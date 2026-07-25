PPM Wins FAST Feature at Tri-City

FRANKLIN, PA (July 24, 2026) — Parker Price-Miller won the FAST on Dirt feature Friday night at Tri-City Motor Speedway. Bob Felmlee, Ricky Peterson Jr, Jeremy Weaver, and Brandon Spithaler rounded out the top five.
FAST on Dirt
Tri-City Raceway Park
Franklin, Pennsylvania
Friday, July 24, 2026
Feature:
1. 71-Parker Price-Miller
2. 6-Bob Felmlee
3. 98-Ricky Peterson Jr
4. 5-Jeremy Weaver
5. 22-Brandon Spithaler
6. W20-Greg Wilson
7. 45-Cale Thomas
8. 2-AJ Flick
9. 13-Brandon Matus
10. 68G-Tyler Gunn
11. 6J-Jonah Aumend
12. 19-Tyler Esh
13. 32-Jeremy Kornbau
14. 22E-Nash Ealy
15. 88J-Joey Amantea
16. 3-John Jerich
17. 3TN-Tyler Newhart
18. 47L-Dusty Larson
19. X7-Andy Cavanaugh
20. 33-Brent Matus
21. 86-Michael Lutz
22. m4-Louie Mattes
23. 19M-Bodey McClintock
24. 3J-Joel Mellon