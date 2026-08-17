Feature Winners: Sunday, August 16, 2026

_Front Page News, Angell Park Speedway, Badger Midget Auto Racing Association, Bedford Speedway, Jacksonville Speedway, Laurel Highlands Sprints, Nodak Speedway, USAC East Coast Sprint Car Series, USAC National Midget Car Series, Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series
Cody Weisensel Badger Photo
Track City/ST Co. Track/Series Event Winner
Action Track USA Kutztown, PA USA USAC East Coast Sprint Car Series Rained Out
Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Norm Nelson Classic Cody Weisensel
Bedford Speedway Bedford, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Junior Ritchie Tribute Rained Out
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA USAC National Midget Car Series Rained Out
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out
Nodak Speedway Minot, ND USA Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series Noah Schmidt