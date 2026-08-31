Feature Winners: Sunday, August 30, 2026

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Ryan Timms celebrates after a last lap pass for the win Sunday night at Huset's Speedway. (Tyler Porath Photo)
Ryan Timms celebrates after a last lap pass for the win Sunday night at Huset's Speedway. (Tyler Porath Photo)
Track City/ST Co. Division/Series Event Winner
Huset’s Speedway Brandon, SD USA Winged 305 Sprint Cars Lee Goos Jr.
Huset’s Speedway Brandon, SD USA Winged 410 Sprint Cars Ryan Timms
Nodak Speedway Minot, ND USA World of Outlaws Rained Out
Oxford Plains Speedway Oxford, ME USA New England Supermodified Series 53rd Oxford 250 Weekend P.J. Stergios
Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA Winged 410 Sprint Cars Ryan Newton
Sheridan Speedway Sheridan, WY USA ASCS National Tour Jett Barnes