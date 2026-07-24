Sunshine Wins High Limit Feature at Stateline Speedway

BUSTI, NY (July 24, 2026) — Tyler Courtney won the Interstate Batteries High Limit Racing feature event Friday night at Stateline Speedway. Courtney led all 30 laps in route to the victory over Aaron Reutzel, Justin Peck, Giovanni Scelzi, and Rico Abreu.
Interstate Batteries High Limit Racing
Stateline Speedway
Busti, New York
Friday, July 24, 2026
Capital Custom Trailers Qualifying (2 Laps)
1. 7BC-Tyler Courtney, 13.973[4]
2. 24D-Danny Sams III, 14.215[5]
3. 26-Justin Peck, 14.216[22]
4. 87-Aaron Reutzel, 14.225[12]
5. 77-Giovanni Scelzi, 14.233[7]
6. 19-Brent Marks, 14.277[29]
7. 9R-Chase Randall, 14.316[24]
8. 24-Rico Abreu, 14.338[19]
9. 42-Sye Lynch, 14.350[1]
10. 17GP-Brock Zearfoss, 14.383[16]
11. 55-Kerry Madsen, 14.429[15]
12. 5C-DJ Christie, 14.451[6]
13. 5-Brenham Crouch, 14.477[8]
14. 9-Daison Pursley, 14.488[31]
15. 88-Tanner Thorson, 14.520[28]
16. 13-Tanner Holmes, 14.541[14]
17. 15-Ryan Turner, 14.567[13]
18. 12DD-Darren Dryden, 14.577[20]
19. 01-Danny Varin, 14.636[9]
20. G5-Gage Pulkrabek, 14.725[10]
21. 7C-Dylan Swiernik, 14.727[11]
22. 1-Nate Dussel, 14.800[26]
23. 8-Billy Dietrich, 14.822[21]
24. 7NY-Matt Farnham, 14.846[2]
25. 35-Jared Zimbardi, 14.888[18]
26. 11H-Hayden Miller, 14.903[3]
27. 38-Leyton Wagner, 14.910[23]
28. 28-Jordan Poirier, 14.927[30]
29. 21B-Spencer Burley, 15.237[25]
30. 94-Todd Hoddick, 15.275[27]
31. 47-Brett Brunkenhoefer, 16.224[17]
TJ Forged Heat Race #1 (8 Laps)
1. 7BC-Tyler Courtney[4]
2. 77-Giovanni Scelzi[1]
3. 42-Sye Lynch[2]
4. 5-Brenham Crouch[3]
5. 7C-Dylan Swiernik[6]
6. 15-Ryan Turner[5]
7. 35-Jared Zimbardi[7]
8. 21B-Spencer Burley[8]
DMI Heat Race #2 (8 Laps)
1. 19-Brent Marks[1]
2. 17GP-Brock Zearfoss[2]
3. 9-Daison Pursley[3]
4. 1-Nate Dussel[6]
5. 24D-Danny Sams III[4]
6. 12DD-Darren Dryden[5]
7. 11H-Hayden Miller[7]
8. 94-Todd Hoddick[8]
BR Motorsports Heat Race #3 (8 Laps)
1. 55-Kerry Madsen[2]
2. 9R-Chase Randall[1]
3. 26-Justin Peck[4]
4. 88-Tanner Thorson[3]
5. 01-Danny Varin[5]
6. 8-Billy Dietrich[6]
7. 38-Leyton Wagner[7]
8. 47-Brett Brunkenhoefer[8]
Rod End Supply Heat Race #4 (8 Laps)
1. 87-Aaron Reutzel[4]
2. 24-Rico Abreu[1]
3. 13-Tanner Holmes[3]
4. 5C-DJ Christie[2]
5. 7NY-Matt Farnham[6]
6. G5-Gage Pulkrabek[5]
7. 28-Jordan Poirier[7]
FK Rod Ends Dash (7 Laps)
1. 87-Aaron Reutzel[2]
2. 7BC-Tyler Courtney[1]
3. 24-Rico Abreu[3]
4. 77-Giovanni Scelzi[5]
5. 26-Justin Peck[4]
6. 19-Brent Marks[8]
7. 24D-Danny Sams III[6]
8. 55-Kerry Madsen[7]
Winters Performance B-Main (12 Laps)
1. 12DD-Darren Dryden[2]
2. G5-Gage Pulkrabek[4]
3. 28-Jordan Poirier[8]
4. 8-Billy Dietrich[3]
5. 15-Ryan Turner[1]
6. 38-Leyton Wagner[7]
7. 21B-Spencer Burley[9]
8. 11H-Hayden Miller[6]
9. 94-Todd Hoddick[10]
10. 47-Brett Brunkenhoefer[11]
11. 35-Jared Zimbardi[5]
Interstate Batteries A-Main (30 Laps)
1. 7BC-Tyler Courtney[2]
2. 87-Aaron Reutzel[1]
3. 26-Justin Peck[5]
4. 77-Giovanni Scelzi[4]
5. 24-Rico Abreu[3]
6. 42-Sye Lynch[11]
7. 9R-Chase Randall[10]
8. 19-Brent Marks[6]
9. 17GP-Brock Zearfoss[9]
10. 9-Daison Pursley[12]
11. 1-Nate Dussel[15]
12. 13-Tanner Holmes[13]
13. 88-Tanner Thorson[16]
14. 24D-Danny Sams III[7]
15. 5-Brenham Crouch[14]
16. 55-Kerry Madsen[8]
17. G5-Gage Pulkrabek[22]
18. 7C-Dylan Swiernik[18]
19. 01-Danny Varin[19]
20. 12DD-Darren Dryden[21]
21. 5C-DJ Christie[17]
22. 28-Jordan Poirier[23]
23. 8-Billy Dietrich[24]
24. 7NY-Matt Farnham[20]