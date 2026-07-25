Timms Wins MSTS Feature at Jackson Motorplex

JACKSON, MN (July 24, 2026) — Ryan Timms continues to heat up as the summer progresses picking up the feature victory with the Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars at Jackson Motorplex. Timms was able to take the lead from on lap 11 and drove off to his eighth feature victory of the 2026 season.
Cameron Martin, Austin McCarl, Jy Corbet, and Chris Martin rounded out the top five.
Gunnar Pike won the winged 305 sprint car main event.
Jackson Motorplex
Jackson, Minnesota
Friday, July 24, 2026
Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
Heat Race #1 – American Truck Store (8 Laps)
1. 16-Sean Rayhall[2]
2. 23W-Scott Winters[6]
3. 25-Jy Corbet[3]
4. 11D-Dominic White[4]
5. 8-Jacob Hughes[7]
6. 4S-Jeremy Snow[1]
7. 81-Cole Vanderheiden[5]
8. 12L-John Lambertz[8]
9. 17B-Ryan Bickett[9]
Heat Race #2 – MedStar (8 Laps)
1. 88-Brogan Carder[2]
2. 44-Chris Martin[3]
3. 10-Ryan Timms[6]
4. K4W-Matt Wasmund[1]
5. 53-Jack Dover[7]
6. 14H-Matt Juhl[5]
7. 80P-Jacob Peterson[8]
8. 91-Andrew Sullivan[4]
Heat Race #3 – Precision Drywall (8 Laps)
1. 4W-Jamie Ball[2]
2. 4-Cameron Martin[1]
3. 88W-Austin McCarl[6]
4. 22K-Kaleb Johnson[3]
5. 24T-Christopher Thram[8]
6. 31-Koby Werkmeister[5]
7. 9-Dominic Dobesh[4]
8. 3-Dayne Kingshott[7]
Dash
(6 Laps)
1. 4-Cameron Martin[1]
2. 10-Ryan Timms[4]
3. 88-Brogan Carder[2]
4. 88W-Austin McCarl[6]
5. 44-Chris Martin[5]
6. 23W-Scott Winters[3]
7. 16-Sean Rayhall[7]
8. 4W-Jamie Ball[8]
ACS Roofing / Westover Masonry A-Main (25 Laps)
1. 10-Ryan Timms[2]
2. 4-Cameron Martin[1]
3. 88W-Austin McCarl[4]
4. 25-Jy Corbet[10]
5. 44-Chris Martin[5]
6. 23W-Scott Winters[6]
7. 88-Brogan Carder[3]
8. 53-Jack Dover[12]
9. 22K-Kaleb Johnson[14]
10. 16-Sean Rayhall[7]
11. 8-Jacob Hughes[11]
12. 14H-Matt Juhl[16]
13. 80P-Jacob Peterson[18]
14. 31-Koby Werkmeister[17]
15. 24T-Christopher Thram[9]
16. 3-Dayne Kingshott[22]
17. 4W-Jamie Ball[8]
18. 11D-Dominic White[13]
19. 9-Dominic Dobesh[21]
20. 81-Cole Vanderheiden[20]
21. 17B-Ryan Bickett[24]
22. 12L-John Lambertz[25]
23. K4W-Matt Wasmund[15]
24. 4S-Jeremy Snow[19]
25. 91-Andrew Sullivan[23]
Winged 305 Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 18-Corbin Erickson[2]
2. 3B-Blake Ballenger[1]
3. 17-Lee Goos Jr[9]
4. 6B-Bayley Ballenger[3]
5. 4X-Gavin Gregory[4]
6. 62J-Jay Masur[5]
7. 8-Micah Slendy[10]
8. 4-Mike Stien[8]
9. 90-Eric Schulz[6]
10. 30-Matt Johnson[7]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 9-Laney Moore[1]
2. 12L-John Lambertz[4]
3. 23L-Aydin Lloyd[3]
4. 14-Nick Barger[7]
5. 10-Trevor Serbus[9]
6. 23X-Jacob Schoeberl[2]
7. 3D-Dan Griep[5]
8. 55-Brandon Allen[8]
9. 84-Brandon Stevenson[6]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 78C-Chance Cody[2]
2. 23V-Michalob Voeltz[4]
3. 1300-Brett Allen[1]
4. 25-Gunnar Pike[8]
5. 9A-Hunter Hanson[7]
6. 91-Andrew Sullivan[6]
7. 28B-Braden Ockenga[3]
8. 43-Jake Greenwood[9]
9. 47-Kyra Weber[5]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 23-Brandon Bosma[5]
2. 33S-Jeremy Schultz[1]
3. 6-Logan Moore[3]
4. 4SS-Brandon Halverson[7]
5. 6K-Logan Kafka[6]
6. 68-Mason Slendy[8]
7. 28G-Gracyn Masur[2]
8. 1B-Bill Johnson[4]
9. 15-Kaden Schliemann[9]
B-Main (10 Laps)
1. 9A-Hunter Hanson[1]
2. 91-Andrew Sullivan[4]
3. 8-Micah Slendy[3]
4. 6K-Logan Kafka[2]
5. 3D-Dan Griep[6]
6. 4-Mike Stien[7]
7. 84-Brandon Stevenson[10]
8. 23X-Jacob Schoeberl[5]
9. 28G-Gracyn Masur[8]
DNS: 15-Kaden Schliemann
DNS: 30-Matt Johnson
B-Main 2 (10 Laps)
1. 68-Mason Slendy[2]
2. 4X-Gavin Gregory[3]
3. 43-Jake Greenwood[5]
4. 28B-Braden Ockenga[6]
5. 1B-Bill Johnson[8]
6. 55-Brandon Allen[7]
7. 62J-Jay Masur[4]
8. 90-Eric Schulz[9]
9. 47-Kyra Weber[10]
10. 6B-Bayley Ballenger[1]
A-Main (20 Laps)
1. 25-Gunnar Pike[4]
2. 17-Lee Goos Jr[8]
3. 23-Brandon Bosma[5]
4. 9-Laney Moore[2]
5. 23V-Michalob Voeltz[6]
6. 18-Corbin Erickson[3]
7. 10-Trevor Serbus[11]
8. 4SS-Brandon Halverson[10]
9. 91-Andrew Sullivan[19]
10. 14-Nick Barger[9]
11. 78C-Chance Cody[1]
12. 3B-Blake Ballenger[12]
13. 6-Logan Moore[15]
14. 1300-Brett Allen[16]
15. 68-Mason Slendy[18]
16. 4X-Gavin Gregory[20]
17. 23L-Aydin Lloyd[14]
18. 12L-John Lambertz[7]
19. 9A-Hunter Hanson[17]
20. 33S-Jeremy Schultz[13]