Feature Winners: Sunday, August 16, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Track/Series
|Event
|Winner
|Action Track USA
|Kutztown, PA
|USA
|USAC East Coast Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Angell Park Speedway
|Sun Prairie, WI
|USA
|Badger Midget Auto Racing Association
|Norm Nelson Classic
|Cody Weisensel
|Bedford Speedway
|Bedford, PA
|USA
|Laurel Highlands Sprint Car Series
|Junior Ritchie Tribute
|Rained Out
|Jacksonville Speedway
|Jacksonville, IL
|USA
|USAC National Midget Car Series
|
|Rained Out
|Jacksonville Speedway
|Jacksonville, IL
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Nodak Speedway
|Minot, ND
|USA
|Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series
|
|Noah Schmidt