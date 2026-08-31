Feature Winners: Sunday, August 30, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Division/Series
|Event
|Winner
|Huset’s Speedway
|Brandon, SD
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|Lee Goos Jr.
|Huset’s Speedway
|Brandon, SD
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|Ryan Timms
|Nodak Speedway
|Minot, ND
|USA
|World of Outlaws
|Rained Out
|Oxford Plains Speedway
|Oxford, ME
|USA
|New England Supermodified Series
|53rd Oxford 250 Weekend
|P.J. Stergios
|Selinsgrove Speedway
|Selinsgrove, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|Ryan Newton
|Sheridan Speedway
|Sheridan, WY
|USA
|ASCS National Tour
|Jett Barnes