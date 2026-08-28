Feature Winners: Thursday, August 27, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Track/Series
|Event
|Winner
|Black Hills Speedway
|Rapid City, SD
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|Half Mile Nationals
|Adam Speckman
|Kokomo Speedway
|Kokomo, IN
|USA
|USAC National Sprint Car Series
|Kokomo Sprint Car Smack Down
|Kyle Cummins
|Silver Dollar Speedway
|Chico, CA
|USA
|High Limit Racing / NARC King of the West Sprint Car Series
|Gold Cup Race of Champions
|Rico Abreu
|Worthington Speedway
|Worthington, MN
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 305 Sprint Cars
|Andrew Sullivan