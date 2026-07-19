Dover Wins MSTS/NOSA Feature at Buffalo River

GLYNDON, MN (July 18, 2026) — Jack Dover won the Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Car Series / Northern Outlaw Sprint Association feature Saturday night at Buffalo River Speedway. Andy Pake, Christopher Tharm, Jade Hastings, and Weston Olson rounded out the top five.
Buffalo River Speedway
Glyndon, Minnesota
Saturday, July 18, 2026
Heat Race #1 – American Truck Store (10 Laps)
1. 16-Sean Rayhall[4]
2. 13-Mark Dobmeier[5]
3. 17B-Ryan Bickett[2]
4. 64-Andy Pake[7]
5. 84-Joshua Johnson[1]
6. 91-Reed Allex[6]
7. 99-Brody Graham[3]
Heat Race #2 – MedStar (10 Laps)
1. 9-Dominic Dobesh[1]
2. 81-Cole Vanderheiden[3]
3. 24T-Christopher Thram[5]
4. 11M-Brendan Mullen[2]
5. 26-Blake Egeland[7]
6. 15-Laela Eisenschenk[4]
7. 80P-Jacob Peterson[6]
Heat Race #3 – Precision Drywall (10 Laps)
1. 8H-Jade Hastings[1]
2. 14T-Tim Estenson[2]
3. 27-Weston Olson[5]
4. 10-Alex Truscinski[6]
5. 87A-Austin Hartmann[7]
6. 4S-Jeremy Snow[3]
7. 14-Tom Egeland[4]
Heat Race #4 – Performance One (10 Laps)
1. 31-Koby Werkmeister[1]
2. 53-Jack Dover[4]
3. 2W-Alex Pettas[3]
4. 8-Jack Croaker[5]
5. 41T-Travis Strandell[2]
DNS: 6-Zach Wilde
Dash
Buffalo Wild Wings (6 Laps)
1. 53-Jack Dover[2]
2. 24T-Christopher Thram[4]
3. 9-Dominic Dobesh[1]
4. 13-Mark Dobmeier[3]
5. 8H-Jade Hastings[7]
6. 81-Cole Vanderheiden[5]
7. 16-Sean Rayhall[6]
8. 31-Koby Werkmeister[8]
Tier 1 B-Main (10 Laps)
1. 15-Laela Eisenschenk[2]
2. 80P-Jacob Peterson[4]
3. 91-Reed Allex[1]
4. 14-Tom Egeland[5]
5. 4S-Jeremy Snow[3]
DNS: 99-Brody Graham
DNS: 6-Zach Wilde
ACS Roofing / Westover Masonry A-Main (30 Laps)
1. 53-Jack Dover[1]
2. 64-Andy Pake[10]
3. 24T-Christopher Thram[2]
4. 8H-Jade Hastings[5]
5. 27-Weston Olson[9]
6. 11M-Brendan Mullen[18]
7. 31-Koby Werkmeister[8]
8. 81-Cole Vanderheiden[6]
9. 9-Dominic Dobesh[3]
10. 16-Sean Rayhall[7]
11. 14T-Tim Estenson[11]
12. 17B-Ryan Bickett[14]
13. 8-Jack Croaker[15]
14. 10-Alex Truscinski[12]
15. 15-Laela Eisenschenk[21]
16. 13-Mark Dobmeier[4]
17. 14-Tom Egeland[24]
18. 2W-Alex Pettas[13]
19. 91-Reed Allex[23]
20. 80P-Jacob Peterson[22]
21. 41T-Travis Strandell[19]
22. 84-Joshua Johnson[20]
23. 87A-Austin Hartmann[17]
24. 26-Blake Egeland[16]