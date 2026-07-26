Chase Ridenour captures GLSS win at Crystal

Crystal,Mi (July 25,2026)- Chase Ridenour took the 25 lap Great Lakes Super Sprints win at Crystal Motor Speedway Saturday night. Chasing Ridenour was Scotty Thiel, Phil Gressman, Max Stambaugh and Dustin Daggett.
MacAllister Cat Feature (25 Laps): 1. 38-Chase Ridenour[2]; 2. 51-Scotty Thiel[1]; 3. 7C-Phil Gressman[10]; 4. 71H-Max Stambaugh[12]; 5. 85-Dustin Daggett[7]; 6. 23-Devon Dobie[15]; 7. 17-Jared Horstman[9]; 8. 87XS-Skyler Evans[3]; 9. 24-Kobe Allison[17]; 10. 13-Van Gurley Jr[5]; 11. 14-Zane DeVault[4]; 12. 6-Ryan Coniam[8]; 13. 09X-Graham Huffman[6]; 14. 66-Chase Dunham[13]; 15. 16-Ryan Ruhl[18]; 16. 27K-Zac Broughman[16]; 17. 3A-Mike Astrauskas[20]; 18. 67-Kevin Martens[19]; 19. 31-Jim Girard[21]; 20. 49T-Gregg Dalman[11]; 21. 20I-Kelsey Ivy[14]
Engler Machine Tool Heat 1 (8 Laps): 1. 14-Zane DeVault[1]; 2. 13-Van Gurley Jr[2]; 3. 85-Dustin Daggett[4]; 4. 7C-Phil Gressman[5]; 5. 66-Chase Dunham[3]; 6. 27K-Zac Broughman[6]; 7. 67-Kevin Martens[7]
Beacon Bridge Markets Heat 2 (8 Laps): 1. 87XS-Skyler Evans[1]; 2. 09X-Graham Huffman[3]; 3. 6-Ryan Coniam[2]; 4. 49T-Gregg Dalman[5]; 5. 20I-Kelsey Ivy[6]; 6. 24-Kobe Allison[4]; 7. 3A-Mike Astrauskas[7]
Northwood University Heat 3 (8 Laps): 1. 38-Chase Ridenour[3]; 2. 51-Scotty Thiel[2]; 3. 17-Jared Horstman[1]; 4. 71H-Max Stambaugh[5]; 5. 23-Devon Dobie[4]; 6. 16-Ryan Ruhl[6]; 7. 31-Jim Girard[7]
Ti22 Performance Qualifying 1 (99 Laps): 1. 14-Zane DeVault, 12.631[1]; 2. 87XS-Skyler Evans, 12.722[16]; 3. 17-Jared Horstman, 12.869[2]; 4. 13-Van Gurley Jr, 12.883[10]; 5. 6-Ryan Coniam, 12.888[4]; 6. 51-Scotty Thiel, 12.948[17]; 7. 66-Chase Dunham, 12.994[11]; 8. 09X-Graham Huffman, 13.022[21]; 9. 38-Chase Ridenour, 13.059[13]; 10. 85-Dustin Daggett, 13.081[15]; 11. 24-Kobe Allison, 13.103[9]; 12. 23-Devon Dobie, 13.130[8]; 13. 7C-Phil Gressman, 13.135[7]; 14. 49T-Gregg Dalman, 13.265[19]; 15. 71H-Max Stambaugh, 13.266[18]; 16. 27K-Zac Broughman, 13.279[6]; 17. 20I-Kelsey Ivy, 13.391[14]; 18. 16-Ryan Ruhl, 13.413[20]; 19. 67-Kevin Martens, 13.537[3]; 20. 3A-Mike Astrauskas, 13.696[12]; 21. 31-Jim Girard, 14.492[5]
GreatLakesSprintstv Hot Laps 1 (99 Laps): 1. 87XS-Skyler Evans, 12.662[16]; 2. 14-Zane DeVault, 12.786[1]; 3. 13-Van Gurley Jr, 12.842[10]; 4. 38-Chase Ridenour, 12.866[13]; 5. 24-Kobe Allison, 12.958[9]; 6. 85-Dustin Daggett, 12.963[15]; 7. 09X-Graham Huffman, 12.972[21]; 8. 51-Scotty Thiel, 13.010[17]; 9. 17-Jared Horstman, 13.030[2]; 10. 16-Ryan Ruhl, 13.117[20]; 11. 49T-Gregg Dalman, 13.136[19]; 12. 27K-Zac Broughman, 13.158[6]; 13. 20I-Kelsey Ivy, 13.190[14]; 14. 6-Ryan Coniam, 13.192[4]; 15. 7C-Phil Gressman, 13.204[7]; 16. 71H-Max Stambaugh, 13.229[18]; 17. 3A-Mike Astrauskas, 13.424[12]; 18. 23-Devon Dobie, 13.641[8]; 19. 67-Kevin Martens, 13.937[3]; 20. 31-Jim Girard, 14.899[5]; 21. (DNS) 66-Chase Dunham