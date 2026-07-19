Shane Hopkins Wins at Placerville

PLACERVILLE, CA (July 18, 2026) — Shane Hopkins won the Sprint Car Challenge Tour feature as part of Western Sprint Tour Speedweek Saturday at Placerville Speedway. Andy Forsberg, Colby Copeland, Braden Chiaramonte, and Tony Gomes rounded out the top five.
Sprint Car Challenge Tour
Placerville Speedway
Placerville, California
Saturday, July 18, 2026
Qualifying
1. 93-Landon Henry, 10.486[12]
2. 7-Seth Standley, 10.514[2]
3. 00-Steel Powell, 10.537[6]
4. 15AZ-Nick Parker, 10.658[15]
5. 21-Shane Hopkins, 10.661[5]
6. 73B-Braden Chiaramonte, 10.675[13]
7. 26-Corbin Rueschenberg, 10.703[20]
8. 92-Andy Forsberg, 10.736[19]
9. 75-Tony Gomes, 10.742[3]
10. 9L-Luke Hayes, 10.775[4]
11. 9T-Camden Robustelli, 10.776[11]
12. 55D-Dawson Hammes, 10.810[18]
13. 51-Jake Morgan, 10.825[10]
14. 42X-Justyn Cox, 10.828[22]
15. 28K-Bryant Bell, 10.838[9]
16. 7C-Colby Copeland, 10.840[14]
17. 14W-Jodie Robinson, 10.841[8]
18. 56C-Carson Hammes, 10.872[1]
19. 77-Levi Klatt, 10.942[26]
20. 17J-Josh Young, 10.953[17]
21. 29-Cole Croft, 10.988[27]
22. 94-Greg Decaires V, 11.036[16]
23. 20-Justin Bradway, 11.084[24]
24. 85-AJ Alderman, 11.108[23]
25. 8-Aydan Saunders, 11.114[25]
26. 1W-Trey Walters, 11.346[28]
27. 5D-Destry Miller, 11.371[7]
28. 93DT-Stephen Ingraham, 11.377[21]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 15AZ-Nick Parker[1]
2. 26-Corbin Rueschenberg[2]
3. 9L-Luke Hayes[3]
4. 93-Landon Henry[4]
5. 7C-Colby Copeland[6]
6. 51-Jake Morgan[5]
7. 94-Greg Decaires V[8]
8. 8-Aydan Saunders[9]
9. 93DT-Stephen Ingraham[10]
10. 77-Levi Klatt[7]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 21-Shane Hopkins[1]
2. 92-Andy Forsberg[2]
3. 7-Seth Standley[4]
4. 9T-Camden Robustelli[3]
5. 42X-Justyn Cox[5]
6. 14W-Jodie Robinson[6]
7. 17J-Josh Young[7]
8. 1W-Trey Walters[9]
9. 20-Justin Bradway[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 73B-Braden Chiaramonte[1]
2. 55D-Dawson Hammes[3]
3. 75-Tony Gomes[2]
4. 29-Cole Croft[7]
5. 56C-Carson Hammes[6]
6. 00-Steel Powell[4]
7. 85-AJ Alderman[8]
8. 28K-Bryant Bell[5]
9. 5D-Destry Miller[9]
Dash (6 Laps)
1. 00-Steel Powell[1]
2. 21-Shane Hopkins[2]
3. 73B-Braden Chiaramonte[3]
4. 15AZ-Nick Parker[6]
5. 7-Seth Standley[4]
6. 93-Landon Henry[5]
B Main (12 Laps)
1. 94-Greg Decaires V[3]
2. 17J-Josh Young[4]
3. 8-Aydan Saunders[6]
4. 85-AJ Alderman[5]
5. 93DT-Stephen Ingraham[8]
6. 1W-Trey Walters[7]
7. 77-Levi Klatt[2]
8. 20-Justin Bradway[9]
9. 28K-Bryant Bell[1]
10. 5D-Destry Miller[10]
A Main (30 Laps)
1. 21-Shane Hopkins[2]
2. 92-Andy Forsberg[8]
3. 7C-Colby Copeland[14]
4. 73B-Braden Chiaramonte[3]
5. 75-Tony Gomes[11]
6. 15AZ-Nick Parker[4]
7. 56C-Carson Hammes[16]
8. 00-Steel Powell[1]
9. 9T-Camden Robustelli[12]
10. 93DT-Stephen Ingraham[23]
11. 93-Landon Henry[6]
12. 55D-Dawson Hammes[9]
13. 51-Jake Morgan[17]
14. 8-Aydan Saunders[21]
15. 1W-Trey Walters[24]
16. 9L-Luke Hayes[10]
17. 26-Corbin Rueschenberg[7]
18. 7-Seth Standley[5]
19. 94-Greg Decaires V[19]
20. 14W-Jodie Robinson[18]
21. 85-AJ Alderman[22]
22. 42X-Justyn Cox[15]
23. 17J-Josh Young[20]
24. 29-Cole Croft[13]