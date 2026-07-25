Jake Neuman Wins at Jacksonville

JACKSONVILLE, IL (July 24, 2026) — Jake Neuman won the winged 410 sprint car feature Saturday night at Jacksonville Speedway. John Barnard, Mario Clouser from 10th starting position, Colton Fisher, and Shane O’Banion rounded out the top five.
Kenton Pope wont he 305 sprint car main event.
Jacksonville Speedway
Jacksonville, Illinois
Friday, July 24, 2026
Winged 410 Sprint Cars
Heat Race #1 (10 Laps)
1. B8-John Barnard[2]
2. 33$-Shane O’Banion[4]
3. 99-Jarrett Weyant[1]
4. 83-Mitchell Davis[6]
5. 17-Paul Haley[5]
6. S46-Isla Rowett[3]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 3N-Jake Neuman[3]
2. 29-Brayton Lynch[4]
3. 7-Paul Solomon[2]
4. 5H-Mario Clouser[5]
5. 52F-Logan Faucon[1]
6. 92-Stephen “Gravy” Fairfield[6]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 77U-Chris Urish[2]
2. 47-Korey Weyant[4]
3. 11-Colton Fisher[5]
4. 58-Bryan Brewster[1]
5. 2-Seth Polus[3]
A-Main (25 Laps)
1. 3N-Jake Neuman[1]
2. B8-John Barnard[2]
3. 5H-Mario Clouser[10]
4. 11-Colton Fisher[7]
5. 33$-Shane O’Banion[4]
6. 77U-Chris Urish[3]
7. 7-Paul Solomon[9]
8. 47-Korey Weyant[6]
9. 83-Mitchell Davis[8]
10. 52F-Logan Faucon[15]
11. 99-Jarrett Weyant[11]
12. S46-Isla Rowett[16]
13. 29-Brayton Lynch[5]
14. 58-Bryan Brewster[12]
15. 17-Paul Haley[13]
DNS: 92-Stephen “Gravy” Fairfield
DNS: 2-Seth Polus
Winged 305 Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 14T-Evan Turner[3]
2. 21-Aarik Andruskevitch[4]
3. X-Joe Jiannoni[5]
4. 2C-Codey Smith[2]
5. 36-Landon Miner[6]
6. 10-Brandon Logue[1]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 19-Kenton Pope[4]
2. 55H-Hayden Harvey[6]
3. 88-Riley Scott[1]
4. 22K-Kelli Harter[5]
5. 18L-Kasen Clark[3]
6. 7-Patrick Ryan[2]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 8-BJ Simmerman[4]
2. 19D-Drexler Pope[1]
3. 37-Austin Motley[6]
4. 9-Kysen Ray[5]
5. 8V-George Vaniter[2]
6. 81-Greg Northrop[3]
A-Main (20 Laps)
1. 19-Kenton Pope[1]
2. 8-BJ Simmerman[2]
3. 55H-Hayden Harvey[3]
4. 21-Aarik Andruskevitch[5]
5. 37-Austin Motley[6]
6. 88-Riley Scott[11]
7. 14T-Evan Turner[4]
8. 22K-Kelli Harter[9]
9. 19D-Drexler Pope[8]
10. 36-Landon Miner[12]
11. 9-Kysen Ray[10]
12. 2C-Codey Smith[13]
13. 8V-George Vaniter[15]
14. 10-Brandon Logue[18]
15. X-Joe Jiannoni[7]
16. 18L-Kasen Clark[14]
DNS: 81-Greg Northrop
DNS: 7-Patrick Ryan