarff[7]

8. 98-Ricky Peterson[9]

9. 5-Brenham Crouch[5]

Air National Guard Heat Race #6 (10 Laps)

1. 39M-Anthony Macri[2]

2. 27-Emerson Axsom[5]

3. 51-Ashton Torgerson[6]

4. 21H-Brady Bacon[4]

5. 5J-Jeremy Weaver[9]

6. 24D-Danny Sams III[1]

7. 21T-James McFadden[3]

8. 11N-Darin Naida[7]

9. 42-Sye Lynch[8]

Toyota C-Main (12 Laps)

1. 19JR-Joel Myers Jr[2]

2. 21T-James McFadden[6]

3. 87X-Steven Snyder Jr[3]

4. 14Z-Zane DeVault[1]

5. 9-Daison Pursley[9]

6. 98-Ricky Peterson[11]

7. 27H-Bryce Lucius[8]

8. 5B-Karter Sarff[5]

9. 22-Brandon Spithaler[15]

10. 15K-Creed Kemenah[10]

11. 15C-Chris Andrews[14]

12. 11N-Darin Naida[12]

13. 28M-Conner Morrell[16]

14. G5-Gage Pulkrabek[7]

DNS: 88-Tanner Thorson

DNS: 11-TJ Stutts

DNS: 5-Brenham Crouch

DNS: 42-Sye Lynch

DNS: 17B-Bill Balog

MicroLite Last Chance Showdown (15 Laps)

1. 2C-Cole Macedo[2]

2. 17-Spencer Bayston[1]

3. 87-Aaron Reutzel[4]

4. 7BC-Tyler Courtney[8]

5. 21H-Brady Bacon[6]

6. 45W-Cory Eliason[5]

7. 1A-Cameron Smith[3]

8. 26-Justin Peck[9]

9. 16C-Skylar Gee[13]

10. 9R-Chase Randall[10]

11. 21T-James McFadden[20]

12. 1K-Kelby Watt[16]

13. 5J-Jeremy Weaver[12]

14. 17GP-Brock Zearfoss[7]

15. 48-Danny Dietrich[14]

16. 87X-Steven Snyder Jr[21]

17. 19JR-Joel Myers Jr[19]

18. 24D-Danny Sams III[18]

19. 71-Parker Price Miller[15]

20. 9-Daison Pursley[23]

21. 14Z-Zane DeVault[22]

22. 6-Brad Lamberson[17]

23. 98-Ricky Peterson[24]

24. 33W-Cap Henry[11]

NOS Energy Drink Feature (40 Laps)

1. 39M-Anthony Macri[1]

2. 14-Rico Abreu[10]

3. 77-Giovanni Scelzi[8]

4. 14M-Corey Day[9]

5. 23-Garet Williamson[4]

6. 83-Michael Kofoid[17]

7. 1S-Logan Schuchart[15]

8. 18-Sheldon Haudenschild[16]

9. 7S-Chris Windom[3]

10. 13-Tanner Holmes[14]

11. 2-David Gravel[20]

12. 27-Emerson Axsom[12]

13. 55-Kerry Madsen[5]

14. 41-Carson Macedo[6]

15. 15-Donny Schatz[7]

16. 7BC-Tyler Courtney[24]

17. 2C-Cole Macedo[21]

18. 21-Brian Brown[13]

19. 51-Ashton Torgerson[18]

20. 19-Brent Marks[2]

21. 17-Spencer Bayston[22]

22. 87-Aaron Reutzel[23]

23. 101-Kalib Henry[11]

24. 23D-Chase Dietz[19]