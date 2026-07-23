Reutzel Rebounds From Lernerville Disappointment by Winning at Ransomville

By T.J. Buffenbarger

RANSOMVILLE, N.Y. (July 23, 2026) — Aaron Reutzel snapped out of a short dry spell without victory lane by winning the Interstate Batteries High Limit Racing feature Thursday night at Ransomville Speedway. Reutzel, from Clute, Texas, took the lead from Sye Lynch on lap 17 and held off Tyler Courtney over the final 10 laps for the victory.

The win signified a rebound for Reutzel and his team after are short string of finishes that were not up to his team’s expectations that included a pair of finishes of 22nd during the Kings Royal at Eldora Speedway and a 23rd place finish at Lernerville Speedway during the Don Martin Memorial Silver Cup where Reutzel was challenging for the lead when he crashed out of that event.

Courtney, Brent Marks, Lynch, and Daison Pursley rounded out the top five.

Interstate Batteries High Limit Racing

Ransomville Speedway

Ransomville, New York

Thursday, July 23, 2026

Capital Custom Trailers Qualifying A (2 Laps)

1. 26-Justin Peck, 14.367[5]

2. 7BC-Tyler Courtney, 14.435[2]

3. 13-Tanner Holmes, 14.674[10]

4. 42-Sye Lynch, 14.684[1]

5. 55-Kerry Madsen, 14.703[3]

6. 12DD-Darren Dryden, 14.736[13]

7. 5C-DJ Christie, 14.831[7]

8. 8-Billy Dietrich, 14.831[8]

9. 24D-Danny Sams III, 14.899[17]

10. 24-Rico Abreu, 14.955[18]

11. 9R-Chase Randall, 14.962[15]

12. 01-Danny Varin, 15.054[6]

13. G5-Gage Pulkrabek, 15.147[16]

14. 21-Alex Therrien, 15.199[4]

15. 22-Jonathan Preston, 15.448[14]

16. 94-Todd Hoddick, 15.732[9]

17. 47-Brett Brunkenhoefer, 16.512[11]

18. (DQ) 3G-Dale Gosselin, 15.740[12]

Capital Custom Trailers Qualifying B (2 Laps)

1. 88-Tanner Thorson, 14.490[7]

2. 87-Aaron Reutzel, 14.573[17]

3. 17GP-Brock Zearfoss, 14.596[18]

4. 9-Daison Pursley, 14.626[3]

5. 19-Brent Marks, 14.637[1]

6. 5-Brenham Crouch, 14.653[8]

7. 7NY-Matt Farnham, 14.712[9]

8. 77-Giovanni Scelzi, 14.762[4]

9. 28-Jordan Poirier, 14.886[10]

10. 7S-Chris Windom, 15.041[6]

11. 1-Nate Dussel, 15.234[13]

12. 79-Jordan Thomas, 15.261[11]

13. 15-Ryan Turner, 15.432[14]

14. 35-Jared Zimbardi, 15.441[2]

15. 21K-Kyle Phillips, 15.735[5]

16. 21B-Spencer Burley, 15.823[12]

17. 11H-Hayden Miller, 15.866[16]

18. 77T-Tyeller Powless, 16.107[15]

TJ Forged Heat Race #1 (8 Laps)

1. 13-Tanner Holmes[1]

2. 26-Justin Peck[4]

3. 55-Kerry Madsen[2]

4. 9R-Chase Randall[6]

5. 24D-Danny Sams III[5]

6. G5-Gage Pulkrabek[7]

7. 5C-DJ Christie[3]

8. 22-Jonathan Preston[8]

9. 47-Brett Brunkenhoefer[9]

DMI Heat Race #2 (8 Laps)

1. 42-Sye Lynch[1]

2. 7BC-Tyler Courtney[4]

3. 12DD-Darren Dryden[2]

4. 24-Rico Abreu[5]

5. 8-Billy Dietrich[3]

6. 01-Danny Varin[6]

7. 21-Alex Therrien[7]

8. 3G-Dale Gosselin[9]

9. 94-Todd Hoddick[8]

BR Motorsports Heat Race #3 (8 Laps)

1. 19-Brent Marks[2]

2. 88-Tanner Thorson[4]

3. 17GP-Brock Zearfoss[1]

4. 1-Nate Dussel[6]

5. 28-Jordan Poirier[5]

6. 7NY-Matt Farnham[3]

7. 15-Ryan Turner[7]

8. 21K-Kyle Phillips[8]

9. 11H-Hayden Miller[9]

Rod End Supply Heat Race #4 (8 Laps)

1. 9-Daison Pursley[1]

2. 77-Giovanni Scelzi[3]

3. 5-Brenham Crouch[2]

4. 7S-Chris Windom[5]

5. 87-Aaron Reutzel[4]

6. 79-Jordan Thomas[6]

7. 35-Jared Zimbardi[7]

8. 77T-Tyeller Powless[9]

9. 21B-Spencer Burley[8]

FK Rod Ends Dash (7 Laps)

1. 42-Sye Lynch[1]

2. 13-Tanner Holmes[4]

3. 19-Brent Marks[2]

4. 87-Aaron Reutzel[6]

5. 7BC-Tyler Courtney[5]

6. 88-Tanner Thorson[3]

7. 9-Daison Pursley[8]

8. 26-Justin Peck[7]

Winters Performance B-Main (12 Laps)

1. 5C-DJ Christie[1]

2. 7NY-Matt Farnham[2]

3. 79-Jordan Thomas[4]

4. 01-Danny Varin[5]

5. G5-Gage Pulkrabek[3]

6. 21-Alex Therrien[7]

7. 15-Ryan Turner[6]

8. 21K-Kyle Phillips[10]

9. 11H-Hayden Miller[14]

10. 35-Jared Zimbardi[8]

11. 77T-Tyeller Powless[12]

12. 94-Todd Hoddick[15]

13. 21B-Spencer Burley[16]

14. 47-Brett Brunkenhoefer[13]

15. 22-Jonathan Preston[9]

16. 3G-Dale Gosselin[11]

Interstate Batteries A-Main (30 Laps)

1. 87-Aaron Reutzel[4]

2. 7BC-Tyler Courtney[5]

3. 19-Brent Marks[3]

4. 42-Sye Lynch[1]

5. 9-Daison Pursley[7]

6. 77-Giovanni Scelzi[10]

7. 26-Justin Peck[8]

8. 88-Tanner Thorson[6]

9. 17GP-Brock Zearfoss[12]

10. 55-Kerry Madsen[9]

11. 24-Rico Abreu[15]

12. 12DD-Darren Dryden[11]

13. 24D-Danny Sams III[17]

14. 28-Jordan Poirier[20]

15. 9R-Chase Randall[13]

16. 8-Billy Dietrich[19]

17. 7S-Chris Windom[18]

18. 01-Danny Varin[24]

19. 1-Nate Dussel[16]

20. 13-Tanner Holmes[2]

21. 5-Brenham Crouch[14]

22. 7NY-Matt Farnham[22]

23. 79-Jordan Thomas[23]

24. 5C-DJ Christie[21]