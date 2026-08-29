Jason Blonde Wins at Butler

QUINCY, MI (August 29, 2026) — Jason Blonde won the winged sprint car feature Saturday at Butler Motor Speedway. Blonde, from Litchfield, Michigan, started on the pole and led all 25 laps in route to the victory over Boston Mead and 12th starting Ayrton Gennetten.
Brad Lamberson from eighth starting spot and Keith Sheffer Jr from 16th rounded out the top five.
Butler Motor Speedway
Quincy, Michiagn
Saturday, August 29, 2026
Qualifying
1. 22-Aaron Shaffer, 13.674[8]
2. 17-Tyler Rankin, 13.697[14]
3. 22M-Dan McCarron, 13.715[9]
4. 2X-Keith Sheffer Jr, 13.730[3]
5. 10RR-Brad Lamberson, 13.816[16]
6. 51-Ayrton Gennetten, 13.852[20]
7. 10B-Jason Blonde, 13.868[2]
8. 34-Sterling Cling, 13.930[21]
9. 41-Thomas Schinderle, 13.963[17]
10. 2-Gary Fast, 14.017[4]
11. 87-Logan Easterday, 14.048[13]
12. 42-Boston Mead, 14.091[6]
13. 23-Charlie Baur, 14.100[11]
14. 4-Josh Turner, 14.132[12]
15. 6-Jimmie Ward Jr, 14.136[18]
16. 27-Hunter Lynch, 14.234[7]
17. 33F-Jason Ferguson, 14.253[1]
18. 20A-Andy Chehowski, 14.479[15]
19. 15-Darel Woolsey, 14.626[19]
20. 19-Avery Neal, 14.800[10]
21. 16-Ryan Ruhl, 14.800[5]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 10B-Jason Blonde[2]
2. 2-Gary Fast[1]
3. 23-Charlie Baur[5]
4. 27-Hunter Lynch[6]
5. 22-Aaron Shaffer[4]
6. 2X-Keith Sheffer Jr[3]
DNS: 15-Darel Woolsey
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 34-Sterling Cling[2]
2. 17-Tyler Rankin[4]
3. 10RR-Brad Lamberson[3]
4. 33F-Jason Ferguson[6]
5. 19-Avery Neal[7]
6. 4-Josh Turner[5]
7. 87-Logan Easterday[1]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 42-Boston Mead[1]
2. 22M-Dan McCarron[4]
3. 41-Thomas Schinderle[2]
4. 51-Ayrton Gennetten[3]
5. 16-Ryan Ruhl[7]
6. 6-Jimmie Ward Jr[5]
7. 20A-Andy Chehowski[6]
A-Main (25 Laps)
1. 10B-Jason Blonde[1]
2. 42-Boston Mead[3]
3. 51-Ayrton Gennetten[12]
4. 10RR-Brad Lamberson[8]
5. 2X-Keith Sheffer Jr[16]
6. 27-Hunter Lynch[10]
7. 87-Logan Easterday[20]
8. 2-Gary Fast[4]
9. 33F-Jason Ferguson[11]
10. 19-Avery Neal[14]
11. 4-Josh Turner[17]
12. 20A-Andy Chehowski[21]
13. 6-Jimmie Ward Jr[18]
14. 23-Charlie Baur[7]
15. 17-Tyler Rankin[5]
16. 22M-Dan McCarron[6]
17. 16-Ryan Ruhl[15]
18. 34-Sterling Cling[2]
19. 41-Thomas Schinderle[9]
20. 22-Aaron Shaffer[13]
DNS: 15-Darel Woolsey