Justin Sanders Uses Final Lap Pass to Win the Dennis Roth Classic

STOCKTON, CA (September 19, 2026) — Justin Sanders rallied back from losing the lead to complete a final lap pass for the biggest victory of his career Saturday night with the World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series during the Dennis Roth Classic at the Stockton Dirt Track.
Sanders had to rally after losing the lead on lap 28 to Emerson Axsom, passing Axsom on the final corner of the last lap to collect the $83,000 payday.
Axsom finished in second with James McFadden, David Gravel, and Buddy Kofoid rounding out the top five.
Tanner Carrick won the Western Midget Racing main event.
Dennis Roth Classic
Stockton Dirt Track
Stockton, California
Saturday, September 19, 2026
World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series
Honest Abe Roofing Qualifying (2 Laps)
1. 83-Michael Kofoid, 11.134[16]
2. 2XM-Max Mittry, 11.146[21]
3. 18-Sheldon Haudenschild, 11.165[29]
4. 31-Jett Yantis, 11.173[24]
5. 17-Spencer Bayston, 11.197[4]
6. 2-David Gravel, 11.199[26]
7. 21-James McFadden, 11.203[30]
8. 2X-Justin Sanders, 11.204[22]
9. 3-Kaleb Montgomery, 11.204[18]
10. 21L-Landon Brooks, 11.205[31]
11. 1S-Logan Schuchart, 11.237[12]
12. 10-Dominic Gorden, 11.290[23]
13. 27-Emerson Axsom, 11.301[17]
14. 0-Tim Kaeding, 11.303[13]
15. 17B-Bill Balog, 11.340[25]
16. 28M-Conner Morrell, 11.346[20]
17. 2A-Austin Wood, 11.351[34]
18. 7-Seth Standley, 11.355[33]
19. 41-Carson Macedo, 11.371[6]
20. 16C-Skylar Gee, 11.393[7]
21. 2C-Cole Macedo, 11.396[3]
22. 23-Garet Williamson, 11.414[8]
23. 2K-Jake Andreotti, 11.419[5]
24. 6-Bryce Lucius, 11.439[27]
25. 51-Steven Snyder Jr, 11.447[14]
26. 7C-Dylan Bloomfield, 11.476[11]
27. 17W-Shane Golobic, 11.500[15]
28. 83T-Tanner Carrick, 11.557[19]
29. 7S-Chris Windom, 11.577[9]
30. 15-Donny Schatz, 11.626[1]
31. 88N-DJ Netto, 11.628[32]
32. X1-Chance Grasty, 11.664[2]
33. 121-Caeden Steele, 11.703[10]
34. 61-Travis Labat, 11.774[28]
NOS Energy Drink Heat Race #1 (10 Laps)
1. 83-Michael Kofoid[1]
2. 27-Emerson Axsom[4]
3. 17-Spencer Bayston[2]
4. 3-Kaleb Montgomery[3]
5. 2C-Cole Macedo[6]
6. 2A-Austin Wood[5]
7. 51-Steven Snyder Jr[7]
8. 7S-Chris Windom[8]
9. 121-Caeden Steele[9]
The Greatest Store on Dirt Heat Race #2 (10 Laps)
1. 2XM-Max Mittry[1]
2. 2-David Gravel[2]
3. 21L-Landon Brooks[3]
4. 23-Garet Williamson[6]
5. 7C-Dylan Bloomfield[7]
6. 15-Donny Schatz[8]
7. 0-Tim Kaeding[4]
8. 61-Travis Labat[9]
9. 7-Seth Standley[5]
WIX Filters Heat Race #3 (10 Laps)
1. 21-James McFadden[2]
2. 18-Sheldon Haudenschild[1]
3. 41-Carson Macedo[5]
4. 2K-Jake Andreotti[6]
5. 17B-Bill Balog[4]
6. 17W-Shane Golobic[7]
7. 88N-DJ Netto[8]
8. 1S-Logan Schuchart[3]
Golf Cart Services Heat Race #4 (10 Laps)
1. 2X-Justin Sanders[2]
2. 10-Dominic Gorden[3]
3. 16C-Skylar Gee[5]
4. 28M-Conner Morrell[4]
5. 83T-Tanner Carrick[7]
6. 6-Bryce Lucius[6]
7. X1-Chance Grasty[8]
DNS: 31-Jett Yantis
Toyota Dash (8 Laps)
1. 27-Emerson Axsom[1]
2. 2X-Justin Sanders[3]
3. 21-James McFadden[6]
4. 83-Michael Kofoid[5]
5. 2XM-Max Mittry[2]
6. 18-Sheldon Haudenschild[7]
7. 2-David Gravel[4]
8. 10-Dominic Gorden[8]
MicroLite Last Chance Showdown (12 Laps)
1. 0-Tim Kaeding[2]
2. 1S-Logan Schuchart[1]
3. 2A-Austin Wood[3]
4. 17W-Shane Golobic[5]
5. 15-Donny Schatz[4]
6. 88N-DJ Netto[8]
7. X1-Chance Grasty[9]
8. 6-Bryce Lucius[6]
9. 7S-Chris Windom[10]
10. 51-Steven Snyder Jr[7]
11. 7-Seth Standley[12]
12. 61-Travis Labat[11]
DNS: 31-Jett Yantis
DNS: 121-Caeden Steele
NOS Energy Drink Feature (40 Laps)
1. 2X-Justin Sanders[2]
2. 27-Emerson Axsom[1]
3. 21-James McFadden[3]
4. 2-David Gravel[7]
5. 83-Michael Kofoid[4]
6. 17-Spencer Bayston[9]
7. 41-Carson Macedo[11]
8. 2XM-Max Mittry[5]
9. 23-Garet Williamson[14]
10. 17W-Shane Golobic[24]
11. 2C-Cole Macedo[17]
12. 0-Tim Kaeding[21]
13. 16C-Skylar Gee[12]
14. 2A-Austin Wood[23]
15. 1S-Logan Schuchart[22]
16. 21L-Landon Brooks[10]
17. 2K-Jake Andreotti[15]
18. 17B-Bill Balog[19]
19. 7C-Dylan Bloomfield[18]
20. 83T-Tanner Carrick[20]
21. 10-Dominic Gorden[8]
22. 18-Sheldon Haudenschild[6]
23. 3-Kaleb Montgomery[13]
24. 28M-Conner Morrell[16]
Western Midget Racing
Qualifying (2 Laps)
1. 32-Caden Sarale, 13.307[9]
2. 66B-Blayden Graham, 13.347[1]
3. 50-Dane Culver, 13.348[5]
4. 14-Connor Speir, 13.350[15]
5. 19S-Cody Gray, 13.461[2]
6. 14T-Tanner Carrick, 13.470[17]
7. 66-Broedy Graham, 13.497[4]
8. ONE9-Anthony Bruno, 13.848[6]
9. 09-Nicholas Leonard Jr, 14.173[10]
10. 13-Danika Jo Faccinto, 14.249[16]
11. 20X-Kyle Hawse, 14.373[12]
12. 25JR-Nathan Moore, 14.443[11]
13. 96X-Logan Mitchell, 14.462[7]
14. 4-Glenn Bryan, 14.582[8]
15. 7D-Dalton Wright, 14.831[3]
16. 1X-Floyd Alvis, 15.565[14]
17. 78-Marvin Mitchell[13]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 50-Dane Culver[5]
2. 66-Broedy Graham[3]
3. 32-Caden Sarale[6]
4. 19S-Cody Gray[4]
5. 09-Nicholas Leonard Jr[2]
6. 96X-Logan Mitchell[7]
7. 20X-Kyle Hawse[1]
8. 7D-Dalton Wright[8]
DNS: 78-Marvin Mitchell
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 14T-Tanner Carrick[4]
2. 66B-Blayden Graham[6]
3. 13-Danika Jo Faccinto[2]
4. ONE9-Anthony Bruno[3]
5. 14-Connor Speir[5]
6. 25JR-Nathan Moore[1]
7. 4-Glenn Bryan[7]
8. 1X-Floyd Alvis[8]
A-Main (25 Laps)
1. 14T-Tanner Carrick[1]
2. 32-Caden Sarale[5]
3. 66B-Blayden Graham[4]
4. 14-Connor Speir[2]
5. 66-Broedy Graham[6]
6. ONE9-Anthony Bruno[7]
7. 13-Danika Jo Faccinto[9]
8. 96X-Logan Mitchell[12]
9. 09-Nicholas Leonard Jr[8]
10. 25JR-Nathan Moore[11]
11. 4-Glenn Bryan[13]
12. 20X-Kyle Hawse[10]
13. 50-Dane Culver[3]
14. 1X-Floyd Alvis[15]
15. 7D-Dalton Wright[14]
16. 19S-Cody Gray[17]
DNS: 78-Marvin Mitchell