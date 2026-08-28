Feature Winners: Thursday, August 27, 2026

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Kyle Cummins. (Ryan Sellers Photo)
Kyle Cummins. (Ryan Sellers Photo)
Track City/ST Co. Track/Series Event Winner
Black Hills Speedway Rapid City, SD USA Winged 360 Sprint Cars Half Mile Nationals Adam Speckman
Kokomo Speedway Kokomo, IN USA USAC National Sprint Car Series Kokomo Sprint Car Smack Down Kyle Cummins
Silver Dollar Speedway Chico, CA USA High Limit Racing / NARC King of the West Sprint Car Series Gold Cup Race of Champions Rico Abreu
Worthington Speedway Worthington, MN USA Midwest Sprint Touring Series 305 Sprint Cars Andrew Sullivan