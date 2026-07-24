Myers Sweeps IRA Program at Mississippi Thunder Speedway

FOUNTAIN VALLEY, WI (July 24, 2026) — Joel Myers Jr. completed a clean sweep of the Auto Value/Bumper to Bumper Interstate Racing Association program Friday night at Mississippi Thunder Speedway. Myers was quick qualifier, won his heat race, won the dash, and the 30 laps feature event.
Ayrton Gennetten, Kasey Kahne, Travis Arenz, and Jake Blackhurst rounded out the top five.
Will Armitage’s lead in the IRA point standings is now at 23 markers ahead of Arnez and 39 points ahead of third place Logan Julien.
Auto Value/Bumper to Bumper Interstate Racing Association
Mississippi Thunder Speedway
Fountain City, Wisconsin
Friday, July 24, 2026
Qualifying
1. 19-Joel Myers Jr, 12.029[5]
2. 25T-Travis Arenz, 12.081[3]
3. 11M-Brendan Mullen, 12.139[9]
4. 1K-Kelby Watt, 12.149[4]
5. 4-Alex Pokorski, 12.151[1]
6. 6-JJ Hickle, 12.209[14]
7. 87A-Austin Hartmann, 12.239[2]
8. 4T-Kasey Kahne, 12.252[11]
9. 33-Scotty Broty, 12.279[7]
10. 6DC-Will Armitage, 12.284[6]
11. 85J-Logan Julien, 12.296[16]
12. 3-Ayrton Gennetten, 12.332[12]
13. 37-Bryce Norris, 12.399[8]
14. 65-Jordan Goldesberry, 12.407[15]
15. 9X-Paul Nienhiser, 12.451[20]
16. 8-Will Gerrits, 12.499[10]
17. 14-Brooke Tatnell, 12.585[22]
18. 96-Jake Blackhurst, 12.702[29]
19. 26T-Tyler Tischendorf, 12.867[17]
20. 15K-Creed Kemenah, 12.881[30]
21. 26-Cody Schlafer, 12.914[19]
22. 1-Amelia Eisenschenk, 12.937[13]
23. 2W-Scott Neitzel, 13.005[23]
24. 21H-TJ Haddy, 13.193[27]
25. 4K-Kris Spitz, 13.251[21]
26. 25-Danny Schlafer, 13.334[25]
27. 68-Dave Uttech, 13.397[28]
28. 91-Reed Allex, 13.762[18]
29. 24-Scott Conger, 14.334[26]
30. 15-Laela Eisenschenk[24]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 19-Joel Myers Jr[4]
2. 6DC-Will Armitage[1]
3. 1K-Kelby Watt[3]
4. 37-Bryce Norris[5]
5. 8-Will Gerrits[6]
6. 26T-Tyler Tischendorf[7]
7. 1-Amelia Eisenschenk[8]
8. 4K-Kris Spitz[9]
9. 87A-Austin Hartmann[2]
10. 91-Reed Allex[10]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 4T-Kasey Kahne[2]
2. 85J-Logan Julien[1]
3. 25T-Travis Arenz[4]
4. 15K-Creed Kemenah[7]
5. 14-Brooke Tatnell[6]
6. 65-Jordan Goldesberry[5]
7. 4-Alex Pokorski[3]
8. 2W-Scott Neitzel[8]
9. 25-Danny Schlafer[9]
10. 24-Scott Conger[10]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 3-Ayrton Gennetten[1]
2. 6-JJ Hickle[3]
3. 33-Scotty Broty[2]
4. 96-Jake Blackhurst[6]
5. 9X-Paul Nienhiser[5]
6. 11M-Brendan Mullen[4]
7. 68-Dave Uttech[9]
8. 26-Cody Schlafer[7]
9. 21H-TJ Haddy[8]
DNS: 15-Laela Eisenschenk
Dash #1 (4 Laps)
1. 19-Joel Myers Jr[1]
2. 85J-Logan Julien[3]
3. 4T-Kasey Kahne[5]
4. 25T-Travis Arenz[2]
5. 6DC-Will Armitage[4]
Dash #2 (4 Laps)
1. 1K-Kelby Watt[1]
2. 3-Ayrton Gennetten[3]
3. 33-Scotty Broty[2]
4. 11M-Brendan Mullen[4]
5. 6-JJ Hickle[5]
B-Main (12 Laps)
1. 1-Amelia Eisenschenk[3]
2. 4-Alex Pokorski[1]
3. 87A-Austin Hartmann[2]
4. 2W-Scott Neitzel[6]
5. 21H-TJ Haddy[8]
6. 24-Scott Conger[11]
7. 25-Danny Schlafer[9]
8. 4K-Kris Spitz[7]
9. 26-Cody Schlafer[5]
10. 91-Reed Allex[10]
11. 68-Dave Uttech[4]
DNS: 15-Laela Eisenschenk
A-Main (30 Laps)
1. 19-Joel Myers Jr[1]
2. 3-Ayrton Gennetten[4]
3. 4T-Kasey Kahne[5]
4. 25T-Travis Arenz[7]
5. 96-Jake Blackhurst[12]
6. 6DC-Will Armitage[9]
7. 33-Scotty Broty[6]
8. 15K-Creed Kemenah[13]
9. 11M-Brendan Mullen[8]
10. 9X-Paul Nienhiser[14]
11. 65-Jordan Goldesberry[17]
12. 1-Amelia Eisenschenk[19]
13. 14-Brooke Tatnell[16]
14. 1K-Kelby Watt[2]
15. 37-Bryce Norris[11]
16. 2W-Scott Neitzel[22]
17. 4-Alex Pokorski[20]
18. 87A-Austin Hartmann[21]
19. 21H-TJ Haddy[23]
20. 24-Scott Conger[24]
21. 26T-Tyler Tischendorf[18]
22. 6-JJ Hickle[10]
23. 8-Will Gerrits[15]
24. 85J-Logan Julien[3]