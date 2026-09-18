Courtney Charges Through Field to Win Opening Night of the Hockett/McMillin Memorial

WHEATLAND, MO (September 17, 2026) — Tyler Courtney charged from 12th starting position to win the feature event with the Interstate Batteries High Limit Racing Series during the opening night of the Jesse Hockett/Daniel McMillin Memorial at Lucas Oil Speedway.
Courtney took the lead from Justin Peck with five laps to go and held off numerous challenges by Peck over those final five laps for the victory.
Peck, Giovanni Scelzi, Ashton Torgerson, and Tanner Thorson rounded out the top five.
Jesse Hockett/Daniel McMillin Memorial
Lucas Oil Speedway
Wheatland, Missouri
Thursday, September 17, 2026
Capital Custom Trailers Qualifying (2 Laps)
1. 87-Aaron Reutzel, 12.779[11]
2. 19-Brent Marks, 12.791[6]
3. 11-Roger Crockett, 12.866[4]
4. 57-Cam Sorrels, 12.869[13]
5. 19JR-Joel Myers Jr, 12.893[2]
6. 55-Brady Bacon, 13.021[36]
7. 45X-Ashton Torgerson, 13.031[15]
8. 24D-Danny Sams III, 13.044[1]
9. 26-Justin Peck, 13.072[3]
10. 5-Kasey Jedrzejek, 13.084[12]
11. 77-Giovanni Scelzi, 13.111[32]
12. 74-Xavier Doney, 13.145[33]
13. 24-Rico Abreu, 13.151[42]
14. 22M-Rees Moran, 13.157[16]
15. 31-Scotty Thiel, 13.173[40]
16. 13-Tanner Holmes, 13.195[18]
17. 88-Tanner Thorson, 13.201[23]
18. 7BC-Tyler Courtney, 13.203[21]
19. 1X-Scott Bogucki, 13.215[7]
20. 42-Sye Lynch, 13.229[24]
21. 9-Daison Pursley, 13.234[20]
22. 3-Ayrton Gennetten, 13.250[8]
23. 9R-Chase Randall, 13.266[31]
24. 40-Howard Moore, 13.291[30]
25. 63-JJ Hickle, 13.313[10]
26. 28-Jace Park, 13.356[17]
27. 21-Brian Brown, 13.362[37]
28. 19H-Hank Davis, 13.364[9]
29. 66-Ryan Newton, 13.380[27]
30. 2-Gage Montgomery, 13.382[34]
31. 51B-Joe B Miller, 13.406[14]
32. 75-Tyler Blank, 13.460[5]
33. 88C-Brogan Carder, 13.465[22]
34. 52-Blake Hahn, 13.472[19]
35. 17GP-Brock Zearfoss, 13.486[29]
36. 91-Garrett Benson, 13.508[41]
37. 12X-Landon Crawley, 13.542[25]
38. 74N-Natalie Doney, 13.591[38]
39. 98P-Miles Paulus, 13.690[26]
40. G6-Kyle Jones, 13.797[39]
41. B8-John Barnard, 13.938[28]
42. 15-Jack Potter, 13.965[35]
TJ Forged Heat Race #1 (10 Laps)
1. 88-Tanner Thorson[2]
2. 24-Rico Abreu[3]
3. 26-Justin Peck[4]
4. 87-Aaron Reutzel[6]
5. 66-Ryan Newton[8]
6. 9-Daison Pursley[1]
7. 19JR-Joel Myers Jr[5]
8. 63-JJ Hickle[7]
9. 12X-Landon Crawley[10]
10. 88C-Brogan Carder[9]
11. B8-John Barnard[11]
DMI Heat Race #2 (10 Laps)
1. 7BC-Tyler Courtney[2]
2. 5-Kasey Jedrzejek[4]
3. 19-Brent Marks[6]
4. 55-Brady Bacon[5]
5. 52-Blake Hahn[9]
6. 3-Ayrton Gennetten[1]
7. 2-Gage Montgomery[8]
8. 28-Jace Park[7]
9. 74N-Natalie Doney[10]
10. 22M-Rees Moran[3]
11. 15-Jack Potter[11]
BR Motorsports Heat Race #3 (10 Laps)
1. 9R-Chase Randall[1]
2. 77-Giovanni Scelzi[4]
3. 1X-Scott Bogucki[2]
4. 45X-Ashton Torgerson[5]
5. 31-Scotty Thiel[3]
6. 51B-Joe B Miller[8]
7. 21-Brian Brown[7]
8. 11-Roger Crockett[6]
9. 17GP-Brock Zearfoss[9]
10. 98P-Miles Paulus[10]
Rod End Supply Heat Race #4 (10 Laps)
1. 42-Sye Lynch[2]
2. 40-Howard Moore[1]
3. 74-Xavier Doney[4]
4. 13-Tanner Holmes[3]
5. 24D-Danny Sams III[5]
6. 19H-Hank Davis[7]
7. 91-Garrett Benson[9]
8. 57-Cam Sorrels[6]
9. 75-Tyler Blank[8]
10. G6-Kyle Jones[10]
FK Rod Ends C-Main (8 Laps)
1. 12X-Landon Crawley[1]
2. 17GP-Brock Zearfoss[3]
3. 98P-Miles Paulus[7]
4. 75-Tyler Blank[4]
5. 74N-Natalie Doney[2]
6. 15-Jack Potter[10]
7. B8-John Barnard[9]
8. 88C-Brogan Carder[5]
9. G6-Kyle Jones[8]
10. 22M-Rees Moran[6]
Winters Performance B-Main (12 Laps)
1. 57-Cam Sorrels[2]
2. 11-Roger Crockett[1]
3. 3-Ayrton Gennetten[4]
4. 9-Daison Pursley[3]
5. 51B-Joe B Miller[5]
6. 19JR-Joel Myers Jr[7]
7. 2-Gage Montgomery[8]
8. 21-Brian Brown[9]
9. 12X-Landon Crawley[13]
10. 28-Jace Park[12]
11. 91-Garrett Benson[10]
12. 19H-Hank Davis[6]
13. 63-JJ Hickle[11]
14. 17GP-Brock Zearfoss[14]
Interstate Batteries A-Main (30 Laps)
1. 7BC-Tyler Courtney[12]
2. 26-Justin Peck[3]
3. 77-Giovanni Scelzi[2]
4. 45X-Ashton Torgerson[4]
5. 88-Tanner Thorson[11]
6. 19-Brent Marks[8]
7. 24-Rico Abreu[1]
8. 1X-Scott Bogucki[16]
9. 24D-Danny Sams III[9]
10. 5-Kasey Jedrzejek[5]
11. 9-Daison Pursley[24]
12. 55-Brady Bacon[6]
13. 87-Aaron Reutzel[7]
14. 13-Tanner Holmes[14]
15. 31-Scotty Thiel[15]
16. 42-Sye Lynch[13]
17. 11-Roger Crockett[22]
18. 74-Xavier Doney[10]
19. 57-Cam Sorrels[21]
20. 66-Ryan Newton[19]
21. 40-Howard Moore[18]
22. 3-Ayrton Gennetten[23]
23. 9R-Chase Randall[17]
24. 52-Blake Hahn[20]