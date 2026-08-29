Camron Smith Rebounds From Friday Disappointment to Win at Lincoln

ABBOTTSTOWN, PA (August 28, 2026) — Camron Smith bounced back from being passed on the final lap on Friday to winning Saturday night’s feature event for the PA Posse 410 Sprint Car Series at Lincoln Speedway. Smith led all 30 laps in route to the victory over Tory Wagaman Jr, Logan Rumsey, Friday’s winner at Williams Grove Speedway Danny Dietrich, and 10th starting Freddie Rahmer.
Lincoln Speedway
Abbottstown, Pennsylvania
Saturday, August 28, 2026
PA Posse 410 Sprint Car Series
Qualifying (2 Laps)
1. 23-Chase Dietz, 13.186[7]
2. 71-Logan Rumsey, 13.306[15]
3. 1A-Cameron Smith, 13.431[3]
4. 99M-Kyle Moody, 13.534[14]
5. 11-TJ Stutts, 13.539[13]
6. 10-Matt Campbell, 13.546[8]
7. 11T-Talan Haas, 13.637[10]
8. 8-Billy Dietrich, 13.662[9]
9. 2-Jude Siegel, 13.666[4]
10. 39-Lucas Wolfe, 13.741[12]
11. 4W-Kasey Weaver, 13.798[16]
12. X-JJ Loss, 13.835[6]
13. 23A-Chris Arnold, 14.011[5]
14. 00-Chris Frank, 14.211[11]
15. 6-Cole Knopp, 14.258[17]
16. 3D-Dave Grube, 14.543[1]
17. 11A-Austin Bishop, 20.073[2]
Qualifying 2 (2 Laps)
1. 48-Danny Dietrich, 13.348[11]
2. 22-Doug Hammaker, 13.469[17]
3. 27-Troy Wagaman Jr, 13.521[12]
4. 67W-Justin Whittall, 13.585[1]
5. 55S-Dallas Schott, 13.614[5]
6. 91-Preston Lattomus, 13.702[6]
7. 66-Ryan Newton, 13.702[16]
8. 51-Freddie Rahmer, 13.719[13]
9. 1X-Chad Trout, 13.744[9]
10. 5-Tyler Ross, 13.772[7]
11. 33-Gerard McIntyre Jr, 13.898[3]
12. 5F-Glenndon Forsythe, 13.941[2]
13. 4-Ayden Hare, 14.013[14]
14. 38S-Jordan Strickler, 14.018[4]
15. 88-Brandon Rahmer, 14.050[15]
16. 55-Domenic Melair, 14.082[8]
17. 11H-Hayden Miller, 14.164[10]
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 1A-Cameron Smith[1]
2. 11-TJ Stutts[2]
3. 23-Chase Dietz[4]
4. 4W-Kasey Weaver[6]
5. 11T-Talan Haas[3]
6. 6-Cole Knopp[7]
7. 2-Jude Siegel[5]
8. 00-Chris Frank[8]
DNS: 11A-Austin Bishop
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 71-Logan Rumsey[4]
2. 99M-Kyle Moody[1]
3. 8-Billy Dietrich[3]
4. 10-Matt Campbell[2]
5. X-JJ Loss[6]
6. 39-Lucas Wolfe[5]
7. 23A-Chris Arnold[7]
8. 3D-Dave Grube[8]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 27-Troy Wagaman Jr[1]
2. 48-Danny Dietrich[4]
3. 66-Ryan Newton[3]
4. 33-Gerard McIntyre Jr[6]
5. 55S-Dallas Schott[2]
6. 1X-Chad Trout[5]
7. 88-Brandon Rahmer[8]
8. 4-Ayden Hare[7]
9. 11H-Hayden Miller[9]
Heat Race #4 (10 Laps)
1. 67W-Justin Whittall[1]
2. 51-Freddie Rahmer[3]
3. 22-Doug Hammaker[4]
4. 91-Preston Lattomus[2]
5. 5-Tyler Ross[5]
6. 38S-Jordan Strickler[7]
7. 5F-Glenndon Forsythe[6]
8. 55-Domenic Melair[8]
Dash #1 (2 Laps)
1. 48-Danny Dietrich
2. 67W-Justin Whittall[1]
Dash #2 (2 Laps)
1. 27-Troy Wagaman Jr
2. 48-Danny Dietrich[1]
Dash 3 (2 Laps)
1. 27-Troy Wagaman Jr
2. 23-Chase Dietz[1]
Dash 4 (2 Laps)
1. 27-Troy Wagaman Jr
DNS: 71-Logan Rumsey
Dash 5 (2 Laps)
1. 1A-Cameron Smith
2. 27-Troy Wagaman Jr[1]
Dash 6 (2 Laps)
1. 22-Doug Hammaker[1]
2. 1A-Cameron Smith[2]
B-Main (10 Laps)
1. 2-Jude Siegel[1]
2. 1X-Chad Trout[2]
3. 39-Lucas Wolfe[4]
4. 6-Cole Knopp[3]
5. 88-Brandon Rahmer[6]
6. 23A-Chris Arnold[7]
7. 38S-Jordan Strickler[5]
8. 55-Domenic Melair[12]
9. 4-Ayden Hare[10]
10. 00-Chris Frank[9]
11. 11H-Hayden Miller[13]
12. 3D-Dave Grube[11]
13. 5F-Glenndon Forsythe[8]
A-Main (35 Laps)
1. 1A-Cameron Smith[2]
2. 27-Troy Wagaman Jr[3]
3. 71-Logan Rumsey[4]
4. 48-Danny Dietrich[6]
5. 51-Freddie Rahmer[10]
6. 11-TJ Stutts[8]
7. 99M-Kyle Moody[9]
8. 22-Doug Hammaker[1]
9. 67W-Justin Whittall[7]
10. 5-Tyler Ross[20]
11. 39-Lucas Wolfe[23]
12. X-JJ Loss[19]
13. 55S-Dallas Schott[18]
14. 91-Preston Lattomus[16]
15. 2-Jude Siegel[21]
16. 6-Cole Knopp[24]
17. 10-Matt Campbell[15]
18. 66-Ryan Newton[11]
19. 23-Chase Dietz[5]
20. 4W-Kasey Weaver[13]
21. 11T-Talan Haas[17]
22. 1X-Chad Trout[22]
23. 33-Gerard McIntyre Jr[14]
24. 8-Billy Dietrich[12]